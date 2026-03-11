Как девушка из России стала хозяйкой самого знаменитого борделя Америки

1920-е в США запомнились не только сухим законом и страшным разгулом мафии, но и временем расцвета новой музыки и свобод, которые раньше были невообразимы. Женщины начали носить короткие стрижки, короткие юбки и курить длинные сигареты. Именно в этот период прославилась Полли Адлер — девушка из России, которая стала хозяйкой самого знаменитого борделя Америки. «Лента.ру» рассказывает ее историю.

© кадр из фильма «Жить в доме — не значит жить дома»

Дом, которого нет

С конца 1950-х по середину 1960-х карьера культовой голливудской актрисы Шелли Уинтерс находилась на пике. За пять лет она получила два «Оскара» за лучшие роли второго плана: один — за биографическую драму «Дневник Анны Франк», а второй — за антирасистский фильм «Кусочек голубого неба».

За год до получения второй награды академии Уинтерс сыграла не в таком успешном, но во многом знаковом фильме «Жить в доме — не значит жить дома». Он был основан на одноименной книге сутенерши и хозяйки самого знаменитого борделя Нью-Йорка 1920-1930-х Полли Адлер, которую Уинтерс и сыграла.

Спустя 40 лет эти времена многим не казались такими уж страшными, вокруг них возник романтический ореол. Гангстеры были благородными красавцами в строгих костюмах и шляпах, в клубах гремел джаз, женщины получали все больше прав и так далее. А преступность и нищета Великой депрессии представлялись многим молодым людям бабушкиными сказками.

К моменту выхода фильма самой Полли Адлер уже два года как не было в живых. Но имя ее стало символом предприимчивой, изворотливой женщины, лучшей подруги самых ярких знаменитостей, преступников и политиков эпохи ревущих двадцатых и Великой депрессии.

Бегство из Российской империи

Перл Полли Адлер родилась 16 апреля 1900 года в Российской империи, в городе Иваново (сейчас это Брестская область Белоруссии). Ее родителями были Гертруда Коваль и Морис Адлер — достаточно зажиточный портной, который по работе часто бывал в Европе. Грамоте девочку учил сельский ребе, а потом она поступила в гимназию. Закончить образование не удалось, так как отец решил отправить дочь в США, а затем перевезти и остальную семью, так как в Российской империи росли антисемитские настроения.

Перл уже была в Америке (ее приютили друзья семьи в Спрингфилде, штат Массачусетс), когда началась Первая мировая война. Родители и восемь младших братьев и сестер перебраться за океан не успели. Кроме того, девочка перестала получать денежные переводы от отца. В 14 лет она пошла работать на местную бумажную фабрику, а через год переехала к двоюродным родственникам в Нью-Йорк.

Там Адлер подрабатывала швеей на нескольких предприятиях. А два года спустя случилась трагедия, которая, как считается, и вывела скромную девочку из еврейской семьи на тот сомнительный с точки зрения общественной морали путь, который прославит ее на всю Америку.

В 17 лет Адлер работала на фабрике, где шили перчатки. Там девушку изнасиловал бригадир, и она забеременела. Аборт стоил 125 долларов, но у Адлер было только 35. Врач пожалел ее, взял 25 долларов, а на остальные посоветовал купить туфли и чулки

Позже Полли говорила, что изнасилование стало переломным моментом в ее жизни. Она написала заявление в полицию Нью-Йорка, но там над ней разве что не посмеялись и ничего не предприняли. Тогда мигрантка, по ее словам, «поняла, что закон в Америке защищает только тех, у кого есть деньги и власть». А значит, и она теперь может смотреть на законы сквозь пальцы.

Кроме того, узнав, что случилось с девушкой, родственники выгнали ее из дома. Полли превратилась в «порченый товар» и поняла, что путь к приличной жизни закрыт для нее навсегда. После всего этого она потеряла остатки наивности и стала циничным и жестким человеком. Полли перебралась на Манхэттен, и именно там началось ее путешествие по преступному миру.

