Как закончилась советско-финская война

12 марта 1940 года в Москве был подписан советско-финский договор о мире. Так завершилась война, которая известна еще как Зимняя. Очень часто ее называют не самой удачной, но результат был именно тот, на который и рассчитывало советское правительство – границы были сдвинуты и через полтора года это обстоятельство спасет Ленинград.

Финляндия получила независимость 31 декабря 1917 года – впервые за всю свою историю. 6 декабря сейм Великого княжества Финляндского, которое входило в состав Российской империи, принял декларацию о независимости. Но этого было недостаточно, надо чтобы и Россия признала сей факт.

Тогда представители Финляндии едут в Петроград и новое советское правительство безоговорочно соглашается. 28 декабря ЦК партии большевиков одобряет отделение Финляндии, а 31 декабря Владимир Бонч-Бруевич в Смольном вручил письменное признание независимости.

Таким образом Финляндия, казалось бы, должна быть бесконечно благодарна Ленину и его правительству – ведь она впервые в своей истории стала самостоятельным государством. Однако новое финское правительство практически сразу начало не просто антисоветские выступления своей только что сформированной армией, а во многом и чисто русофобские – доставалось и белогвардейцам.

Началась Гражданская война и интервенция, Финляндия в стороне не осталась. Собственно, поэтому их и стали называть белофиннами. Пока она длилась финны успели дважды напасть на Советскую Россию — пришедшее в 1918 году с помощью немцев националистическое правительство не упускало никакой возможности расширить свою территорию. Так Выборг оказался финским, а граница проходила в нескольких километрах от Петрограда.

Но на этом аппетиты не умерились. Правительство соседей грезило о «Великой Финляндии» до Урала, и соотносило с этим всю свою политику. Хотя даже в тех границах страна уже была солидной – ее площадь превосходила Германию. Так что ни о какой «маленькой и беззащитной» Финляндии речи быть не могло.

В 1920-1930-е годы эта политика не изменилась. как экономически, так и в военном отношении. Удивительно, но там всерьез считали, что внутри страна до сих пор расколота на «белых» и «красных» и полагали, что любой удар приведет к развалу СССР. И готовились.

Советское правительство понимало это – ведь любая артиллерия врага вполне могла обстреливать центр Ленинграда. Балтийский флот в Кронштадте мог быть изолирован и захвачен даже простой вражеской пехотой – 10 км до базы для нее небольшое расстояние. В случае потери Ленинграда страна теряла треть своего научно-технического потенциала.

Все это и послужило причиной Зимней войны 1939-1940 годов. Вначале пытались решить проблему путем переговоров, которые шли в октябре-ноябре 1939 года. После того, как финская сторона отказалась идти на уступки, 30 ноября начались военные действия.

Надо сказать, что советская сторона тоже недооценила финнов. На первом этапе в наступление пошли не очень подготовленные части Ленинградского военного округа. Но как только стало понятно, что сопротивление серьезное, то были переброшены опытные части с Дальнего Востока и Западной Белоруссии. Они и решили исход всей войны — даже хваленная оборонительная линия Маннергейма была вскрыта.

Финляндия поняла, что и ее представления о Красной Армии и потенциале СССР были идеалистичные. Поэтому начала искать возможности заключить мир. Первой такой попыткой стала встреча писательницы Х. Вуолиоки с послом СССР в Швеции Александрой Коллонтай еще 8 января 1940 года. Посол принимает предложение Швеции выступить посредником.

Но в это время западные державы, прежде всего Англия и Франция, но также и США, начинают активно поддерживать Финляндию. В эту страну идут оружие и деньги, формируется 30-тысячный экспедиционный корпус. Швеция тоже не такая уж и нейтральная – дает оружие, не возражает, что добровольцы записываются в финскую армию.

Финны начинают затягивать переговоры, хотя вроде сами же их и инициировали. И только когда Красная Армия разбивает финскую, снова возвращаются к этой мысли. Советская же сторона и не оставляла попыток. Коллонтай 23 февраля через шведское правительство передает условия мирного договора. Одновременно, чтобы нейтрализовать Великобританию, ей предлагают взять на себя роль посредника, 24 февраля она отказывается.

Но финская армия больше не может оказывать сопротивление и 4 марта Маннергейм доложил правительству, что страна на грани катастрофы. Вот только тогда правительство Рюти сообщило Коллонтай, что готово начать переговоры. Но тут же опять вмешались Англия с Францией, финны начали юлить, затребовали «уточнение по границам».

6 марта советская сторона снова предложила прислать делегацию для переговоров. Положение за эти два дня настолько ухудшилось, что 7 марта состоялись первые консультации. Финны опять просили время. Премьер Великобритании Чемберлен заявил, что готов немедленно послать войска. Но выяснилось, что поддерживать уже некого.

12 марта 1940 года в Москве был подписан мирный договор. По нему СССР получал Выборг и весь Карельский перешеек, Выборгский залив, западное и северное побережье Ладожского озера с несколькими городами, острова в Финском заливе. Резко ограничивался флот Финляндии в Баренцевом море, а подводные лодки там вовсе запрещены.

Уже в 1941 году все эти меры показали, насколько они были своевременными. Финляндия вместе с Германией напала на СССР и приняла полноценное участие в войне. Но Ленинград уже взять не смогли. А в 1944 году, после очередного разгрома, Финляндия снова запросила мира и вышла из войны.