Как сербы сбили самолет-невидимку США с помощью старой установки ПВО СССР

Американский самолёт F-117A Nighthawk по праву считается одним из самых ярких символов авиации XX века. «Ночной ястреб» стал первым в мире серийным самолётом, построенным по технологии «стелс». Его угловатые формы, радиопоглощающее покрытие и специальные экраны делали машину практически невидимой для радаров. Пилоты F-117 горделиво называли себя «бандитами» — пользуясь своей неуязвимостью, они могли нанести удар в самое сердце врага и безнаказанно вернуться на базу. Но во время войны в Югославии легендарный самолёт встретился с советской системой ПВО — и эта встреча запомнилась американским ВВС надолго.

Под покровом ночи

F-117 состоял на вооружении ВВС США с 1983 по 2008 год. За это время 59 построенных машин (плюс несколько прототипов) налетали около 220 тысяч часов . «Ночные ястребы» успели повоевать в Панаме, Ираке и Югославии. Их главным преимуществом была малозаметность: специальная геометрия корпуса, радиопоглощающие материалы и экранирование горячих частей двигателей делали самолёт практически невидимым для большинства радаров. Уверенность в своей неуязвимости была настолько высока, что F-117 часто отправляли на задания без прикрытия истребителей и даже по одним и тем же маршрутам.

За это американское командование и поплатилось 27 марта 1999 года.

Советское ПВО

F-117 был сбит в районе деревни Буджановцы, в 40 километрах от Белграда. Это случилось всего через три дня после начала операции НАТО против Югославии. Обстоятельства атаки до сих пор вызывают споры.

Существует предположение, что «невидимку» сбил истребитель МиГ-29, но оно не выдерживает критики — югославские МиГи были уничтожены на земле в первые дни войны. Американская сторона долгое время утверждала, что самолёт был обнаружен из-за ошибки пилота, который открыл бомболюк и тем самым демаскировал машину.

Однако наиболее достоверная версия — заслуга 3-й батареи 250-й бригады ПВО армии Югославии под командованием полковника Дани Золтана. На вооружении батареи стоял зенитно-ракетный комплекс С-125 «Нева» производства 1976 года. Это была старая, но надёжная система, работающая в низкочастотном диапазоне. И здесь кроется технический нюанс.

Современные радары используют высокую частоту сигнала. Именно от таких волн защищены «стелс»-самолёты — их покрытие рассеивает короткие волны. Но старые низкочастотные радары видят любой крупный объект в воздухе, пусть и с меньшей точностью. С-125, несмотря на возраст, обнаружил цель. Через 17 секунд после команды «огонь» две ракеты поразили «невидимку»: первая оторвала крыло, вторая попала в фюзеляж .

К этому стоит добавить, что F-117, лишённый возможности летать на сверхзвуке и маневрировать, был крайне уязвим для любой ПВО. В Ираке их держали на большой высоте, вне зоны досягаемости ЗРК. Но в тот вечер самолёт оказался слишком близко к сербским позициям.

Дисциплина и расчет

Важнейшую роль сыграла подготовка югославских расчётов. Полковник Дани Золтан задолго до начала бомбардировок тренировал своих подчинённых, добиваясь идеального владения техникой. Он уделял особое внимание маскировке: вместо ненадёжной радиосвязи батарея использовала кабель, а пусковые установки и радары постоянно меняли позиции, чтобы не быть засечёнными американской разведкой .

Кроме того, Золтан применил нестандартную тактику. Он включил радары на минимальное время, чтобы их не запеленговали, и расположил их особым образом для лучшего обнаружения «невидимок». На сербов работали и информаторы, дежурившие у авиабазы в Италии, откуда взлетали F-117. Они сообщали о каждом вылете.

В результате 27 марта 1999 года цель была обнаружена, и две ракеты сделали то, что считалось невозможным, — сбили «стелс». Пилот, подполковник Дейл Зелко, катапультировался и был эвакуирован поисково-спасательной группой через несколько часов .

"Извините, мы не знали, что он невидимый"

Обломки F-117 стали настоящим трофеем. Сербы позволили их осматривать российским и белорусским военным, что вызвало панику в Пентагоне — технология «стелс» перестала быть секретной . Часть обломков позже передали России, часть попала в Китай. Некоторые фрагменты до сих пор хранятся в Музее авиации в Белграде . Сами сербы после этого отправили ироничную открытку в брюссельский штаб НАТО. На ней была надпись: "Извините, мы не знали, что он невидимый".

После такого позора американцы кардинально изменили тактику. F-117 больше не летали без прикрытия, а после 1999 года их начали постепенно снимать с вооружения. Официальной причиной называли устаревание, но многие связывают это с утратой ореола неуязвимости.

Сербы утверждают, что за время бомбардировок им удалось подбить F-117 ещё как минимум дважды, но оба раза машины смогли дотянуть до базы. В НАТО эти заявления отрицают. Как бы то ни было, 27 марта 1999 года стало днём, когда миф о неуязвимости «стелс-технологий» был развеян с помощью старой советской системой ПВО.