Полли и ее подружки больше не пытались быть хорошими… Когда ты, как Полли тогда, чувствуешь себя отвергнутой родными, когда чувствуешь, что всем плевать, будешь ли ты жива или умрешь завтра, ты начинаешь искать друзей среди таких же отверженных. Эти люди как бы говорят: «К черту весь остальной мир»

На Манхэттене Полли снова устроилась работать швеей, а комнату сняла на улице Риверсайд-драйв вместе с начинающей актрисой, которая пыталась сделать себе имя на Бродвее. В этом районе, который в 1910-х годах активно застраивался многоквартирными домами, селились преимущественно представители низшего класса нью-йоркской богемы — все они хотели так или иначе связать жизнь с индустрией развлечений.

Богема

Среди новых знакомых Полли оказались не только актрисы бурлеска, певцы и певицы бродвейских мюзиклов, начинающие музыканты и так далее, но и люди, связанные с незаконной деятельностью, окружавшей богемную жизнь. В частности, в 1920 году Полли познакомилась с сутенером и мафиози Николасом Монтаной, который предлагал не слишком успешным актрисам и певицам работу в публичных домах.

Именно Монтана, как считается, разглядел в Адлер задатки выдающейся мадам. Мужчина снял для юной мигрантки квартиру прямо через дорогу от Колумбийского университета, где она стала заниматься подбором проституток для него и его приятелей.

Через некоторое время Полли арестовали за организацию занятия проституцией, но вскоре отпустили за недостатком улик. После этого столкновения с властями девушка в последний раз попыталась начать честную жизнь. На скопленные деньги она открыла магазин нижнего белья на Манхэттене, но быстро прогорела и вернулась к сутенерству. На этот раз Полли была готова добиться успеха любыми путями.

Кроме того, русской эмигрантке нравилась ночная жизнь Нью-Йорка. После лет, проведенных в швейных потогонках Бруклина, она попала в мировой центр индустрии развлечений, сравниться с которым мог разве что Париж. Полли ни за что не хотела расставаться с этой жизнью. Да и больших шансов состояться за пределами богемного мира у нее почти не было.

«Я из тех, кто привык радоваться жизни, даже когда она дает тебе по зубам», — Полли Адлер.

А ведь вокруг гремели ревущие двадцатые. Ночной Нью-Йорк был залит неоновыми огнями. Зарождалась массовая культура. Благодаря развитию технологий и их быстрому распространению появились первые всемирно известные звезды кино и эстрады. На Манхэттене круглосуточно звучал джаз.

После Первой мировой войны остатки морали XIX века улетели в трубу, женщины коротко стриглись, носили короткие платья и, казалось, потеряли всякие представления об американской пуританской стыдливости.

Одним из главных певцов той эпохи стал писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд с его «Великим Гэтсби» и «Потерянным раем». Он говорил, что главными отличительными чертами людей тогда были неумеренный гедонизм и жажда сиюминутных наслаждений. В общем, лучшего времени, чтобы добиться успеха на темной стороне индустрии развлечений Нью-Йорка, придумать было просто невозможно. И Полли Адлер свой шанс не упустила.

Мадам Полли

После ареста Полли поняла, что полиции нужно протянуть руку дружбы. И в этой руке должна быть зажата купюра в сто долларов. Именно таким рукопожатием она обычно встречала правоохранителей, являвшихся к ней на порог с очередной проверкой. И все были счастливы.

При помощи приятелей-гангстеров она стала открывать новые бордели, которые обычно располагались в дорогих апартаментах на Манхэттене и в других районах. Лучшими друзьями Полли в те годы были тоже весьма предприимчивые люди — например, Альфонсо Капоне и Лаки Лучиано. Мафиози пользовались услугами борделей Полли и предоставляли ей защиту от возможных нападок конкурентов и властей.

