Какими были гастрономические привычки Екатерины Великой

Екатерина Великая была фанаткой железной дисциплины. Ее утро неизменно начиналось в шесть часов с мощного кофейного заряда: на две чашечки уходило целых шесть ложек молотых зерен. Напиток получался таким крепким, что слуги потом заливали остатки кипятком и получали еще порций восемнадцать «вторички» для себя, пишет автор канала «Женщина после 50».

Сама же императрица на завтрак брала лишь два миндальных тоста с ложкой взбитых сливок — есть она не спешила. К алкоголю Екатерина относилась прохладно, разве что иногда выпивала немного мадеры по совету врача. В остальное время она спасалась ледяной водой с ягодным соком или черной смородиной.

Обед накрывали ровно в час дня, и обычно это были три-четыре блюда. Одно из самых любимых сочетаний у нее было на удивление простым — отварная говядина с солеными огурцами под соусом из сушеных оленьих языков. А вот к ужину императрица относилась осторожно: верила, что переедание на ночь вызывает головную боль. Зато гостей Екатерина баловала по-королевски.

Профессор Павел Романов в книге «История трапезы Российского государства» описывает банкет, где столы буквально ломились от сотни блюд. Там было все: дюжина супов, жирная пулярка, перепелки с трюфелями и фазаны с фисташками, окунь с ветчиной, утка с оливками, мясо черепахи и жаркое из ягненка. На французский манер подавали террины, запеканки и те самые «бомбы а-ля Сарданапал».

Но главной слабостью Екатерины оставалась коломенская пастила. Рецепт этого лакомства из фруктового пюре с безе считался настолько ценным, что его хранили в секрете вплоть до XIX века. Именно этот сладкий штрих и делал императрицу по-настоящему счастливой после любого пышного банкета.

Петр I, несмотря на статус, тоже предпочитал простую пищу — его любимой была перловая каша, которую часто варила Екатерина I. Николай II обожал ржаной хлеб с маслом, вареные яйца и хрустящие соленые огурцы. Его супруга почти не ела мяса, ограничиваясь омлетами и фруктами, рассказывал «ГлагоL».