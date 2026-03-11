За каким куревом охотились в СССР

Когда заходит речь о добротных сигаретах в СССР, все сразу вспоминают «Мальборо». Красно-белая пачка — это база, тут не поспоришь. Но если копнуть глубже, в Союзе был целый мир другого престижного курева, за которым охотились не меньше, пишут авторы канала «Табачная культура».

Настоящим трофеем считался Winston. Его возили к нам еще с семидесятых. Удовольствие было в том, что это был «родной» американец, а не какая-нибудь лицензия. Курильщики гонялись за тем самым плотным вкусом с горчинкой. Правда, по карману это било больно: сначала за пачку отдавали полтора рубля, а к концу 80-х у перекупщиков цены улетали в космос.

Английский Pall Mall стоял особняком. Его уважали за мягкость — в дыму реально ловили какие-то ореховые и фруктовые нотки. В восьмидесятые он шел по 1.50, наравне со знаменитым «верблюдом» Camel. После него во рту не оставалось едкой горечи, только аромат, который тогда казался чем-то инопланетным.

Наши тоже пытались ответить Западу. В Молдавии делали «Старт», на котором честно писали: «сигареты американского типа». И ведь попадали в точку! Табак там играл: сначала сладость, потом терпкость. Ценник в 1.30 рубля — по тем временам серьезная заявка на элитность.

Была еще одна любопытная штука — «АС» (ароматные сигареты). Стоили копеек 80, но среди знатоков считались почти люксом. Их ценили за «соусированный» табак, в котором чудились карамель и дерево.

Если нужно было конкретно пустить пыль в глаза, доставали Benson & Hedges. Золотая пачка сама по себе выглядела как слиток. В обычных киосках их было не найти — только «Березки» или фарцовщики. За такой эксклюзив не жалко было отдать несколько рублей, лишь бы устроить себе маленький праздник.

Отдельная история — Philip Morris. Его обожали за эстетику: необычная пластиковая пачка-коробочка и мягкая «Вирджиния» внутри. Это был чистый понт. Когда сигареты заканчивались, пачку часто не выбрасывали, а использовали как пижонский портсигар.

Встречалась и экзотика: сирийская Ramita с густым восточным духом или «Тандем» — результат сотрудничества кишиневской фабрики и Philip Morris.

Сегодня эти названия — просто повод поностальгировать. Но тогда, в эпоху дефицита, заветная пачка в нагрудном кармане была не просто порцией табака, а настоящим билетом в красивую жизнь.