Что герой войны, убивший начальника охраны Хрущева, сказал в последнем слове

История Петра Полоза — одна из самых мрачных и запутанных в летописи советской авиации. Боевой летчик, прошедший Халхин-Гол и Великую Отечественную, Герой Советского Союза, в 1962 году взял в руки оружие, чтобы убивать снова. Но на этот раз его жертвами стали не враги, а двое людей в собственной квартире. До сих пор историки спорят: что же толкнуло заслуженного ветерана на кровавую расправу?

От боевых заслуг до отставки

Петр Варнавович Полоз родился в 1915 году на Украине. В авиацию пришел в 20 лет, окончил Луганскую школу летчиков и быстро проявил себя. Еще до Великой Отечественной он успел отметиться в небе Халхин-Гола: сбил японский самолет и получил орден Ленина.

К 1941 году Полоз был уже опытным пилотом. Он окончил высшие курсы в Липецке и встретил войну в Одесском военном округе. Именно оборона Одессы стала звездным часом летчика. Как отмечают авторы книги «Воздушная битва за Одессу» Дмитрий Дегтев, Дмитрий Зубов и Сергей Богатырев, Полоз сражался отчаянно, был ранен и контужен, но выжил. За мужество в боях он получил звание Героя Советского Союза.

После войны подполковник Полоз вышел в отставку и осел в Киеве. Казалось, впереди спокойная жизнь заслуженного ветерана в кругу семьи. Но судьба распорядилась иначе.

Выстрелы на улице Артема

В 1962 году по Киеву разнеслась страшная новость: Герой Советского Союза расстрелял двух человек. По версии исследователя Владимира Конева (автора справочника «Герои без Золотой Звезды»), жертвами пали начальник личной охраны Никиты Хрущева Фомичев и его жена. Полоз сам пригласил чету в гости в свою квартиру на улице Артема и открыл огонь.

Однако другие историки (в частности, уже упомянутые Дегтев, Зубов и Богатырев) излагают иную версию. По их данным, второй жертвой стала не жена охранника, а собственная супруга Полоза. Как бы то ни было, оба человека были убиты, и у следователей не осталось сомнений в виновности прославленного летчика.

Закрытый процесс и немотивированная жестокость

Суд над Полозом проходил закрыто. Официальная формулировка гласила, что убийство совершено «на почве ревности и мести». Но сами мотивы так и остались неясны. Подсудимый отказывался объяснять причины своего поступка.

Военные заслуги, ордена и ранения не стали смягчающими обстоятельствами. Уголовный кодекс за умышленное убийство двух лиц предусматривал суровое наказание — до 15 лет лишения свободы или смертную казнь. Суд избрал высшую меру.

Последнее слово палача

И тут произошло нечто, превратившее уголовную хронику в мрачную психологическую драму. В своем последнем слове Петр Полоз не просил о помиловании. Он согласился с приговором, но произнес фразу, которая до сих пор леденит кровь исследователей: «Я должен ответить за все убийства, совершенные мной на войне».

По словам Вячеслава Звягинцева, автора книги «Трибунал для "сталинских соколов"», Полоз заявил, что война научила его убивать. Чем больше смертей он приносил (причем речь шла не только о немецких солдатах, но и о мирных жителях), тем выше становились награды. По сути, он признал себя человеком, которого фронт сделал хладнокровным убийцей, и эта привычка перекочевала в мирную жизнь.

Весной 1963 года приговор привели в исполнение. Уже после смерти Полоза лишили всех званий и наград — от Золотой Звезды Героя до орденов Ленина и Красного Знамени.

Загадка, оставшаяся неразгаданной

Формально дело закрыто: убийца понес наказание. Но историков мучает вопрос: что именно произошло в тот день в квартире на улице Артема? Была ли это банальная ревность? Или психика человека, прошедшего через мясорубку войны, дала сбой? А может, Полоз действительно осознанно пошел на преступление, чтобы услышанным?

Петр Полоз унес свои тайны в могилу. Но его история — страшное напоминание о том, что война не заканчивается, когда смолкают пушки. Она продолжается в головах людей, которые так и не смогли научиться жить мирно.