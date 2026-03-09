Женская форма в Красной Армии: в чем была ее особенность

XX век стал переломным не только в мировой политике, но и в военном деле. Впервые в истории женщины оказались призваны на службу в массовом порядке. И перед армиями встала неожиданная проблема: как одеть солдата, если у солдата — грудь и бедра? Советский Союз, где женщины воевали тысячами, прошел в поисках решения путь от перешитых мужских гимнастерок до специального обмундирования, которое, впрочем, всегда оставалось лишь вариацией на тему «буденовки с юбкой».

До войны: берет как главное отличие

До революции место женщины в армии было строго определено — сестра милосердия. Легендарный «батальон смерти» Марии Бочкаревой в 1917-м стал исключением, но и его бойцы носили обычную мужскую форму — другой просто не существовало.

После создания Рабоче-крестьянской Красной армии женщин обеспечивали по остаточному принципу: что дадут, то и носи. Единственной уступкой стали юбки для медработников — шерстяные, черные или темно-синие. Как рассказывает ведущий научный сотрудник Центрального пограничного музея ФСБ РФ Александр Печейкин, в 1930-е для вольнонаемных женщин начальствующего состава ввели береты, блузы и ботинки. Но по большому счету женская форма отличалась от мужской лишь наличием юбки и берета. Все остальное — те же шинели, те же гимнастерки, только иногда «подогнанные по фигуре».

Война: когда Родина приказала быть женщиной

С началом Великой Отечественной стало ясно: женщины пойдут на фронт, причем не только медсестрами, но и снайперами, связистками, летчицами. И проблема формы перестала быть второстепенной.

3 августа 1941 года наркомат обороны издал приказ №261, которым вводилось специальное обмундирование для женщин на нестроевых должностях. Комплект включал:

Берет защитного цвета из сукна, с цельнокроеным донышком и металлической звездочкой.

Двубортное пальто из серого сукна — с лацканами и двумя рядами пуговиц (по пять на борт). Длина строго оговаривалась: 30 см до пола. Правда, в реальности женщины чаще донашивали мужские шинели, перешивая их под себя.

Платье цвета хаки — хлопковое или шерстяное, с отложным воротником и манжетами на двух пуговицах. Именно на воротник нашивались петлицы, как на гимнастерке. Длина платья была на 5 см короче пальто. Этот предмет оказался на удивление живуч: в том или ином виде платье оставалось в Советской армии до конца 1980-х.

Но война быстро внесла коррективы. Уже в 1942 году форму изменили, приблизив к общевойсковой. Фронтовички получили береты, суконные шинели, гимнастерки, юбки и чулки цвета хаки. Обували женщин в кирзовые или кожаные сапоги. Зимой полагались шапки-ушанки, ватные телогрейки, шаровары, валенки и перчатки.

Погоны и «мужественность»

С введением погон в 1943 году женская форма окончательно утратила намеки на «женственность». В обиход вошли кители, мундиры и гимнастерки, скроенные по мужским лекалам. Юбка и берет остались единственными деталями, напоминавшими о том, что форма предназначена для женщины. При этом теперь существовало пять видов обмундирования: полевое, повседневное (для строя и вне строя) и парадное (тоже для строя и вне строя). Полевая форма, кстати, могла включать офицерские бриджи — когда юбка в окопах была просто неудобна.

Главная роскошь войны: нижнее белье из парашюта

Самая деликатная проблема решилась только к 1943 году, когда в армии наконец появилось женское нижнее белье. До этого женщинам выдавали мужское, и его приходилось перешивать самостоятельно.

Ветеран войны Евдокия Козлова в книге «А зори здесь громкие. Женское лицо войны» вспоминала: настоящей удачей считалось раздобыть шелковый парашют. Из его ткани шили белье — в шелке, в отличие от сукна и ваты, не заводились вши. С паразитами боролись как могли, и гигиена была вопросом выживания.

Не менее изобретательно женщины подходили и к другим интимным деталям гардероба. Бюстгальтеры, которые в пайках не значились, мастерили из ветоши — той самой, что выдавали для чистки оружия. Так военная смекалка приобретала совершенно мирное, но жизненно важное измерение.