Янтарная комната: восьмое чудо света, подаренное Петру и утерянное в войне

Янтарную комнату часто называют «восьмым чудом света». Этот шедевр, когда-то украшавший Екатерининский дворец, создали в Пруссии в начале XVIII века как парадный кабинет для Фридриха I. В качестве основного материала выбрали янтарь — эффектный, но крайне капризный и сложный в работе камень, пишет Анатоль Вовк.

Во время визита в Пруссию кабинет приметил Петр I. Впечатлившись тонкой работой и блеском панелей, он получил их в подарок от нового короля, Фридриха Вильгельма I, в знак дипломатической дружбы. В России у кабинета долго не было постоянного места: панели возили из дворца во дворец, несколько раз собирая и разбирая заново. Лишь при Елизавете Петровне комнату окончательно обустроили в Царском Селе, серьезно переработав интерьер под новые масштабы.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, эвакуировать Янтарную комнату не успели. Заняв Царское Село, немцы демонтировали панно и вывезли их в замок Кенигсберга для выставки. Весной 1945 года, во время штурма города, комната исчезла. Никаких документов о ее судьбе не сохранилось. Большинство историков сходятся на том, что панели сгорели при пожаре или погибли под руинами замка.

Восстанавливать Янтарную комнату решили уже во второй половине XX века. Реконструкция заняла больше двадцати лет: мастера опирались на архивные снимки и чертежи. На работу ушло шесть тонн янтаря и почти 8 миллионов долларов. Сегодня восстановленный интерьер снова открыт для посетителей, напоминая о мастерстве прошлых веков и утраченных сокровищах истории.

В истории России есть много мистических событий. Например, тело Петра I пролежало непогребенным почти шесть лет — сначала в Зимнем дворце, затем в недостроенном Петропавловском соборе. Соратник императора Яков Брюс, которого считали колдуном, планировал грандиозный мавзолей, но не успел. А сам Зимний дворец, куда позже въехали Романовы, смотрел окнами на тюрьму и усыпальницу — вид, роковой для Петра III, который добротой навлек на себя гибель, писал «ГлагоL».