Чем питались русские крестьяне двести лет назад

Представьте, каково было обедать лет двести назад. Никаких доставок и супермаркетов — меню полностью зависело от календаря и того, насколько ты не ленился в поле. Еда не была удовольствием, она была просто «горючкой», чтобы мужик не упал за плугом до заката, пишет Анна Журавлева.

© скриншот из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»

Зима, как ни странно, была самым сытым временем. Урожай собран, погреба забиты доверху — ешь, сколько влезет, и отдыхай на печи. А вот лето — настоящая «голодная пора». Старые запасы уже закончились, новые ещё не выросли, а пахать в поле надо в три раза активнее.

Главным блюдом были щи, но забудьте про легкий овощной супчик. Это было густое варево из кислой капусты, куда для сытости обязательно кидали кусок сала или жир, чтобы ложка стояла. Мясо в котелке появлялось редко — только по праздникам, в обычные дни о нем даже не заикались.

Весь рацион держался на «базе»: ржаной хлеб, картошка и капуста. Черный хлеб с солью — это уже полноценный обед, а не закуска. Белая булка считалась баловством для городских неженок. Картошку просто пекли в золе или варили в кожуре, а капусту рубили бочками — и в суп, и в засолку.

С молоком история была обидная. Корова в семье вроде и есть, но молока дети почти не видели. Сметану, творог и масло старались поскорее сбыть на рынке — живая копейка в хозяйстве была важнее, чем вкусный десерт на столе.

Весь день — один и тот же вкус: утром картошка, в обед она же или пустые щи с куском черного хлеба. На ужин — каша или, если повезет, хлеб с салом. По сути, наши предки были почти вегетарианцами, причем вынужденными. И только к началу XX века на столах наконец-то начали появляться хоть какие-то новые продукты.

Императоры же в это время от недостатка мяса точно не мучались, рассказывал «ГлагоL». Екатерина Великая начинала утро с шести ложек кофе на две чашки, обедала отварной говядиной с солеными огурцами под соусом из оленьих языков, а в качестве слабости держала в секрете рецепт коломенской пастилы. Петр I, напротив, предпочитал простую перловку, которую после бани варили на водяной бане, чтобы зерна таяли во рту.