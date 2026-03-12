Прокопий Декаполит: история одного исповедника и народные традиции 12 марта

12 марта 2026 года у православных христиан особый день — Церковь вспоминает преподобного Прокопия Декаполита. Это не какой-то шумный и большой праздник, а скорее тихий, строгий, под стать Великому посту. Но история человека, которого в этот день чтят, на самом деле очень крепкая и глубокая.

Представьте себе восьмой век, Византию. Тогда шли жуткие споры про иконы, власти их запрещали, а тех, кто заступался за иконы, хватали и мучили. Прокопий был монахом из области Декаполис, в Малой Азии. Он с детства хотел только одного — молиться и служить Богу. В монастыре его любили за спокойный нрав и мудрость. Но когда начались гонения, он не отсиделся за стенами. Прокопий вышел и сказал: иконы — это не идолы, а напоминание о Христе, и убирать их из храмов нельзя, отмечает издание «Вокруг света».

За это его, конечно, схватили. Его пытали, заставляли отречься, но он стоял на своем. В тюрьме он провел немало времени, но выжил. Потом гонения кончились, и Прокопий вернулся в монастырь, где и умер уже стариком. Церковь называет таких людей исповедниками — тех, кто пострадал за веру, но не погиб мученической смертью, а вытерпел все до конца.

В народе на Руси этот день всегда проводили тихо. Лишний раз старались не ругаться, не сквернословить, поменьше суетиться. Сходишь в храм, помолишься Прокопию, попросишь у него стойкости в делах житейских — и уже хорошо.

Раньше на Руси вечером этого дня семья собиралась вместе. Никаких гулянок, пост же. Зажигали свечи, читали псалмы или просто говорили о жизни, о том, как важно быть верным своему слову. Может, и нам стоит взять этот обычай на заметку? Выключить телевизор, убрать телефон и просто побыть с близкими.