Шариковая ручка: от грязной лужи до карбида вольфрама

Знаете, шариковая ручка вполне могла остаться грубым инструментом для грузчиков, если бы не упрямство одного журналиста.

Все началось в 1888 году. Американец Джон Лоуд засмотрелся на обычную грязную лужу: он заметил, как катящийся по ней мяч оставляет на сухом песке четкую дорожку. Лоуд решил, что это идеальный способ маркировать мешки и ящики. Он собрал нехитрый прибор с подпружиненным шариком, но технология подвела — устройство работало через раз, и о нем на время забыли.

Вторую жизнь ручке дал венгерский журналист Ласло Биро. Именно он догадался вставить в стержень крошечный вращающийся шарик. Первые версии были жуткими «капризулями»: они постоянно текли и писали, только если держать их строго вертикально. Но Биро не сдался. Спустя годы доработок, в 1938-м, он наконец показал в Будапеште прототип, который действительно работал.

Весь секрет этой штуки — на самом кончике. Там спрятан микроскопический шарик из карбида вольфрама. Этот материал в десять раз прочнее стали, поэтому он годами не стирается и плавно катится по бумаге, аккуратно отдавая чернила.

Процесс создания этих шариков — чистое производство магии. Сначала порошок карбида вольфрама спекают, а потом под диким давлением выдавливают через тончайшие отверстия. Получаются заготовки диаметром всего около миллиметра. Эти крохи отправляют в специальные матрицы, где их долго-долго полируют алмазной пастой, пока они не станут идеально круглыми.

На финише их ждет беспощадный контроль под микроскопом. Правила тут жесткие: если в партии из нескольких тысяч штук найдут хотя бы один шарик с дефектом — в брак идет все. Только благодаря такому перфекционизму ваша ручка пишет легко и не подводит в самый нужный момент.