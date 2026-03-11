Почему бывшего министра госбезопасности в тюрьме держали в кандалах

В историю советских спецслужб Виктор Семенович Абакумов вошел как создатель и руководитель легендарного СМЕРШа. Человек, перед которым трепетали генералы и министры, сам закончил свои дни в тюремном застенке. Но даже на фоне кровавых нравов послесталинского правосудия один факт выделяется особо: экс-министра госбезопасности держали в Лефортово в настоящих кандалах. По чьему приказу и зачем бывшего тюремщика заковали в железо, словно особо опасного преступника прошлых веков?

Взлет и падение «железного» министра

Карьера Абакумова была стремительной и почти неправдоподобной. Выходец из простой семьи, имевший, по словам историка Владлена Сироткина, всего четыре класса образования, он начал с низовых должностей в ОГПУ. К началу войны стал заместителем наркома внутренних дел, а в 1943 году возглавил Главное управление контрразведки «СМЕРШ». После Победы его посадили в кресло министра госбезопасности СССР. Он участвовал в самых громких делах, включая убийство председателя Еврейского антифашистского комитета Соломона Михоэлса.

Но в 1951 году Абакумов был арестован. По иронии судьбы, как пишет Леонид Млечин в книге «КГБ. Председатели органов госбезопасности», ему инкриминировали создание сионистской организации в МГБ. Текст обвинения правил лично Сталин. А после смерти вождя бывшего министра стали обвинять в фальсификациях и «Ленинградском деле», которые он, по его словам, выполнял по прямому указанию Сталина.

Пытки, которых он сам не знал

Абакумов, как никто другой, знал методы работы следствия — он сам их десятилетиями применял. Но то, с чем столкнулся он, потрясло даже его. По свидетельствам историков, экс-министра регулярно избивали плетьми, сажали в карцер-холодильник, сутками морили голодом. Однако самой унизительной и символичной мерой стали кандалы.

Кирилл Столяров в книге «Палачи и жертвы» приводит диалог, который состоялся при водворении Абакумова в камеру Лефортовской тюрьмы. Увидев приготовленные оковы, бывший начальник СМЕРШа спросил у начальника внутренней тюрьмы Миронова:

— Слушай, Миронов, этого у нас раньше не было? — Зато теперь есть, — последовал ответ.

Сотрудник личной охраны Сталина Алексей Рыбин в своих мемуарах также подтверждает, что Абакумов «носил кандалы» в застенках. Долгое время историки сомневались в этом, но в архивах нашлось косвенное доказательство: в показаниях другого подследственного, Комарова, говорилось об угрозе «сковать руки и ноги, как Абакумову».

Кто отдал приказ?

Здесь мнения исследователей расходятся.

Версия первая: Сталин. Леонид Млечин уверен, что, как и в случае с академиком Виноградовым по «делу врачей», приказ заковать Абакумова исходил лично от вождя. Известно, что Сталин вообще требовал особых мер к подследственным, и кандалы для него были не просто наказанием, а символом полного падения прежнего любимца.

Версия вторая: Рюмин. Анатолий Сульянов в книге «Берия» излагает иную версию. Заместитель министра госбезопасности Михаил Рюмин, который когда-то был подчиненным Абакумова, рьяно взялся выбивать показания из бывшего шефа. Однажды во время допроса Абакумов, не выдержав избиений, ударил Рюмина. Тот пришел в ярость и приказал заковать арестованного в кандалы, чтобы тот больше не мог поднять руку на следователя. По этой версии, приказ был личной местью Рюмина, а не политическим решением.

Железный человек

Как бы то ни было, пытки не сломили Абакумова. Он упорно отказывался признавать себя виновным в шпионаже и сионистском заговоре. Павел Судоплатов, сам прошедший через лагеря, позже говорил (эту цитату приводит Василий Придеин в «Азбуке вождей»), что именно стойкость Абакумова спасла многих, кого пытались записать в члены несуществующей организации. Абакумов не оговорил ни одного невиновного.

Однако его все равно расстреляли. В 1954 году, уже при Хрущеве, Военная коллегия Верховного суда приговорила его к высшей мере за фальсификацию «Ленинградского дела». В своих последних жалобах в ЦК КПСС Абакумов писал о нечеловеческих условиях содержания, о том, что о некоторых пытках (например, о камере-холодильнике) он раньше даже не слышал, пока не испытал на себе.

Так закончил свои дни человек, который сам был живым олицетворением карательной системы. Система перемолола его с той же безжалостностью, с какой он сам когда-то перемалывал других. А кандалы остались в истории символом того, что даже самые верные слуги режима не застрахованы от его железных объятий.