Она произвела настоящую революцию в области оказания интимных услуг. Если раньше публичные дома были довольно непрезентабельными подпольными заведениями, куда мужчины являлись утолить свои страсти и как можно скорее уйти, то у Полли все было иначе. Она превращала бордели в подобия светских салонов, где секс совсем не обязательно был главным развлечением. Здесь выступали певицы, готовили блюда множества кухонь мира, а интерьеры были изысканными и даже вычурными

Одна комната могла быть выполнена в китайском стиле, а посетителей приглашали там сыграть в маджонг с девушками. Другие апартаменты представляли собой зал французского поместья, спальню индийского раджи и так далее.

Кроме того, благодаря знакомствам в криминальном мире заведения Адлер нисколько не страдали от вступившего в силу в 1920 году сухого закона. Капоне, Лучиано и прочие приятели Полли обеспечивали ее самым лучшим спиртным, а не бормотухой, которой обычно поили посетителей подпольных питейных заведений.

К тому же само введение сухого закона быстро и кардинально изменило мораль общества и отношение ко всему незаконному. Причем совсем не в ту сторону, в какую надеялись власти.

«Сухой закон был странной эпохой, потому что мы поставили вне закона повседневную вещь, а это изменило мораль. Если вам хотелось выпить пива, то покупать его приходилось у преступника. Граница между тем, что можно и нельзя, стала размываться. Мир порока, мир бандитов перестал быть гадким и отталкивающим. Он стал гламурным и шикарным», — Дебби Эпплгейт, автор книги «Мадам: биография Полли Адлер, иконы эпохи джаза».

Полли умела прекрасно готовить, и изысканная кухня была обязательным элементом каждого ее заведения. Гости борделей Полли Адлер попадали в настоящий элитный клуб с привкусом волшебной сказки, где еще и можно было провести ночь с девушкой. А криминальный флер времен сухого закона придавал ее заведениям еще больше шарма и привлекательности.

Знаменитые клиенты

Заведения Адлер быстро обросли клиентурой из самых разных слоев общества. Особенно ее бордели полюбили молодые представители творческой интеллигенции, которые впоследствии прославят американскую литературу, журналистику и театр.

Одним из преданных поклонников Полли и ее клубов был знаменитый художник Петер Арно — он более 40 лет рисовал обложки легендарного еженедельника The New Yorker, который до сих пор считается едва ли не главным литературным журналом страны и первым публикует новые произведения знаменитых авторов. Основатель этого журнала Гарольд Росс также был завсегдатаем борделей Полли.

Будущий двукратный обладатель Пулитцеровской премии за лучшую драму Джордж Кауфман вообще оформил себе абонемент у Полли, ему позволяли платить раз в месяц. Участники знаменитого литературного кружка «Алгонкинский круглый стол» Роберт Бенчли и Дороти Паркер с коллегами тоже были завсегдатаями борделя Полли.

Причем Паркер, будущая двукратная номинантка на «Оскар» за свои сценарии, ходила туда с друзьями-мужчинами, просто чтобы выпить чаю с хозяйкой и поболтать о литературе. Несмотря на отсутствие высшего образования, Полли всю жизнь тянулась к знаниям, а ее друзья-писатели помогали ей пополнять библиотеку

Другой частью клиентуры Адлер, помимо гангстеров, были политики. Например, мэр Нью-Йорка Джимми Уокер был большим любителем сходить к Полли. Да и выражение «Сходить к Полли» стало одним из символов Нью-Йорка времен ревущих двадцатых. Причем это совсем не обязательно означало что-то постыдное.

В заведениях Адлер вполне можно было увидеть степенную пожилую пару, зашедшую поужинать и выпить вина, которого в других местах было не достать, или собрание какого-нибудь профсоюза бродвейских драматургов. Сексуальные услуги, которые оказывали девушки Полли, являлись важной частью ее бизнеса, но далеко не единственной.

Пик славы

Начавшаяся в 1929 году Великая депрессия сперва напугала Полли. Она думала, что ее бизнесу придет конец, но все получилось с точностью до наоборот. Люди, имевшие деньги, бросились с утроенным рвением тратить их на сиюминутные удовольствия. Кроме того, число девушек, которым пришлось идти на панель, тоже значительно возросло. Полли вспоминала, что тогда в ее заведения конкурс был 40 человек на место, а многие потенциальные работницы имели гарвардские дипломы.

