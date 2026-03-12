Почему мифический гад стал культурным наследием Крыма

В Крыму зарегистрировали легенду и внесли ее в список объектов нематериального культурного наследия республики. Под персональным номером КРЫМНЕД-012 Карадагский змей стал двенадцатым в перечне охраняемого государством достояния. Зачем понадобилось материализовывать мифического гада и что это даст современникам, узнавал корреспондент "РГ".

© Российская Газета

В подводных пещерах потухшего вулкана Кара-Даг на Востоке Крыма живет страшный змей. В Судаке или Коктебеле туристам с упоением поведают, что не раз находили на берегу трупы дельфинов, изуродованные каким-то невероятным существом. А еще припомнят публикацию в местной газете за 1921 год, в которой говорилось, что рыбаки объявили забастовку после нескольких случаев нападения на шаланды неизвестного жуткого зверя. По описаниям он будто бы имел маленькую голову и высоко поднимал ее над водой на гибкой шее. Судя по этим признакам, змей походил на плезиозавра из Юрского периода.

Несмотря на всю нелепость ситуации, тогда местные власти отнеслись к заявлению рыбаков вполне серьезно и устроили облаву. На поиски змея отправили роту красноармейцев. Поэт Максимилиан Волошин, живший в это время в Коктебеле, писал, что никого в тот раз так и не нашли. Говорят, Михаил Булгаков написал свою знаменитую повесть "Роковые яйца" после того, как Волошин прислал ему почтой газетную вырезку с этой крымской историей.

Десять лет спустя, опять же по слухам, рыбаки снова выловили сетями голову зверя, похожую на лошадиную: такого же примерно размера, с гривой, но острыми зубами хищника. Напуганные рыбаки выбросили страшную находку в море, так что материальных свидетельств существования змея и в тот раз не осталось.

При этом жители Восточного Крыма уверены: живет он именно у них, что теперь официально закреплено в названии змея - Карадагский. Ведет он себя примерно так же, как Лох-несское чудовище: наблюдали его многие, но всегда издалека и при неясных обстоятельствах. Но тех, кто верит в существование рептилии, это не смущает.

Вот что писал по этому поводу научный сотрудник Карадагского заповедника, зоолог Олег Кукушкин. В 1990-1991 годах в донных сетях, в нескольких милях от берегов Кара-Дага, обнаружили дельфинов-афалин со странными травмами. Складывалось впечатление, что брюхо дельфина было вырвано вместе с ребрами одним укусом: сквозь страшную рану просматривался позвоночник, во втором - на голове погибшей особи имелись вырезы, напоминающие следы челюстей хищника.

В 1994 году, со слов рыбаков, раны на тушах дельфинов зарисовал художник С. Кветков // Российская газета

Разумеется, ученые не верят в существование змея. Биологи занимаются биоакустикой дельфинов, изучают планктон и решают сугубо научные задачи. К существованию змея они относятся иронично, но совсем не против эпоса.

- Конечно, все туристы знают легенду о Карадагском змее, и ни одна экскурсия у нас не обходится без вопроса: а нашли его? - улыбается заведующая отделом экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Марина Федоренко.

Кстати, наш Карадагский змей старше Лох-несского чудовища. О шотландском собрате стало известно только в 1933 году, когда появились первые свидетельства его существования. Несси ежегодно приносит Шотландии около 54 000 000 долларов. Ее крымский "родственник" пока делает первые робкие шаги по пути коммерциализации своего образа.

Но можно не сомневаться, появятся футболки и магнитики, вдохновленные легендой о Карадагском змее. А чем мы хуже Несси?

Тем временем

Чем еще гордимся

Помимо Карадагского змея сейчас в списке объектов нематериального культурного наследия находится еще одна легенда - "О семи колодезях". В самом засушливом месте Крыма, где вода на вес золота - на Керченском полуострове, есть село Ильичево, в XIX веке называвшееся Семь Колодезей. При чем здесь колодцы, решили выяснить местные энтузиасты и отыскали пять из семи старинных источников воды. Заодно зарегистрировали легенду о своем селе.

Здесь же в списке мазанская технология применения крымской глины - уникальный способ строительства домов. А также греческий праздник "Панаир", технология крымской ажурной и фоновой филиграни и даже традиции, связанные с ловлей, приготовлением и потреблением керченской сельди.

А самым первым номером в списке значатся праздник феодосийских караимов "Ага Думпа" и технология изготовления традиционного блюда праздника "Ступеч".