13 марта: кто празднует день ангела

Если вы ищете имя для малыша по святцам или просто хотите поздравить близких, загляните в наш список на сегодня. 13 марта 2026 года церковь вспоминает сразу нескольких сильных личностей.

© ГлагоL

Мужские имена:

Василий. Главный герой дня — Василий Декаполит. Человек железной воли, который в VIII веке не побоялся тюрьмы, защищая свои убеждения.

Николай. Вспоминаем Николая Псковского. Легендарный юродивый, который, по преданию, был единственным, кто осмелился публично обличить Ивана Грозного и остался в живых.

Арсений, Иван и Нестор. Также отмечают именины в этот день.

Женские имена:

Здесь все внимание двум сестрам — Кире и Марине. Они прожили в уединении больше 40 лет, выбрав путь тишины и молитвы. Редкие и очень красивые имена для девочек, отмечает портал «Узнай все».

В 2026 году этот день выпадает на пятницу третьей недели Великого поста. По уставу полагается сухоядение (термически необработанная растительная пища: орехи, фрукты, овощи, мед). Поэтому именинникам лучше отказаться от шумных вечеринок и провести вечер в уютном семейном кругу.

Говорят, что «мартовские» именинники этого дня наследуют черты своих покровителей: внутреннюю силу и умение стоять на своем до конца.

Как ранее писал «ГлагоL», выбирая имя ребенку по святцам, родители связывает его с его небесным покровителем. Считается, что святой оберегает в трудную минуту.