Как москвичи готовились встречать фашистов в октябре 1941-го

Осенью 1941 года фронт вплотную приблизился к Москве. К середине октября сложилось критическое положение: маршал Жуков позже вспоминал, что сплошной линии обороны вокруг столицы фактически не существовало. Пять общевойсковых армий, имевшихся в его распоряжении, были растянуты по наиболее опасным направлениям. Пока красноармейцы сдерживали врага на подступах, в самой Москве царило тревожное ожидание — город готовился к худшему.

15 октября Государственный комитет обороны принял секретное постановление об эвакуации дипломатического корпуса, аппарата ЦК, Генштаба и высшего руководства. Столицу должен был покинуть и Сталин, однако в последний момент он изменил решение. Вместе с ним остались Берия, Микоян и Косыгин.

Московская паника

Несмотря на гриф секретности, информация об эвакуации просочилась в народ и стала катализатором паники. Тревожные сводки с фронта и сдержанный тон газет порождали у многих горожан ощущение неминуемой сдачи города. По воспоминаниям современников и архивным документам, число откровенных паникёров в пятимиллионной Москве было относительно невелико — несколько десятков тысяч человек, менее процента населения. Однако для военного времени даже такая цифра выглядела угрожающе.

В панике обвиняли в основном мелких руководителей, директоров магазинов, начальников цехов и представителей творческой интеллигенции. Именно они, по словам очевидцев, проявляли наибольшую растерянность.

В своих мемуарах балерина Майя Плисецкая описала, как москвички массово отправлялись в парикмахерские, чтобы сделать причёски и достойно встретить бравых немецких солдат. Эта картина прочно закрепилась в массовом сознании.

Однако историк Армен Гаспарян, опираясь на официальные документы и другие мемуарные источники, утверждает, что ничего подобного в Москве не происходило — во всяком случае, явление не носило массового характера. Фотографии, которые иногда выдают за подтверждение этой версии, на самом деле запечатлели парижанок, встречавших германские войска цветами в 1940 году. В Москве ситуация была принципиально иной.

Реальная подготовка

Куда больше москвичей готовились к встрече врага совсем по-другому. На октябрь 1941 года пришлась вторая волна формирования отрядов самообороны. В каждом районе столицы создавались группы для поддержания порядка и защиты населения от мародёров.

Параллельно по приказу Генштаба формировались диверсионные отряды из чекистов, особистов и добровольцев. Их задача была предельно ясна: под видом местных жителей внедриться в толпу «встречающих» и уничтожать солдат и офицеров противника. Так что прихода немцев действительно ждали, но далеко не все и совсем не так, как это иногда представляют. Москва готовилась не к капитуляции, а к уличным боям.