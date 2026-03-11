Что ели депутаты Первой Думы: рябчики, икра и возмущение ценами

Депутаты Государственной думы начала XX века работали в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Между заседаниями они могли пообедать прямо там — в ресторане, который перед открытием Первой думы в 1906 году организовал купец второй гильдии Август Ломач. Он набрал около 80 сотрудников, закупил мебель, посуду и продукты, рассчитывая на хорошую прибыль, пишет автор канала «Сто грамм и пирожок».

Меню было довольно разнообразным. На первое подавали бульон с гренками, борщ, щи и рассольник. На второе — бифштекс, шницель по-венски, телячью отбивную, пожарские котлеты, судака по-польски и даже рябчика в сметане. Были холодные блюда — окрошка, ботвинья с осетриной, ростбиф, салаты из дичи. В качестве закусок предлагали пирожки, кулебяку, бутерброды и икру, а на десерт — мороженое, пирожные и фрукты. Из напитков — кофе, квас, лимонад, нарзан, пиво и водка.

Однако цены оказались довольно высокими. Обед из трех блюд стоил около 75 копеек, а с кофе — примерно 1 рубль. Это соответствовало ценам дорогих ресторанов Петербурга, тогда как в студенческих столовых можно было поесть за 15-20 копеек. Многие депутаты, особенно крестьяне, были недовольны такой стоимостью.

После жалоб цены пришлось снизить: обед из двух блюд подешевел до 40 копеек, чай стал стоить 5 копеек, а булка — 4 копейки.

Для сотрудников Думы — машинисток и стенографисток — открыли отдельный буфет. Он располагался прямо на лестничной площадке и был очень скромным: стол, стул и один общий стакан для чая. Зато цены были значительно ниже. Чай стоил около 2 копеек, кофе — 5 копеек, бутерброд — 5 копеек. Благодаря этому буфет ежедневно посещали до 150 человек.

