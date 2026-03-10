Секреты советской разведки: работа под прикрытием и тактика «медовой ловушки»

Женщины часто оказывают влияние на ход мировой истории. Так, представительниц слабого пола было много в советской разведке. Почему разведка это женское дело, узнала политический обозреватель «МИР 24 Анна Деркач.

На некоторые хитрости способны только женщины! Представьте вы везете на родину секретные документы, и тут вас решили тщательно проверить. Вы в суматохе ищете паспорт и билет, вынимая из сумки вещи, которые мешают, и кокетливо просите полицейского их подержать. Он заглядывает в сумку, но ничего подозрительного нет. И отпускает вас с чистым сердцем. Гениальный обман! Самое важное он держал в своих руках. Секретные документы были спрятаны в пачке салфеток.

Это реальная история Леонтины Коэн. Дочь польских эмигрантов родилась в США. Прошла путь от фабричной работницы до Героя России, став первой женщиной, получившей это звание.

«Наша разведка совершила чудо, в каком отношении? В том плане, что американцы рассчитывали, что мы только в середине 1950-х годов получим это ядерное оружие. Мы его уже испытали в 1949 году, — рассказал историк спецслужб Николай Лузан.

Профсоюзная активистка, член американской компартии стала советским агентом вслед за мужем. Ее главным заданием стал Манхэттенский проект. В августе сорок пятого под видом отдыхающей на курорте Альбукерке она получила пакет от связного. Внутри данные об атомной бомбе: секрет обогащения урана, описание цепной реакции и принципа имплозии взрыва внутрь.

«Они были признаны академиком Игорем Курчатовым, отцом фактически нашей советской атомной бомбы, как ценнейшие данные, — отметил политический обозреватель «Российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов.

После Манхэттена Леонтина добывала секреты британской ракетной программы. Провела девять лет в тюрьме Ее Величества, не выдав ни единого секрета.

«Если брать надежность и преданность, то женщины гораздо более преданны. Женщина, на мой взгляд, она никогда не изменит Родине, но мужу может изменить. Но при одном условии: если будет такое задание, — отметил историк спецслужб Николай Лузан.

20-е годы прошлого века. Супруги Маргарита и Сергей Коненковы едут в США продвигать на западе русское искусство. Скульптора там полюбили. Заказов хоть отбавляй. Главный клиент — Альберт Эйнштейн, с которым Маргарита закрутила роман на целое десятилетие. О том, кто она, Эйнштейн догадывается, но чувства сильнее подозрений.

«Прием «медовая ловушка, это действительно, я бы сказал так, он распространен очень в разведке легальной, а также в работе контрразведки, — рассказал политический обозреватель «Российской газеты, историк спецслужб Николай Долгополов.

Эйнштейна она очаровала безотносительно и абсолютно. Он сам создает безупречное алиби для ее долгих отлучек из дома. Платит врачам за справки о болезни, чтобы муж отпустил ее «на воды. В их тайном гнездышке Коненкова — как хозяйка. Ведет его личные дела, организовывает встречи.

«Она невзначай его спрашивала, чем он занимается. Он отвечал, что работает по физике, по каким-то проблемам. И она просила его нарисовать некоторые рисуночки того, что он делает. Когда разговор заканчивался, он эти рисуночки брал и разрывал. Но Маргарита Коненкова — с натренированной памятью жены художника, она потом эти рисунки воспроизводила, — отметил Николай Долгополов.

Коненкова, урожденная Воронцова, дворянских корней. Вливаться в светское общество умеет великолепно. На одной из вечеринок в доме Эйнштейна она дает совет: взять на работу талантливого ученого Клауса Фукса. Роберт Оппенгеймер тут же назначил собеседование.

«Иметь своих агентов в самой группе, которая работала над созданием ядерной бомбы, это было величайшее достижение, — заявила полковник Службы внешней разведки в отставке Елена Вавилова.

Разведчики-женщины лучшие снайперы. Хотя попадали в цель без единого выстрела. Их инструменты — наружное наблюдение, радиосвязь, вербовка, обольщение и внедрение в легенду. Причем иногда — с ранних лет.

Гоар Вартанян было всего 16, когда она приняла участие в спасении мировых лидеров на Тегеранской конференции. В Иран переехала с семьей, из Гюмри. Здесь же познакомилась с будущим супругом.

«Вначале встречались как друзья. Потом потихоньку он мне стал давать задания, — вспоминала ветеран Службы внешней разведки России, разведчик-нелегал Гоар Вартанян.

Как в фильме «Тегеран-43, по городу юные разведчики колесили на велосипедах. Их назвали «легкой кавалерией. Девочка с косичками, похожая на местных, не вызвала подозрений у немецких диверсантов. Усилиями группы Геворка Вартаняна немецкую разведгруппу обезвредили.

