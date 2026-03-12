Какие прибалтийские территории 300 лет назад Швеция уступила России на вечные времена

Мало кто вспоминает, что побережье Балтийского моря, где был построен Санкт-Петербург, Россия в ходе Северной войны не просто завоевала у Швеции. По окончании войны она выплатила бывшему противнику денежную компенсацию за то, что эти земли были закреплены за ней мирным договором.

© Жан Натье "Петр I "

Территория за деньги

К 1718 году Северная война достигла патового состояния. Россия де‑факто завоевала выход к Балтийскому морю, и у Швеции уже не было сил и возможностей вернуть утраченные провинции. В то же время и Россия не могла двигаться дальше, да это и не представляло для неё интереса. Пора было мириться. Но шведы никак не желали признавать свои бывшие владения отошедшими к русской короне, а Петр I не мог отказаться от завоеваний — ради них и затевалась двадцатилетняя война.

В мае 1718 года на Аландских островах у берегов Финляндии для мирных переговоров собрались уполномоченные двух государств. Русские посланцы соглашались предоставить Швеции компенсацию за присоединяемые к России территории. Сначала речь шла о том, чтобы совместными усилиями завоевать какие-то земли у Польши или у германских князей и передать их Швеции. В декабре 1718 года Аландский конгресс прервался из-за гибели шведского короля Карла XII в Норвегии.

Когда в феврале 1719 года переговоры возобновились, российская сторона предложила иной выход — денежную компенсацию. Называлась и конкретная сумма — 1 миллион рублей. Но Швеция, подстрекаемая английскими интригами, решила продолжить войну. Переговоры снова прервались в октябре 1719 года.

Обещанной от Англии помощи Швеция так и не получила. 7 августа 1720 года шведский флот был разгромлен русским в сражении у острова Гренгам. В мае 1721 года открылся новый раунд мирных переговоров между Россией и Швецией — на этот раз в городе Ништадт (современный Уусикаупунки в Финляндии). Шведы оказались теперь гораздо уступчивее в территориальном вопросе, хотя определение суммы компенсации и ряд других условий потребовали долгого согласования.

Что приобрела Россия

По договору, подписанному 30 августа (10 сентября) 1721 года, Швеция уступала России на вечные времена :

Лифляндию (с городами Рига и Дерпт)

Эстляндию (с городами Ревель и Нарва)

Ингерманландию (Ижорскую землю, где находились Ивангород, Копорье, Ямбург, Нотебург-Орешек)

Часть Карелии с Выборгом и Кексгольмом (ныне Приозерск)

Острова Эзель (Сааремаа), Даго (Хийумаа) и Моон (Муху)

Другие земли от Выборга до курляндской границы

Россия возвращала Швеции бо́льшую часть Финляндии, занятую русскими войсками.

Дополнительное соглашение («сепаратный артикул») обязывало Россию уплатить Швеции в четыре приёма до октября 1724 года 2 миллиона ефимков.

Сколько заплатили

Ефимком в России называли богемский иоахимсталер, ходивший по рыночному курсу около 64 копеек. Таким образом, сумма компенсации составляла примерно 1,3 миллиона тогдашних рублей.

Важно понимать: Россия платила за уже завоёванную территорию, которой фактически уже владела. При этом она очищала от своих войск принадлежавшие Швеции по договору районы Финляндии безо всякой дополнительной компенсации.

Интересно сравнить цену этой «покупки» с ценой продажи Аляски спустя полтора столетия. По содержанию серебра 1,3 миллиона рублей начала XVIII века были равны почти 2 миллионам серебряных рублей 1867 года (не путать с ассигнационными рублями, рыночная цена которых была в два с половиной раза ниже). В то же время 7,2 миллиона долларов 1867 года, за которые продали Аляску, равнялись в тот момент 4 миллионам рублей серебром.

Таким образом, цена, уплаченная Россией Швеции за Прибалтику, устье Невы и Карельский перешеек, была вдвое ниже той, за которую впоследствии продали Аляску. При этом следует учесть: Аляска представляла собой неосвоенную глушь, а в Прибалтику входили населённые территории с сотнями тысяч жителей, со старинными и богатыми городами — Ревелем (Таллином), Ригой, Дерптом (Тарту) и другими.

Компенсацию, выплаченную Россией Швеции за прибалтийские провинции, при таком сравнении можно назвать символической. Это и понятно, учитывая, что земли уже были завоёваны, и получение за них «выкупа» было для Швеции способом соблюсти честь — или, как сказали бы сегодня, сохранить лицо.

Много это или мало?

Однако важно подсчитать, насколько обременительной оказалась эта уплата для российского бюджета. Ведь цена драгоценного металла — не абсолют. И в этом раскладе сумма компенсации выглядит уже не совсем символической.

Весь государственный доход Российской империи в 1724 году составил 8 655 000 рублей. Выплата компенсации была рассчитана на три года после подписания мира. Следовательно, Россия в течение трёх лет должна была тратить на «покупку» прибалтийских провинций у Швеции примерно по 5% своего годового бюджета.

Любопытно подсчитать, сколько стоило закрепление за Россией самого Санкт-Петербурга. Даже сейчас его площадь (около 1,5 тысячи квадратных километров) составляет чуть больше одного процента от присоединённой тогда территории. С учётом этого плата России за Санкт-Петербург составила не более 20 тысяч рублей начала XVIII века.

Уже к моменту заключения Ништадтского мира Россия потратила на строительство новой столицы намного больше, чем заплатила за закрепление её в собственность. Только на содержание рабочих, свозимых в Петербург, по расчёту 1 рубль жалованья в месяц при максимуме в 300 тысяч человек, трудившихся там в 1703–1717 годах, Россия потратила 3,6 миллиона рублей. Сюда не входят расходы на закупку строительных материалов и содержание госаппарата.

Всего за неполных два десятилетия, прошедших от завоевания устья Невы до заключения Ништадтского мира, Россия вложила в Санкт-Петербург никак не меньше 5 миллионов тогдашних рублей. А скорее всего, намного больше, если учесть, что в 1754–1762 годах строительство одного Зимнего дворца обошлось в 2,6 миллиона рублей. Таким образом, и с этих позиций сумма компенсации Швеции за ту территорию, на которой стоит Петербург, выглядит ничтожной.

Что ещё предусматривал договор

Ништадтский мир не ограничивался территориальными уступками и денежной компенсацией. Он включал и другие важные положения. Объявлялась всеобщая амнистия для перебежчиков и преступников, кроме сторонников гетмана Мазепы. Все военнопленные освобождались без выкупа, кроме добровольно принявших православие. Восстанавливалась торговля между странами, Швеция получала право ежегодно беспошлинно вывозить из России хлеб на 50 тысяч рублей (кроме неурожайных лет).

Жители Лифляндии и Эстляндии сохраняли свои права, самоуправление и лютеранское вероисповедание. Россия обещала не вмешиваться во внутренние дела Швеции.

На современной карте

В ноябре 1721 года в Москве прошли грандиозные празднования в честь победы. А 22 октября (2 ноября) 1721 года Сенат поднёс Петру I титулы Императора Всероссийского, Отца Отечества и Великого — Россия стала империей.

Ништадтский мир навсегда закрепил за Россией выход к Балтийскому морю. Территории, о которых идёт речь, — это не только современная Ленинградская область и Карельский перешеек с Выборгом, но и территории современных Эстонии и Латвии, ставшие тогда российскими губерниями. Хотя в начале XVIII века этих государств ещё не существовало, именно Ништадтский мир заложил основы их последующего вхождения в состав Российской империи.