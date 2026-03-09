Народные приметы на 10 марта

В православном календаре в этот день вспоминают святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. В народном календаре - Тарас Бессонный.

Связано это с тем, что запрещено было спать до захода солнца, так как лихорадка может войти в тело спящего человека. Если казалось, что весенняя лихорадка все же одолела, то шли на перекресток, обсыпали себя крупой, трижды кружились против часовой стрелки, а затем кланялись на все четыре стороны.

Плохой приметой было в этот день смотреть через окно с улицы, считалось, что так можно заболеть. Нельзя было отказывать в помощи тем, кто ее просил. Не ходили в этот день по льду, чтобы не разболелись кости. Если дверь свалилась с петель - ждали беду.

В этот день запрещалось выбрасывать старые вещи, чтобы вместе с ними все хорошее тоже не ушло.

Нельзя стричь ногти после заката, чтобы деньги не обиделись и не покинули дом. В этот день не держали деньги в кармане, так как легко можно было потерять.

Если вороны громко каркают, лето будет дождливым и пасмурным. Снег идет - холодной будет последняя неделя перед Пасхой. Птицы купаются в лужах тающего снега, жди резкого потепления. Солнечный и теплый день - и лето таким будет.