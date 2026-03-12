«Мертвая вода»: какой магией женщины на Руси изводили соперниц

В те времена, когда разводы были невозможны, а измена мужа считалась едва ли не нормой, у русских женщин было два пути: смириться или... уничтожить соперницу. Поскольку Уголовный кодекс отсутствовал, в ход шли средства пострашнее — от «мертвой воды» до отравленных яблок. История сохранила имена не только жертв, но и методы этой тайной войны, которая велась веками — от деревенских изб до царских теремов.

Напиток из потустороннего мира

Самым страшным оружием ревнивой жены считалась так называемая "мертвая вода". Нет, речь не о сказочном эликсире, воскрешающем героев. В реальности мертвой водой называли ту, что оставалась после обмывания покойника. Считалось, что если напоить ею соперницу — тайно, подмешав в питье или еду, — женщина начнет чахнуть, болеть и вскоре отправится следом за усопшим, чью энергию впитала вода.

Этот метод не требовал особого мастерства — только доступа к телу умершего и возможности подлить "зелье" ничего не подозревающей жертве.

Личные вещи: не оставляй следов

Более сложный, но не менее популярный способ — колдовство с помощью личных предметов разлучницы. Клок волос, обрезок ногтей, лента из косы, предмет одежды — все это могло стать смертельным оружием в руках деревенской ведуньи. Женщины прекрасно знали об этой опасности, поэтому тщательно следили за своими вещами. Особенно те, кто крутил роман с чужим мужем.

Существовал даже обычай сжигать свои волосы при убывающей луне — чтобы ни одна ведьма не смогла использовать их для порчи.

Науз и подклады

Еще один способ наслать порчу — "науз". Это свернутые кольцом перья птиц, смешанные с волосами и прочими "ингредиентами". Готовый науз подкидывали в дом соперницы, зашивали в подушку или прятали под порог. Вариантом такого "подарка" была и могильная земля, насыпанная перед дверью.

Считалось, что человек, переступивший через такой подклад, обречен на болезни и несчастья.

Свадебный сглаз

Особо уязвимыми считались невесты. Завистницы могли испортить жизнь молодой прямо во время свадьбы — достаточно было шепнуть заговор за праздничным столом, пока гости шумно поздравляют молодоженов. Или воткнуть иголку в подол платья, насыпать мак в туфельку.

Поэтому матери невест обвешивали дочерей оберегами: булавками, алыми поясами, особыми лентами. Любая мелочь могла спасти от сглаза, а значит — от смерти или бесплодия.

Ручная расправа

Но не все полагались на магию. Самые горячие головы брали дело в свои руки. Соперницу могли жестоко избить, вымазать дегтем ворота — это было несмываемым позором. Правда, такой метод подходил только простолюдинкам: в высшем свете драки не практиковали, там предпочитали яды.

Царский терем — рассадник отрав

История Ивана Грозного — настоящая энциклопедия придворных отравлений. Царь был любвеобилен, жен менял часто, а его избранницы умирали с пугающей регулярностью.

7 августа 1560 года всего за три дня "сгорела" от неизвестной болезни первая жена Анастасия Захарьина-Юрьева. Придворные лекари развели руками, но по Москве поползли слухи об отраве. Интересно, что уже через 11 дней после похорон бояре предложили царю новую невесту. Слишком оперативно, не правда ли?

Еще более показательная история — с Марфой Собакиной, третьей женой Грозного. Девушка стала чахнуть прямо перед свадьбой, но царь все равно обвенчался с ней. Молодая царица прожила в браке менее двух недель. Позже выяснилось: отравление организовал князь Михаил Темрюк, брат предыдущей царицы Марии (которая к тому времени уже умерла в монастыре). Яд подмешали то ли в засахаренные фрукты, то ли в "плодородное питье".

Так мертвые продолжали убивать живых даже из могилы.

Бриллиантовый Борис: тайна смерти любовника Галины Брежневой