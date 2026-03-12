Какую тайну «железный Феликс» унес в могилу

20 июля 1926 года не стало Феликса Эдмундовича Дзержинского — человека, который возглавил ВЧК и стал живым символом Красного террора. Официальная версия гласила: сердце не выдержало. Однако почти век спустя историки спорят о том, что же на самом деле произошло с «Железным Феликсом». И виной всему — документ, который должен был поставить точку в этом деле, но вместо этого открыл ящик Пандоры.

Сердце не выдержало

48-летний Дзержинский скончался после заседания пленума ЦК. Для вскрытия привлекли лучших — профессора Абрикосова, светило патологической анатомии, и целую комиссию из уважаемых врачей. Чтобы пресечь слухи об отравлении, протокол опубликовали в газетах.

Вердикт Абрикосова был четким: смерть наступила от паралича сердца. Причина — резкое сужение венечных артерий на фоне общего атеросклероза. Казалось бы, все ясно: перегруженный работой революционер сгорел на посту.

Но внимательное чтение документа вызвало шок у современников и историков.

Исчезнувший туберкулез

Все знали, что Дзержинский — тяжелый туберкулезник. Он подхватил чахотку еще в Седлецкой тюрьме в 1901 году. Болезнь то отпускала, то возвращалась, выбивая из строя на месяцы. Врачи еще в молодости пророчили ему скорую смерть — как и его отцу, умершему от туберкулеза.

Однако в протоколе вскрытия, подписанном Абрикосовым (который, к слову, защитил докторскую именно по туберкулезу!), о следах этого заболевания не сказано ни слова. Легкие «Железного Феликса» вдруг оказались чисты.

«Чудесное исцеление» после смерти — так комментирует это автор книги «Дзержинский. Любовь и революция» Сильвия Фролов. Профессор Абрикосов, будучи крупнейшим специалистом, просто не мог не заметить характерных изменений в легочной ткани. Но он их либо не заметил, либо… не захотел замечать.

Череп и кандалы

Странности на этом не закончились. Патологоанатомы почему-то не вскрыли череп покойного. Мозговое вещество не исследовали — без чего, по мнению экспертов, нельзя поставить абсолютно точный диагноз.

Куда-то исчезли и следы каторжных оков. Дзержинский много лет провел в царских тюрьмах, ходил в кандалах. Шрамы на ногах должны были быть видны невооруженным глазом. Но в протоколе нет и намека на их описание.

Версия: подмена тела?

Все эти несостыковки породили конспирологическую версию: на столе у Абрикосова оказался не Дзержинский, а кто-то другой. Ирина Сергиевская в книге «Пантеоны Кремля» прямо указывает на эту странность. Александр Север в «Антикоррупционном комитете Сталина» также задается вопросом: как мог такой именитый ученый совершить столько грубых ошибок?

Сторонники этой версии рассуждают так: возможно, смерть Дзержинского была не случайной, а тело по каким-то причинам (например, из-за сильных повреждений) заменили на другое, более «презентабельное» для похорон. Отсюда и чистые легкие, и отсутствие шрамов.

Впрочем, большинство историков склоняются к тому, что Дзержинский действительно умер от сердечного приступа, усугубленного многолетней туберкулезной интоксикацией. А странности протокола объясняют либо спешкой и политической конъюнктурой (скрывать факт тяжелой болезни вождя не хотели, но и выпячивать не стали), либо несовершенством судебной медицины тех лет.

Правда, как это часто бывает с фигурами такого масштаба, уже никогда не узнать наверняка. Слишком много темных пятен оставила после себя эпоха, и смерть «Железного Феликса» — одно из них.