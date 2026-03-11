Роковая ошибка Сталина: как СССР оттолкнул от себя Саудовскую Аравию

В 1932 году на карте мира появилось новое государство — Королевство Саудовская Аравия. Одним из первых, кто признал его, был Советский Союз. И во многом это стало возможным благодаря человеку, которого арабы называли «Красный паша». Карим Хакимов, татарский дипломат из уфимской деревни, сумел сделать невозможное: подружиться с королем Абдель Азизом ибн Саудом и превратить будущую нефтяную сверхдержаву в союзника СССР. Но в 1937 году Хакимова отозвали в Москву и расстреляли. Вскоре после этого саудовская нефть ушла под контроль Америки. А через полвека, в 1985-м, именно Саудовская Аравия обрушила цены на нефть, нанеся сокрушительный удар по советской экономике.

Кто такой Карим Хакимов?

Карим Хакимов родился в 1892 году в Уфимской губернии в простой семье. Учился в медресе «Галия», работал на шахте, а после революции быстро выдвинулся как талантливый организатор. Он служил в политотделе у Валериана Куйбышева, и тот разглядел в молодом татарине недюжинные способности.

В 1921 году Хакимова отправили в Иран. За полгода он освоил фарси, турецкий, французский и итальянский — лингвистический дар оказался феноменальным. А в 1924 году нарком иностранных дел Георгий Чичерин поставил перед ним задачу: отправиться на Аравийский полуостров и установить контакты с местными правителями.

Задача была почти невыполнимой. Регион контролировали британцы, шли междоусобные войны, а о большевиках ходили самые дикие слухи. Но Хакимов действовал нестандартно. Он совершил «малый хадж» в Мекку, чем сразу завоевал уважение мусульманской элиты. Он не сидел в посольстве, а ездил по стране, знакомился с людьми, вникал в местные обычаи.

Историк-востоковед Павел Густерин отмечает: Хакимов был одним из немногих дипломатов, кому король разрешил свободно передвигаться по Саудовской Аравии. Советский Союз поставлял арабам оружие, зерно и керосин — тогда еще никто не знал, что полуостров буквально плавает на нефти.

Дружба, скрепленная кровью

Отношения Хакимова с королем Абдель Азизом ибн Саудом переросли в личную дружбу. Когда от дизентерии умер малолетний сын дипломата, монарх выделил человека, который должен был ухаживать за могилой. И даже после того, как Хакимова не стало, этот человек продолжал следить за захоронением — по личному распоряжению короля.

Хакимов работал и в соседнем Йемене, где участвовал в киноэкспедиции. Советские документалисты не только сняли уникальные кадры, но и провели электрификацию дворца йеменского монарха. В благодарность тот выделил съемочной группе солидную охрану — в тех краях это был знак высшего доверия.

Казалось, дипломатический успех закреплен надолго. Но в Москве уже начиналась совсем другая история.

Гибель: приказ из Кремля

В сентябре 1937 года Хакимова срочно вызвали в Москву. Как только он пересек границу, его арестовали. Обвинение было стандартным для того времени: шпионаж в пользу иностранной державы. 10 января 1938 года «Красного пашу» расстреляли.

Для короля Саудовской Аравии это стало шоком. Он лишился друга и доверенного лица. Абдель Азиз отказался принимать каких-либо других советских представителей. Дипломатические отношения между СССР и Саудовской Аравией были разорваны — и не восстанавливались вплоть до распада Советского Союза.

Нефтяной нож в спину СССР

В том же 1938 году, когда Хакимова расстреляли, в Саудовской Аравии нашли огромные месторождения нефти. Король, обиженный на Москву и не имевший с ней контактов, отдал концессию американской компании «Арамко». Так США получили не просто доступ к нефти, а стратегического союзника в регионе на десятилетия вперед.

А в 1985 году произошло то, что бывший премьер-министр России Егор Гайдар в книге «Гибель империи» назвал одним из ключевых факторов крушения СССР. Саудовская Аравия по просьбе США резко увеличила добычу нефти, обрушив мировые цены. Советский Союз, чья экономика держалась на нефтедолларах, получил удар, от которого уже не оправился.

Конечно, Гайдар и другие экономисты спорят о степени влияния нефтяного демпинга на распад СССР. Но связь прослеживается явно: обида арабского короля на расстрел друга в 1938-м обернулась для нашей страны катастрофой через полвека.

Карима Хакимова реабилитировали посмертно. В 2018 году в Эр-Рияде открыли мемориальную доску в его честь. Но геополитический урон, нанесенный тем расстрелом, оказался невосполнимым.

«Красный паша» был не просто дипломатом. Он был мостом между двумя мирами. И когда этот мост разрушили, по нему пошли другие. Американцы. Которые получили не только саудовскую нефть, но и рычаг, которым спустя десятилетия воспользовались, чтобы добить своего главного противника в холодной войне. Так судьба одного человека переплелась с судьбой великой державы.