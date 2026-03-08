Виктор Абакумов: чем так поразил чекистов на допросах бывший глава СМЕРШ

Одни считают его чудовищем, другие — спасителем Отечества. Генерал-полковник Виктор Абакумов прошел путь от упаковщика до главы СМЕРШа и министра госбезопасности. Он выбивал признания из невиновных, но создал контрразведку, которой восхищались враги. Он ловил шпионов, а сам сгнил в тюремных застенках, куда отправлял тысячи. Его биография — зеркало эпохи, где палач и жертва часто менялись местами.

«Фокстротчик» из рабочих

Виктор Абакумов родился в самой что ни на есть пролетарской семье. Отец — истопник, мать — домохозяйка, кроме Виктора еще четверо детей. Нищета, холод, вечная нехватка денег. В 13 лет мальчишка уходит в Красную армию — кормить семью надо. После Гражданской перебивается случайными заработками, пока в 1925 году не устраивается упаковщиком в Московский союз промысловой кооперации.

Через два года его принимают в комсомол, и тут начинается карьерный взлет. Энергичный, не обремененный лишними рефлексиями, Абакумов быстро идет вверх. В 1932 году его замечают в ОГПУ и берут практикантом в экономический отдел. С этого момента его судьба решена.

Коллеги поговаривали, что особыми талантами Абакумов не блещет. За глаза его называли «фокстротчиком» — уж больно любил молодой чекист погулять, выпить и поволочиться за женщинами. Начальство периодически находило его на конспиративных квартирах в компании сомнительных девиц, которых Абакумов выдавал за «ценных информаторов». Его даже песочили за политическую безграмотность.

Но всё сходило с рук. Почему? Возможно, потому что время требовало именно таких — безжалостных, простых как валенок, готовых выполнить любой приказ, не задавая лишних вопросов. Абакумов умел выбивать показания. Этого было достаточно.

К 33 годам он уже заместитель наркома внутренних дел. В его подчинении — милиция, пожарная охрана и Особые отделы в армии и на флоте. А еще он лично руководит депортациями в Эстонии, отправив за решетку более 9 тысяч человек.

Создатель СМЕРШа

22 июня 1941 года. Через три часа после начала войны Абакумов уже участвует в разработке плана обороны Москвы. Организация агентурной сети, борьба с дезертирами, работа в тылу врага — всё это ложится на его плечи.

В апреле 1943 года он докладывает Сталину: нужна новая структура военной контрразведки. Вождь соглашается. Так рождается ГУКР «СМЕРШ» — «Смерть шпионам». Абакумов становится его начальником.

Работу СМЕРШа можно оценивать по-разному. С одной стороны — расстрелы паникеров, заградотряды, жестокая дисциплина. С другой — эффективность, которой не было равных. К 1943 году смершевцы отлавливали до 60% вражеских агентов в прифронтовой полосе, а к концу войны — до 80%. Радиоигры с абвером, дезинформация немецких штабов, ликвидация диверсионных групп — всё это приближало Победу.

Абакумов оказался на своем месте. На фронте, где нужно действовать жестко и быстро, его таланты раскрылись полностью. Он был хорошим исполнителем, умелым организатором, но совершенно не умел играть в политические игры.

Падение

В 1946 году Абакумов становится министром госбезопасности СССР. Казалось бы, вершина карьеры. Но именно здесь начинается его путь на дно.

В коридорах власти, где каждый второй — интриган, а каждый третий — стукач, Абакумов чувствовал себя неуверенно. Он активно участвовал в борьбе с националистами на Украине и в Прибалтике, не жалея мирных жителей. Руководил депортациями. Был замешан в «Ленинградском деле». Нажил врагов среди коллег. И главное — чем-то прогневал Сталина.

Летом 1951 года следователь Рюмин пишет донос. В воздухе уже пахнет новой кампанией — борьбой с сионизмом. Израиль, созданный при поддержке СССР, свернул не туда, и теперь врага надо искать внутри. Абакумова обвиняют в сокрытии информации о сионистском заговоре среди врачей.

Арест. Тюрьма. И тут начинается самое страшное.

Палач в роли жертвы

Оказавшись в тюрьме, Абакумов испытал все «прелести» им же самим не раз применявшихся методов ведения следствия. Его держали в кандалах, избивали, морили голодом и жаждой, держали в холодной камере, не давали спать. Цель истязаний была одна: выбить из подследственного признание в участии в сионистском заговоре, работе на израильскую и американскую разведки. Абакумов был физически крепким человеком. Кроме того, он прекрасно знал, что без его признательных показаний это дело развалится. Именно на выбивании признания любой ценой и держалась репрессивная машина.

Поэтому Абакумов держался, стойко вынося пытки и издевательства. Это продолжалось целый год. Признательных показаний от Абакумова так и не добились.

А вскоре умер Сталин. Через несколько месяцев был арестован и покровитель Абакумова Берия. Маховик расправ пошел в другую сторону — теперь новые власти занимались уничтожением тех, кто преданно служил прежним хозяевам. По этой причине Абакумова судили и расстреляли — за фальсификации в «Ленинградском деле» против честных коммунистов.