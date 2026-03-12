Почему в гибели президента Пакистана обвиняли КГБ

Обвинения в адрес КГБ в гибели президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хака — одна из самых устойчивых конспирологических версий конца холодной войны. Она возникла практически сразу после катастрофы 17 августа 1988 года и продолжает обсуждаться до сих пор. Чтобы понять, насколько эти обвинения обоснованы, нужно разобраться в предыстории отношений СССР и Пакистана и в обстоятельствах самой трагедии.

Предыстория конфликта

Мухаммед Зия-уль-Хак, пришедший к власти в 1977 году путём военного переворота, проводил политику исламизации Пакистана. Для Москвы он был фигурой крайне неудобной. В годы Афганской войны при его попустительстве на северо-западе страны возникли лагеря афганских моджахедов, куда те отступали для отдыха, лечения и перегруппировки. Там же содержались захваченные советские военнопленные.

Ключевым событием, которое, по мнению многих аналитиков, могло стать мотивом для ликвидации, стало восстание в лагере Бадабер неподалёку от Пешавара в апреле 1985 года. Советские солдаты, доведённые до отчаяния, захватили арсенал и несколько часов держали оборону. Пакистанское командование бросило против горстки пленных регулярные войска. Район был заблокирован частями 11-го армейского корпуса. По свидетельствам, для подавления восстания применялись даже системы залпового огня, вертолёты и авиация.

Приказ о столь жёсткой ликвидации бунта отдал лично Зия-уль-Хак. Точное число погибших советских военнопленных до сих пор неизвестно, но речь идёт как минимум о десятках человек. Москва, безусловно, знала о трагедии. 11 мая 1985 года советский посол вручил президенту Пакистана официальный протест. Хотя никаких открытых санкций тогда не последовало, в Кремле могли сделать свои выводы.

Гибель президента

17 августа 1988 года Зия-уль-Хак вместе с высшими офицерами и американским послом Арнольдом Рафелом находился на военном полигоне в Бахавалпуре, где наблюдал за испытаниями танков M1 Abrams. После обеда президентский борт Lockheed C-130 Hercules взял курс на Исламабад.

Через несколько минут после взлёта самолёт начал вести себя странно. Очевидцы на земле рассказывали, что он описал «мёртвую петлю», затем резко пошёл вниз и вертикально врезался в землю. Погибли все 36 человек на борту — президент, высокопоставленные военные, американские дипломаты и члены экипажа.

Версии катастрофы

Расследование, в котором участвовали и американские эксперты, так и не дало однозначного ответа о причине крушения. Следов взрывчатки на обломках обнаружено не было, но были найдены косвенные свидетельства диверсии.

В кусочках манго, обнаруженных среди обломков, нашли следы взрывчатки пентаэритриттетранитрата. Это породило версию, что на борту могло находиться взрывное устройство. Другая версия гласила, что кто-то пронёс в самолёт контейнер с отравляющим газом, который поразил пилотов. Дым и огонь во время падения видели некоторые свидетели, что подтверждает возможность взрыва на борту.

Советский след

Версия о причастности КГБ родилась мгновенно. Уже 23 августа 1988 года The New York Times писала: «Президент Зия был самым грозным противником Москвы в третьем мире». В западных СМИ напрямую заявляли, что «многие аналитики пришли к заключению, что советская служба госбезопасности КГБ совершила убийство, заказав его своему приспешнику — афганской секретной службе ХАД».

Москва, разумеется, всё отрицала. В «Правде» даже вышла статья с опровержением, где ответственность возлагалась на США, превратившие Пакистан в «гнездо террористов». Посол СССР в Афганистане Николай Егорычев вспоминал, что, когда он пришёл выразить соболезнования в американское посольство, там ему прямо сказали:

«Есть подозрение, что это вы сбили самолёт Зия-уль-Хака».

Егорычев связался с разведкой и получил ответ, что к «внутренним пакистанским делам» они отношения не имеют.

Однако полностью сбрасывать со счетов советский след нельзя. Косвенные свидетельства говорят о том, что афганские спецслужбы, тесно связанные с КГБ, планировали диверсии в Пакистане, а советские специалисты обучали боевиков пакистанской оппозиции.

Главный выгодоприобретатель

Впрочем, указывать только на КГБ тоже неправильно. СССР был не единственным игроком в регионе и слишком многие имели мотивы убрать Зия-уль-Хака.

СССР — за поддержку моджахедов и гибель пленных в Бадабере. США — потому что президент мог стать слишком самостоятельным и непредсказуемым, да и его ядерная программа Вашингтон не радовала. Впрочем, непонятно, готовы ли были пожертвовать собственным послом, который так же был на борту.

Ну и нельзя списывать со счетов внутренние силы — Зия-уль-Хак к тому времени уже многим мешал внутри страны, и его смерть открыла дорогу к власти новым фигурам. Показательно, что в объективном расследовании в самом Пакистане никто не был заинтересован.

Истинная причина гибели Мухаммеда Зия-уль-Хака остаётся неизвестной. Официально катастрофа списана на техническую неисправность, но конспирологические версии живы до сих пор. КГБ, безусловно, был главным подозреваемым в глазах Запада, и мотив у советских спецслужб был. Однако прямых доказательств, несмотря на десятилетия, так и не появилось.