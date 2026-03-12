Приметы и поверья на 12 марта: что нельзя делать на Василия Капельника

12 марта по народному календарю отмечают день Василия Капельника. Православная церковь в эту дату вспоминает святителя Василия Исповедника. Считалось, что именно с этого дня природа начинает по‑настоящему пробуждаться от зимнего сна.

© Мир24

На Руси верили, что на Капельника лучше всего гадать о любви. Девушки утром представляли образ суженого, срывали самую длинную сосульку и оставляли её у окна. Если до полудня она таяла без остатка ждали крепкой любви, если наполовину интереса, если вовсе не менялась чувств нет. Сосульки собирали и в доме: давали им растаять, окропляли водой углы жилища с молитвой или заговором, а остатки выливали у порога для защиты.

Считалось, что доброта жены, проявленная в этот день, возвращается ей заботой мужа на весь год. В дом приносили ветки сосны или других хвойных верили, что они подарят семье здоровье и отведут болезни. Из сосновых почек варили целебные настои.

Капельник не подходил для новых начинаний, особенно денежных. Лучше было оставаться дома, а если уж пришлось ехать проявлять осторожность, читать молитву и брать с собой оберег. Запрещалось плевать в печь и тушить огонь водой это сулило беду. К огню относились с почтением, разжигали его с молитвой и без ссор. Рукоделие с нитками тоже не обещало удачи. А девушкам не советовали красить волосы в рыжий верили, что это привлечёт нечистую силу.

Согласно приметам, дождь на Капельника к тёплому, но сырому лету. Снег сошёл с крыш к ранней весне. Пасмурно к ночному морозу. Солнце, капель и южный ветер к богатому урожаю и хорошему клёву. Длинные сосульки весна будет долгой.