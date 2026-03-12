Что делали красноармейцы сразу после захвата Рейхстага

Взятие Рейхстага и водружение над ним красного знамени стало главным символом Победы. Та самая фотография, облетевшая весь мир, до сих пор заставляет сильнее биться сердце, напоминая о героизме наших предков. Но что происходило в самом здании и вокруг него в те первые часы и дни после того, как смолкли выстрелы? Воспоминания очевидцев рисуют картину удивительную, живую и человечную.

Несостоявшийся символ нацизма

Удивительно, но сам Рейхстаг, ставший для советских солдат главной целью, логовом врага и символом нацистской Германии, для самих нацистов таковым не являлся. Здание получило своё имя по названию заседавшего там парламента ещё до прихода Гитлера к власти. При нацистах парламент потерял всякое значение, а в самом здании размещались административные службы, библиотека, архивы, выставочные залы и даже цех по производству радиол, военный лазарет, детский сад и акушерское отделение клиники «Шаритэ» .

Логичнее было бы, если бы главной целью стала рейхсканцелярия фюрера, под которой в бункере доживал последние дни сам Гитлер. Но вышло иначе: советские солдаты пробивались к Рейхстагу по улицам, проходя мимо рейхсканцелярии, даже не подозревая, кто находится совсем рядом . Так или иначе, именно за Рейхстаг развернулись самые ожесточённые бои последних дней Берлинской операции. После кровопролитных рукопашных схваток на площади перед ним и внутри здания, к вечеру 30 апреля советские воины выбили немцев и установили красные знамёна на куполе и других частях здания.

Праздник победителей

Красноармеец Никлас Бурлак, американский доброволец, дошедший до Берлина в составе Красной армии, оставил яркие воспоминания о первых днях после победы. В своей книге «Американский доброволец в Красной армии. На Т-34 от Курской дуги до Рейхстага» он писал:

«На площади перед Рейхстагом толпились тысячи солдат и офицеров, водка лилась рекой по случаю взятия столицы гитлеровской Германии» .

Главным же занятием победителей стало оставление «автографов». Тысячи солдат писали и вырезали свои имена на стенах Рейхстага — снаружи и внутри, от пола до потолка. В ход шло всё: ножи, штыки, осколки снарядов, стреляные гильзы, краски, чернила, жидкая смола. Каждому хотелось оставить след, запечатлеть имя победителя . Часть этих надписей сохранилась до сих пор — при реставрации здания их специально оставили как напоминание об историческом уроке 1945 года. Их до сих пор можно увидеть на одной из стен Бундестага.

Свадьба у стен Рейхстага

Кроме расписывания стен, солдаты, конечно, брали трофеи, пили, пели и фотографировались на память. Некоторые даже играли свадьбы. Командир миномётного взвода старший лейтенант Леонид Смирнов и медсестра Анастасия Покатило приехали к стенам Рейхстага в мае 1945 года на трофейном мотоцикле. Расписывались не в ЗАГСе, а прямо на стенах. Леонид написал краской:

«Сегодня у меня свадьба» .

Командир 150-й стрелковой дивизии Герой Советского Союза Василий Шатилов в мемуарах описывал утро первых послевоенных дней. Подъезжая к Рейхстагу, он увидел полевую кухню, кормившую голодных немок. На ступеньках и на площади спали сотни бойцов — уставших, наконец получивших возможность выспаться после всех ужасов войны . А днём продолжалось паломничество: все шли к Рейхстагу, чтобы оставить свои имена на его стенах.

Послесловие

Постепенно всё стихло. В Берлине начала налаживаться мирная жизнь, начались восстановительные работы. Солдаты Красной армии отходили от центра, привыкая к размеренному распорядку. Рейхстаг надолго остался заброшенным. В 1954 году купол пришлось специально взорвать — он разрушался от времени и мог рухнуть, повредив остальные части здания . Отремонтировали Рейхстаг только в 1973 году, но почти не использовали. Лишь в 1990-м, после объединения Германии, в нём снова начал заседать парламент.

Но память о тех днях жива. И не только в надписях на стенах, но и в историях, которые передаются из поколения в поколение. Историях о том, как советские солдаты, взявшие главный символ врага, оставались людьми — уставшими, счастливыми, влюблёнными и такими живыми.