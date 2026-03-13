Запреты и приметы в пятницу, 13-е

Жителям Новосибирской области рекомендуется проявлять повышенную осторожность в ближайшую пятницу, 13-е, поскольку этот день несет большой потенциал для перемен и преобразования жизни, заявила нумеролог Ольга Скоромных в интервью изданию Сиб.фм.

© Bfm.ru Новосибирск

Скоромных заметила, что дата обладает мощной энергией, способной повлиять на жизненные аспекты, но при правильном обращении с ней можно извлечь положительные моменты. Энергетика дня настоятельно рекомендует отказаться от неоправданных рисков и неопределенности, лучше сконцентрироваться на финализации прошлых дел и освобождении пространства для будущего.

Она посоветовала сосредоточиться на погашении кредитов, отказе от устаревших привычек и вредных связей, разруливании накопившихся вопросов и задач. Важным аспектом станет уборка физического и ментального пространства, удаление ненужных вещей и мыслей.

Особое внимание стоит уделять эмоциональному состоянию, стремясь избежать конфликтных ситуаций, ведь негативные эмоции в этот день могут привести к длительным последствиям. Лучше посвятить время внутренним размышлениям, развитию и личностному росту, используя данную энергетику для позитивных изменений в жизни.