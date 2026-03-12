Почему Чингисхан ненавидел племя татар, но его армию назвали татарской

Они были главными врагами Чингисхана. Он уничтожил их почти поголовно, оставив в живых лишь детей "ростом ниже тележного колеса". Их имя стало проклятием для всей Азии. И тем не менее именно их именем мир назвал армию победителя. Как вышло, что ненавистные татары дали название монгольскому войску, а их этноним разлетелся от Китая до Европы, закрепившись на картах на века? Историки до сих пор спорят, но версий несколько — и каждая по-своему увлекательна.

Чужак, северянин, тохар: истоки названия

Самая распространенная версия возводит этноним "татары" к иранскому слову "тат" — так на Востоке называли чужаков, иностранцев. Тюркские народы могли именовать так иноземцев — китайцев, уйгуров, а затем и соседние кочевые племена Монголии и Алтая.

Лев Гумилев предлагал другую версию: название дали китайцы. Для них северные воинственные племена, веками тревожившие границы Поднебесной, были "та-та", "да-да" — "варвары". И уже из китайской литературы слово перекочевало в Иран, на Русь и в Европу.

Есть и "тохарская" версия. В III веке до н.э. — IV веке н.э. западнее монгольских степей существовало государство Тохаристан. Его народ — тохары — мог передать имя соседям. А тюркский филолог XI века Махмуд аль-Кашгари упоминал "Татарскую степь" между Китаем и Восточным Туркестаном.

Древняя надпись и два союза

Впервые этноним "татары" зафиксирован в VIII веке на памятнике тюркскому полководцу Кюль-тегину. Там упомянуты два племенных союза — "отуз-татар" (тридцать татар) и "токуз-татар" (девять татар). Это были реальные племена, жившие на территории современной Монголии. И именно от них название в X–XII веках распространилось по Китаю, Средней Азии и Персии.

Так что татары — не выдумка русских летописцев или европейцев. Это древний этноним, родившийся в степях задолго до Чингисхана.

Враг, отравивший отца

Будущий повелитель вселенной родился в середине XII века, когда Монголию населяли разные племена: тайджиуты, ойраты, меркиты, кераиты, найманы. И среди них — татары.

Легенда гласит: именно татары отравили отца Темучина — Есугая, подмешав яд в еду. Это преступление Чингисхан не простил никогда.

Возмужав и объединив часть племен, Темучин в 1202 году обрушился на татар. Битва была жесточайшей. Победив, он приказал уничтожить всех татар, способных носить оружие. Уцелели только дети "ростом ниже тележного колеса". Так, по словам монголоведа Сергея Козина, записано в "Сокровенном сказании монголов".

Парадокс имени

Казалось бы, после такого геноцида имя татар должно было исчезнуть навеки. Но вышло иначе.

Лев Гумилев справедливо заметил: невозможно, чтобы победитель Чингисхан назвал свой народ в честь уничтоженного врага — это против логики и психологии. Однако мир, столкнувшийся с монгольской армией, рассудил иначе.

Русские, булгары, литовцы, поляки, видя надвигающееся разноязыкое войско, не разбирались в племенных тонкостях. Для них все эти всадники, пришедшие с востока, были "татарами" — так испокон веков называли дикие орды. Название, родившееся в степях, бумерангом вернулось к завоевателям.

Европейская Тартария

В средневековой Европе бытовало понятие "Тартария" — так обозначали огромные пространства от Карпат до Тихого океана. Именно поэтому мореплаватель Франсуа Лаперуз, открыв пролив между Сахалином и материком, назвал его Татарским — он искренне полагал, что местные жители (орочи и удэгейцы) являются татарами. Название закрепилось на картах на века.

Кто же входил в "татарскую орду"?

На самом деле этнический состав войска Батыя был пестрым. Монголы покорили огромные территории: от Китая и Бурятии до Алтая, Енисея, Казахстана и Средней Азии. В союз с ними вступали тюркские племена — кипчаки (половцы), предки хакасов, тувинцев, алтайцев, киргизов, часть жителей Хорезма и Бухары.

Те, кто не покорялся добровольно, становились рабами. Их гнали в бой первыми, используя как живой щит. Именно эта разношерстная, одержимая жаждой добычи масса и получила в глазах оседлых народов имя "татары" — устрашающее, чужое, варварское.