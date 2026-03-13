Кухня монстров: как случайность выдала каннибалов, делавших жуткие «консервы»

Сентябрь 2017 года в Краснодаре выдался обычным рабочим месяцем, пока дорожные рабочие не наткнулись на предмет, который перевернул жизнь тихого микрорайона. Обычный мобильник, валявшийся в грязи у ливневки, стал ключом к разгадке одного из самых шокирующих преступлений в современной истории России. То, что скрывалось за экраном забытого гаджета, заставило содрогнуться даже видавших виды оперативников.

Находка, с которой всё началось

Роман Хомяков, работник дорожной службы, в тот день выполнял привычную задачу по укладке асфальта в районе улицы Гастелло. Место было довольно пустынным и захламленным, люди здесь появлялись редко. Взгляд мужчины упал на мобильное устройство, одиноко лежащее возле решетки ливневой канализации. Решив проверить, кому принадлежит аппарат, Роман открыл галерею снимков.

Первые кадры не вызвали у него особых эмоций — изображения казались смазанными и непонятными. Но, присмотревшись, рабочий с ужасом осознал, что именно запечатлено на фотографиях: на них явно просматривались фрагменты человеческого тела.

Шокированный Хомяков позвал коллег. Мужчины столпились вокруг экрана, пытаясь осмыслить увиденное. В этот момент к бригаде приблизился незнакомец с собакой, который уверенно заявил, что обронил телефон неподалеку. Рабочий мгновенно сопоставил лицо подошедшего с личностью, запечатленной на жутких снимках. Отдавать находку хозяину он не стал. Когда мимо проезжал экипаж патрульно-постовой службы, строители без колебаний передали телефон полицейским. Так был запущен механизм расследования, которое потрясет всю страну.

Первые следы и шокирующие откровения

Телефон быстро пробили по базам: аппарат принадлежал Дмитрию Бакшееву, местному жителю 1982 года рождения. Оперативники без труда нашли адрес регистрации — общежитие, расположенное на территории Краснодарского высшего военного авиационного училища, где мужчина проживал вместе со своей супругой Натальей. Фотографию предполагаемого владельца из паспортного стола предъявили дорожным рабочим. Те опознали его без колебаний: это был тот самый человек, который приходил за своим мобильником.

При задержании Дмитрий оказал активное сопротивление, но его быстро скрутили. В кабинете следователя Бакшеев повел себя странно: он не стал запираться в наличии снимков, но изложил версию, отдающую мистикой. По словам задержанного, вечером 8 сентября он прогуливался по лесопарку на пересечении улиц Гастелло и Дзержинского, где неожиданно наткнулся на расчлененные останки человека. Якобы испугавшись, что части тела привлекут внимание, он сложил их в свой рюкзак и принес домой. Там он сфотографировал страшную находку, а голову погибшей поместил в пластиковое ведро с водой, после чего лег спать. На следующий день он отправился на подработку в новостройку на улице Петра Метальникова, прихватив рюкзак с содержимым, где и сделал новые кадры.

Следователи сразу поняли, что перед ними искусно сконструированная ложь. Ни один психически здоровый человек не станет таскать с собой останки и фотографировать их в рабочее время просто из любопытства.

Масштаб трагедии и новые жертвы

Пока сыщики допрашивали подозреваемого, на местности развернулась масштабная поисковая операция. Курсанты местного училища прочесывали каждый метр земли в районе обнаружения телефона. Вскоре один из сержантов наткнулся на скальп с рыжими волосами, замаскированный в траве.

Неподалеку от общежития Бакшеевых оперативники нашли пластиковое ведро, стенки которого покрывали бурые подтеки, похожие на кровь. А чуть позже была обнаружена, и голова погибшей. Жертву быстро идентифицировали: ею оказалась 35-летняя Елена Вахрушева, уроженка Кировской области.

Воссозданная картина преступления выглядела чудовищно. Компания из троих человек — супруги Бакшеевы и Елена — распивала алкоголь в лесопосадке. Между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Бакшеев жестоко убил собутыльницу. Затем, сохраняя ледяное спокойствие, чета приступила к расчленению тела. Позже выяснится, что роль Натальи в этом процессе была ключевой: именно она, имевшая медицинское образование, подсказывала мужу, как правильно разделывать человеческую плоть.

Кухня монстров: что нашли в общежитии

Когда правоохранители вошли в комнату, где проживала супружеская пара, их взору предстала картина, достойная фильма ужасов. Жилище напоминало логово маньяков: в ящиках и на полках лежали мобильные телефоны, принадлежавшие людям, которые числились в розыске как пропавшие без вести.

Однако главной находкой стали цифровые улики. На изъятых носителях информации обнаружили видеозаписи, на которых Бакшеевы с пугающим энтузиазмом обсуждали рецепты блюд... из человечины. По информации ряда средств массовой информации, в комнате также были найдены стеклянные банки с закатанными консервами, содержащими части тел.

В Краснодаре моментально поползли леденящие душу слухи. Горожане шептались о том, что пара причастна к смерти десятков людей. В СМИ назывались цифры от 20 до 30 возможных эпизодов. Официальное следствие, однако, было предельно сдержанно и на тот момент подтвердило лишь два доказанных преступных эпизода.

Соседи по общежитию и продавцы из ближайших магазинов, куда частенько захаживала пара, описывали их как маргинальную, неблагополучную семью. Бакшеевы регулярно покупали дешевый алкоголь, иногда среди ночи. Замкнутый и молчаливый Дмитрий перебивался случайными шабашками на стройках, а Наталья, имевшая диплом медсестры, из-за запоев лишилась места в санчасти училища.

Опасные связи: каннибалы искали работу?

После того как в Сети появились фотографии задержанных, в полицию начали обращаться взволнованные граждане. Особый интерес вызвала фигура Натальи Бакшеевой. Владелец одного из краснодарских кафе вспомнил загадочный визит, произошедший за семь лет до ареста — в 2010 году.

Тогда женщина пришла устраиваться на вакансию повара. Во время собеседования она вела себя необычно: ее вопросы касались не столько оплаты труда или графика, сколько логистики — того, как и у кого закупается мясо, насколько свежей приходит рыба, есть ли постоянные поставщики. Мужчине это показалось настолько подозрительным, что он предложил соискательнице сперва заполнить анкету. Та забрала бланк с собой и бесследно исчезла.

Позже следователи отрабатывали версию о том, что чудовищная пара могла не просто убивать людей ради удовлетворения своих патологических наклонностей, но и пытаться наладить сбыт человеческого мяса под видом обычной продукции, используя систему общепита.

Приговор и эпилог

Следствие сумело доказать вину супругов в убийстве Елены Вахрушевой, а также в надругательстве над ее телом. Суд признал Дмитрия Бакшеева виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Его жена Наталья получила 10 лет колонии общего режима за подстрекательство к убийству.

Уже в 2018 году осужденного перевели из исправительной колонии в специализированное лечебное учреждение Федеральной службы исполнения наказаний. Врачи диагностировали у Бакшеева тяжелое инфекционное заболевание, опасное для жизни окружающих. Позже в прессе появилась информация, что он скончался в туберкулезной больнице ГУФСИН, так и не ответив на многие вопросы, оставшиеся за рамками официального расследования.

История с телефоном на улице Гастелло так и останется одной из самых мрачных страниц в криминальной летописи Краснодара, заставляя задуматься о том, какое зло может скрываться за стенами обычной квартиры в тихом военном городке.