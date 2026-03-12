Матиас Руст: какое преступление пилот-хулиган совершил после амнистии

28 мая 1987 года 19-летний западногерманский пилот-любитель Матиас Руст совершил то, что не удавалось профессиональным разведчикам: он беспрепятственно долетел от Гамбурга до Москвы и посадил легкомоторный самолет «Сессна» прямо на Большой Москворецкий мост, в нескольких сотнях метров от Кремля. Этот полет, названный юношей «призывом к миру», стоил карьеры целой плеяде советских военачальников, но биография самого Руста обернулась чередой криминальных скандалов и вопросов о его вменяемости.

Воздушный хулиган или пацифист?

Матиас Руст с детства умел управлять самолетами — сказывался семейный бизнес: его отец торговал именно «Цесснами». Юноша любил дальние путешествия, но его знаменитый перелет в СССР стал настоящей авантюрой. Прорвавшись сквозь систему ПВО, которую в Союзе считали неприступной, Руст приземлился в центре столицы. По воспоминаниям автора книги «Руденко» Александра Звягинцева, пилот чувствовал себя триумфатором и прямо у самолета начал раздавать автографы изумленной публике.

Радость была недолгой — через час немца арестовали. Однако суд проявил неожиданную мягкость: вместо возможного срока за шпионаж Руст получил 4 года лишения свободы. Как отмечает ветеран разведки Виктор Грушко, в Лефортово немецкий гость находился в привилегированных условиях — ему предоставляли усиленное питание и долгие прогулки. Причиной такого отношения называли слабое здоровье и нервное истощение юноши. Но было и другое обстоятельство: следователи все чаще сомневались, что перед ними хитрый шпион. Инфантильное поведение, некритичность и благодушие Руста наводили на мысль о психическом расстройстве.

Нож для медсестры и кража в универмаге

В 1988 году, попав под амнистию, Руст вернулся в ФРГ. Казалось, курьезная история забыта, но на родине «пророк мира» вновь попал в криминальные сводки.

Желая поступить на альтернативную службу, он устроился медбратом в гамбургскую клинику. В ноябре 1989 года произошло событие, расколовшее мемуаристов. Историк Игорь Атаманенко в книге «Предатели» утверждает, что Руст совершил убийство: он набросился с ножом на коллегу-медсестру. По одной из версий, девушка отказала ему в поцелуе; по другой, между любовниками вспыхнула ссора из-за нежелания девушки вступать в близость.

Однако журналист Валерий Величко приводит иные данные: медсестра выжила, хотя и получила тяжелые ранения. Сам Руст позже извинялся перед пострадавшей, заявляя, что не понимает причин своей агрессии: «Я вовсе не агрессивный человек». Тем не менее, за нападение он получил три года тюрьмы, а статья, по которой проходило дело («непредумышленное убийство»), действительно позволяет предположить, что жертва могла погибнуть.

Странности на этом не закончились. В 2001 году имя Руста вновь мелькнуло в хронике происшествий — на этот раз он был оштрафован за кражу… свитера в универмаге Гамбурга.

Версии: сумасшедший или пешка в большой игре

Подобные эпизоды для одних стали доказательством неадекватности немца, для других — тонкой работой спецслужб. Официальная позиция КГБ, зафиксированная в изданиях по истории кино и не только, гласила: полет Руста — не провокация Запада, а выходка неуравновешенного юноши.

Но высокопоставленные военные мыслили иначе. Главком ВВС России в 90-х годах Петр Дейнекин, а также полковник КГБ Игорь Морозов и командующий зенитно-ракетными войсками Расим Акчурин настаивали: операция была спланированной акцией. Более того, звучали сенсационные заявления, что к проекту могли быть причастны люди из ближайшего окружения Михаила Горбачева. Целью, по мнению сторонников этой версии, было обезглавить советское военное командование: после посадки Руста в отставку отправили министр обороны и главком ВВС, а по армии прокатилась волна увольнений.

Директор АНБ США Уильям Одом даже сравнил эти чистки с репрессиями в РККА в конце 1930-х годов. Так кем же был Матиас Руст — наивным борцом за мир, душевнобольным человеком или пешкой в чужой игре, сам того не ведая, разрушившей судьбы десятков советских генералов? История так и не дала однозначного ответа.