Впрочем, они знали, за что борются. Адлер всегда очень хорошо относилась к своим девушкам, а того, кто посмел бы обидеть одну из них, очень скоро ждала бы встреча с суровыми людьми в строгих костюмах и с кастетами в карманах.

Самым грандиозным заведением Полли Адлер стал бордель в знаменитых апартаментах «Маджестик» — 29-этажном небоскребе, построенном в 1931-1932 годах через дорогу от Центрального парка Нью-Йорка. Это роскошное здание в стиле ар-деко, помимо прочего, стало домом для старых приятелей Полли — Лаки Лучиано и других членов его криминальной семьи. Неудивительно, что новое заведение главной мадам города открылось именно здесь.

В апартаментах Полли открыла залы в китайском и египетском стиле, а роскошь убранства достигла апогея. Вокруг этого заведения ходило много легенд. Рассказывали, например, что именно в борделе Полли Адлер скрывался от облав легендарный гангстер Голландец Шульц. Здание было снабжено многочисленными потайными ходами и черными лестницами для прислуги. Мафиозный босс прожил там чуть ли не полгода где-то в начале 1930-х, пока нью-йоркская полиция, сбившись с ног, искала его

Благодаря покровительству мэра Джимми Уокера Полли почти не знала проблем с полицией. Кроме того, у нее было одно из самых ценных качеств человека, нарушающего закон, — она умела держать язык за зубами. А это, в свою очередь, привлекало в ее заведения не только мафиози, но и политиков. Согласно одной из самых известных легенд, тайные визиты в бордели Полли Адлер регулярно совершал губернатор штата Нью-Йорк и будущий президент США Франклин Рузвельт.

Заведения Полли славили в газетах и журналах ее приятели-журналисты, а особо ретивые сотрудники полиции нравов периодически пыталась поймать предприимчивую мадам на горячем. Все было тщетно. Адлер зарабатывала огромные деньги и умела мудро их вкладывать в безопасность своего бизнеса. В частности, в год она раздавала по 50 тысяч долларов взяток городским властям и полиции. Сегодня это эквивалент одного миллиона долларов.

За время 20-летней карьеры сутенерши Адлер арестовывали 30 раз, но ни разу не смогли предъявить серьезных обвинений. Впрочем, однажды она все-таки провела почти месяц за решеткой, только связано это было не с организацией занятия проституцией. В одном из заведений Полли обнаружили киноаппарат с заряженной в него пленкой порнографического содержания.

Ничего серьезнее накопать на главную мадам Нью-Йорка и Аль Капоне в юбке власти так и не смогли. Или не захотели, потому что, если бы Полли вдруг решила рассказать о своей клиентуре, плохо пришлось бы очень многим поборникам закона и нравственности на капитолийских высотах.

В розыске

Самая известная история из жизни Полли Адлер, связанная с ее высокопоставленными клиентами, произошла в том самом 1931 году, когда открылся бордель в великолепных апартаментах «Маджестик».

Федеральные власти и губернатор штата Нью-Йорк Франклин Рузвельт затеяли масштабное антикоррупционное расследование против мэра Джимми Уокера. Речь шла о хищениях огромных сумм, которые осуществляли городские чиновники и высокопоставленные полицейские при помощи мафиози. По удивительному стечению обстоятельств, все они оказались клиентами и старыми приятелями Полли Адлер.

Многоопытная королева ночного Нью-Йорка давать показания на всю эту компанию не собиралась и сбежала во Флориду. Поиски Адлер превратились чуть ли не в национальное шоу — газеты каждый день публиковали отчеты о возможном месте нахождения главной мадам страны вместе с интервью искавших ее судебных приставов и полицейских

В итоге Полли нашли и привезли в Нью-Йорк. В суде она устроила настоящее шоу, которое позже будут повторять многие свидетели, не желавшие давать показания. Полли идеально сыграла роль тупой блондинки — делала вид, что абсолютно ничего не понимает, а на вопросы, знает ли она того или иного гангстера или политика, неизменно отвечала: «Не помню». В итоге добиться от упрямой женщины не удалось ничего. Впрочем, причина ее поведения была не только в верности друзьям.