«Это мастера своего дела. Люди, способные перевоплощаться. Жить чужой жизнью. Для западных спецслужб это не характерно. Они обычно делают ставку на деньги. То есть просто купить все, что им нужно, — отметил историк спецслужб Андрей Ведяев.

За все время работы на внешнюю разведку Геворк и Гоар практически не пользовались государственными средствами. Армяне умели обеспечивать себя. Открывали бизнес, налаживали связи. Роль торговцев коврами подходила идеально. При этом Гоар утверждала, что во всех делах она лишь была помощницей для мужа, явно преуменьшая свою роль.

«Сам Геворк Андреевич называл ее своей музой в разведке и говорил, что три луча Звезды Героя СССР по праву принадлежат Гоар, — отметил директор СВР России Сергей Нарышкин.

Раствориться, стать своей среди чужих — ежедневный подвиг, требующий колоссальной выдержки. Уроженка туркменского города Мерв Ирина Алимова 13 лет жила в Японии под видом турецкой беженки — так легче объяснить отсутствие большого количества друзей и родственников.

«Это люди, которые живут чужой жизнью, взяв ее взаймы. Но они все равно люди, какие бы ни были они замечательные артисты, но рано или поздно все равно наступает какой-то момент. Классический пример. Радистка Кэт из известного фильма «Семнадцать мгновений весны . На чем она провалилась? Когда начались роды, она что? Кричала на русском языке, — отметил историк спецслужб Николай Лузан.

Главный стресс-тест случился, когда Алимова сдала второй этаж своего дома резидентам ЦРУ. Американцы встречались с японскими агентами, при этом тепло дружили с самой хозяйкой. Доброжелательная Хадыча Садык таким именем представлялась Алимова, приглашает в гости, угощает чаем. В это время муж Алимовой Шамиль Хамзин добывает у них карты и фотоснимки американских баз. Американцы так и не узнали, что живут под одной крышей с советскими шпионами.

Оставаться невидимкой или перевоплощаться. У женщин для этого больше инструментов. Другой цвет волос, новая помада или плащ — и ты уже не та, кого ищут. Советская разведчица Елизавета Зарубина использовала одежду не только для прикрытия, но чтобы мастерски избавляться от «хвостов.

Женские чулки находка для шпиона. Елизавета Зарубина много раз проделывала этот трюк. Заметив слежку, делала вид, что чулок спустился, и заходила в подъезд, чтобы якобы поправить. Преследователь ждал снаружи, не подозревая, что ее уже и след простыл. Разведчица отлично знала планы зданий и давно сбежала через запасной выход.

В биографии Зарубиной десятки блестящих операций с колоссальным политическим эффектом. Чего стоило сближение с Вилли Леманом, одним из прототипов Штирлица. Для женщины с ярко выраженной еврейской внешностью работа в нацистской Германии представляла смертельную опасность. Один неверный шаг, и она — под подозрением.

«Она работала как раз в те годы, когда фашизм не только поднимал голову, начиная там с 1934 года, но и уже пытался достичь того, чтобы ни одного еврея не осталось на территории страны, Германии. И они работали, конечно, с безумным риском, — сообщил историк спецслужб Николай Долгополов.

Убежденная коммунистка, именно Зарубина помешала Троцкому создать за границей альтернативный революционный центр. Но главный триумф Зарубиной — выход на Оппенгеймера. У гения, затворника, окруженного охраной и подозрениями ФБР, тоже имелись свои слабости. Главная — его жена Китти.

«Но любые разговоры с ней были всегда полезны. Почему? Она рассказывала: ой, как муж тяжело и долго работает. Но вы знаете, в последние две недели он задерживается на работе до часу ночи. Это уже говорило о том, что идут интенсивнейшие работы над бомбой, — рассказал историк спецслужб Николай Долгополов.

Немногие разведчицы-нелегалки доживали до глубокой старости. А счастливое окончание жизни на Родине было скорее исключением, чем правилом.

Леонтина Коэн смогла вернуться домой после тяжелых испытаний британской тюрьмой, Маргарита Коненкова умерла от истощения, Елизавета Зарубина попала под автобус.

«У разведчиков, особенно у разведчиков-нелегалов, так складывается жизнь, что у них мало родственников, мало людей, которые бы их поддержали вот уже где-то в старости. И да, действительно, есть случаи, когда человек заканчивает свою жизнь в одиночестве. Бывшие сотрудники или те, кто помогал разведке, в общем-то, заканчивали не очень хорошо, — заявила полковник Службы внешней разведки в отставке Елена Вавилова.

Тамара Нетыкса, Людмила Нуйкина, Ирина Алимова, Леонтина Коэн, Елизавета Зарубина, Елена Вавилова лишь малая часть рассекреченных разведчиц. Имена остальных мы узнаем только через много лет. Пока их подвиг тонны папок с добытыми материалами под грифом «Совершенно секретно. И легенда о безымянных женщинах, что спасали мир.