Приметы и поверья на 13 марта: что нельзя делать на Василия Теплого

13 марта по народному календарю отмечают Васильев день, который также называли Василием Тёплым. Считалось, что именно с этой даты весна окончательно вступает в свои права после зимних холодов. Православные в этот день чтят память святителя Василия Кесарийского.

На Василия Тёплого существовало немало предписаний и запретов. Выходить из дома без молитвы или оберега не советовали: верили, что нечистая сила может навредить. Запрещалось лить воду в печь или костёр, плевать в огонь и бросать туда волосы всё это грозило бедой.

Громкие ссоры, обман и сплетни тоже были под запретом считалось, что они могут навлечь череду неудач. Жадность и отказ в помощи считались большим грехом: по поверью, удача могла отвернуться от скупого. Женщины старались не ссориться с мужьями, чтобы сохранить мир в семье. Финансовые сделки крупные покупки, займы или возврат долгов лучше было отложить, чтобы не остаться в убытке. Рукоделие тоже не поощряли, боялись испортить работу. Да и вообще трудиться в этот день не стоило, важные дела и договоры переносили на другое время. Подметать полы не рекомендовалось вместе с мусором можно было вымести благополучие и здоровье.

Согласно приметам, осадки на Василия Тёплого к тёплому, но дождливому лету. Солнечно год будет плодородным. Длинные сосульки весна наступит нескоро. Обильный снегопад к богатому урожаю зерновых.