«Если бы я заговорила, то не прожила бы и дня», — Полли Адлер.

И это один из моментов, который обычно обходят, говоря о судьбе Полли Адлер. Часто ее выставляют всемогущей мадам, которая обогащалась, пользуясь своими знакомствами с мафиози и коррумпированными чиновниками, и горя не знала. На самом деле, несмотря на богатство, роскошь и окружение, жизнь ее была, мягко говоря, очень нервной. Возможно, именно из-за этого она так и не завела семью — в случае чего, под ударом оказалась бы только она.

Полли продолжала управлять своей «империей порока» до 1945 года, а потом решила уйти на покой. Дело было не только в том, что она скопила очень приличное состояние и устала от жизни на грани тюрьмы, — изменились времена.

Мадам в отставке

Ревущие двадцатые сменились Великой депрессией, а потом началась Вторая мировая война. Большинство старых приятелей и покровителей Полли из мира криминала или погибли в уличных разборках, или доживали свои дни в тюрьме. Ее друзья-писатели давно прославились и обзавелись семьями.

Да и вообще, как признавалась Полли, сам придуманный ею формат заведений отжил свое. Власти начали наводить порядок, прежние покровители подпольного бизнеса из высоких кабинетов облачились в белоснежные одежды блюстителей нравственности, и роскошные бордели ушли в прошлое.

Кроме того, у главной мадам Нью-Йорка осталось нерешенным одно важное дело. Отойдя от бизнеса в середине 1940-х, Адлер уехала в Калифорнию и окончила Городской колледж Лос-Анджелеса, став специалистом в области гуманитарных наук. Всю жизнь она белой завистью завидовала своим друзьям из журналистской и писательской братии и наконец тоже получила диплом.

В 1953-м бывшая сутенерша при помощи писательницы Вирджинии Фолкнер выпустила книгу воспоминаний A House Is Not a Home («Жить в доме — не значит жить дома»). История о вроде бы недавней, но уже ставшей легендарной эпохе сухого закона, рассказанная непосредственной участницей тех событий, стала невероятно популярной — было продано более двух миллионов копий

Адлер как будто покорила новую вершину и встала в один ряд со своими знаменитыми друзьями. Кроме того, в финале жизни она наконец вышла из тени своего неоднозначного прошлого и стала уважаемым автором.

Но триумф длился недолго: через девять лет Адлер умерла. Она так и не создала семью, у нее не было детей. Наследниками ее состояния стали мать и шесть братьев. Тем не менее имя Полли Адлер стало настоящим символом эпохи ревущих двадцатых. Через два года после ее смерти появился фильм с Шелли Уинтерс в главной роли, а сам образ Полли не раз использовался в других картинах о тех временах.

Несмотря на сомнительную с точки зрения морали деятельность, Полли Адлер стала культовой фигурой американской культуры, а ее имя превратилось в нарицательное. Новой Полли Адлер журналисты называют чуть ли не каждую пойманную сутенершу. Безвкусный эклектичный интерьер с китайскими драконами на занавесках, индийскими коврами на полу и стенах и торшерами в виде статуй античных героев называют интерьером в стиле Полли Адлер.

Как ни удивительно, королеву ночной жизни уважают даже некоторые феминистки. Они видят в ней символ женщины, добившейся успеха в жестоком патриархальном обществе.

Эмигрантка из Российской империи вряд ли мечтала о такой славе, когда сошла с корабля у берегов Нью-Йорка. Она хотела жить честно, но других вариантов у нее попросту не оставалось, а шансами разбрасываться было глупо. По крайней мере именно так считала сама Полли Адлер.