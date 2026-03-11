Какие войны принесли России наибольшую выгоду

Обычно, говоря о войнах, мы вспоминаем разрушения, потери и колоссальные расходы. Однако в истории нашей страны было несколько военных конфликтов, которые не только истощали казну, но и приносили ощутимую прибыль. От Казани до Анголы — Россия и СССР умели воевать с выгодой.

© А. Кившенко "Военные игры потешных войск Петра I"

Русь и Российская империя

Самым удачным военным предприятием домосковской Руси можно считать Казанский поход Ивана Грозного. До него отношения с Казанским ханством были для Руси сущим наказанием. Казанцы постоянно разоряли русские города, угоняли в плен тысячи людей. Мирные договоры не работали — татарские набеги возобновлялись снова и снова. А условия этих договоров были унизительными. Например, по мирному договору 1445 года великий князь Василий II обязался выплатить выкуп в 200 тысяч рублей серебром за себя и своё окружение, пустил казанских чиновников в русские города собирать налоги и отдал им доходы нескольких городов в качестве гарантии выплат.

Иван Грозный взятием Казани в 1552 году не просто обнулил все эти обязательства. Он навсегда обезопасил восточные границы государства и открыл для русских купцов безопасный торговый путь на Восток, прежде всего в Персию.

Романовы продолжили прибыльную традицию. Часто пишут о тяжести Северной войны для экономики, забывая о её долгосрочных выгодах. Главное — выход к Балтийскому морю, которого Россия добивалась веками. Это не только промышленное рыболовство, но и беспрепятственная торговля с Европой. Санкт-Петербург задумывался не просто как новая столица, а как крупнейший торгово-логистический центр. Постепенно экспорт начал превышать импорт, то есть деньги потекли в казну, а не из неё. Северо-Запад покрылся мануфактурами, началось освоение Прибалтики.

Две русско-турецкие войны Екатерины II (1768–1774 и 1787–1792) принесли России Крым, Азов, Кабарду и земли между Южным Бугом и Днепром. Кроме того, Османская империя выплатила 4,5 миллиона рублей контрибуции.

Покорение Средней Азии в XIX веке растянулось на десятилетия, но результат того стоил. Россия присоединила территорию площадью более 3,5 миллиона квадратных километров. Главное богатство — хлопок, стратегический продукт того времени, — стал своим. Его не нужно было покупать, наоборот, появилась возможность продавать и пополнять бюджет. Вдобавок Россия начала осваивать природные богатства Каспия и добывать полезные ископаемые, включая золото.

Советский Союз

Советский Союз, как известно, боролся за мир во всём мире и распространение единственно верного учения. Но первый же серьёзный конфликт с внешним врагом носил вполне коммерческий характер.

Речь о войне за Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД) в 1929 году. Дорога с 1924 года была совместным советско-китайским предприятием, но китайская сторона постоянно пыталась её захватить. В ответ СССР применил новейшие танки собственного производства МС-1. КВЖД осталась за нами. И приносила неплохой доход: согласно отчётам руководства дороги, в 1929 году прибыль составила 68,1 миллиона рублей, в 1930-м — 49,2 миллиона, в 1931-м — 40,6 миллиона. В 1935 году, когда международная обстановка изменилась, Советский Союз продал КВЖД японской марионетке Маньчжоу-го за 140 миллионов иен.

Весьма успешной в финансовом плане стала оккупация северного Ирана, начавшаяся в августе 1941 года. Юг страны заняли британские войска. СССР получил под контроль нефтяные месторождения, а через так называемый «Персидский коридор» за годы Великой Отечественной войны прошло до 34% всех поставок по ленд-лизу. В отличие от арктических конвоев, этот путь был безопасен — никаких немецких подводных лодок и авиации. Ушёл СССР из Ирана только в мае 1946 года.

Помощь прокоммунистическим силам в Анголе в 1970-е годы тоже оказалась не совсем бескорыстной. Взамен Советский Союз получил контроль над нефтяными месторождениями и разработкой полезных ископаемых, включая золото и алмазы. Советский контингент в Африке (включая Эфиопию и Мозамбик) насчитывал около 30 тысяч человек.

Формально не участвуя во Вьетнамской войне, СССР извлёк из победы Северного Вьетнама немалую выгоду. Прежде всего, это военная база в Камрани. Кроме того, Вьетнам поставлял в Союз товары народного потребления и продукты, включая рис. А вьетнамские девушки стали первыми советскими «гастарбайтерами» — их массово завозили для работы на предприятиях лёгкой промышленности.