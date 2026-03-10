«Ниндзя Сталина»: на что были способны бойцы ОМСБОН НКВД

Когда в июне 1941 года немецкие армии катились к Москве, в тылу, в тиши кабинетов НКВД, рождалось оружие особого рода. Им стал ОМСБОН — Отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Историки спецподразделений всего мира сходятся во мнении: именно этих бойцов смело можно считать первым настоящим спецназом XX века. Не просто солдаты, а штучный товар — спортивные, обученные, безжалостные. И эффективные настолько, что их опыт изучали десятилетиями.

Спортсмены против вермахта

Конец июня 1941 года. Москва лихорадочно готовится к обороне. Но в мытищинском лесу, вдали от передовой, собираются не обычные новобранцы. Сюда свозят боксёров, лыжников, парашютистов, стрелков-разрядников — цвет советского спорта. Именно им, мастерам спорта и чемпионам, предстоит стать костяком новой бригады.

Как позже вспоминали ветераны ОМСБОН Александр Зевелев, Феликс Курлат и Александр Казицкий в своей книге «Ненависть, спрессованная в тол», приоритет отдавался тем, кто уже умел терпеть боль, владел телом и не боялся высоты. Но спортивной подготовки было мало — их учили убивать.

Курсантов тренировали по программам, которым не было аналогов ни в одной армии мира. Об этом прямо писал человек, курировавший бригаду с первого дня, — легендарный разведчик Павел Судоплатов, начальник 1-го разведывательного управления НКВД. В своих мемуарах он подчёркивал: бойцы ОМСБОН получали практические навыки, далёкие от ускоренных курсов красноармейцев, которых бросали в окопы через две недели обучения.

Здесь учили всему: минировать мосты и пускать под откос поезда, бесшумно снимать часовых, ориентироваться в лесу по звёздам, форсировать реки в ледяной воде, драться в рукопашную не на жизнь, а на смерть. И отдельной строкой — работа на передовой, в самой гуще врага.

Оружие для избранных

Бойцы ОМСБОН разительно отличались от обычной пехоты не только выучкой, но и экипировкой. Они предпочитали скорострельное автоматическое оружие, причём не брезговали и трофеями. В ходу были отечественные ППШ и ППС, но многие брали в руки немецкие пулемёты MG и автоматы MP, которые в народе окрестили «шмайссерами» (хотя сам конструктор Хуго Шмайссер, по иронии судьбы, не имел к ним отношения). У каждого омсбоновца в кобуре лежал либо наган, либо ТТ, а диверсанты обязательно носили с собой ножи разведчика — бесшумное оружие, ставшее символом спецназа.

200 отрядов в тылу врага

За четыре года войны через ОМСБОН (а в 1943 году бригаду реорганизовали в ОСНАЗ — отряд особого назначения, сфокусированный исключительно на разведке и диверсиях) прошли свыше 7 тысяч бойцов. Они были разбиты на более чем 200 отрядов и групп, которые забрасывали в глубокий тыл противника. Там они не просто сидели в кустах — они вступали в открытые бои, громили гарнизоны, взрывали штабы.

Особый колорит бригаде придавал её интернациональный состав. В одном из полков ОМСБОН служили представители двадцати национальностей — испанцы, немцы, австрийцы, французы, финны, итальянцы, даже вьетнамцы. Всех их свела в Москве ненависть к нацизму, и все они горели желанием бить врага.

Цифры, за которыми стоит смерть

Сухие строки архивов Российского государственного военного архива (РГВА) звучат как приговор вермахту. На счету омсбоновцев:

почти 1500 пущенных под откос вражеских эшелонов с живой силой, техникой и боеприпасами;

5 уничтоженных бронепоездов и более 1200 паровозов;

свыше 2300 единиц авто- и бронетехники;

92 километра взорванных рельсов;

335 мостов — железнодорожных и шоссейных;

145 танков и бронемашин;

51 сбитый самолёт;

почти 700 километров перерезанного телефонно-телеграфного кабеля, треть из которых — линии связи ставки Гитлера с командованием Восточного фронта.

Более 400 диверсий на промышленных объектах: взлетели на воздух 300 заводов, складов и фабрик, работавших на рейх. Разгромлено свыше 100 гарнизонов, управлений жандармерии и полиции. Уничтожено более 136 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, в том числе около 90 видных нацистских функционеров и свыше 2 тысяч шпионов и коллаборационистов.

Наследие героев

Более тысячи бойцов ОМСБОН-ОСНАЗ были награждены орденами и медалями. Двадцать два из них стали Героями Советского Союза. Многие имена навсегда остались в тени секретности, но их дело живёт: именно опыт омсбоновцев лёг в основу подготовки советского и российского спецназа.

Они были первыми. И они сделали то, что казалось невозможным. Простые парни — вчерашние спортсмены, студенты, рабочие — стали кошмаром для немецких тылов. А их бригада навсегда осталась в истории как предтеча всех сил специальных операций.