Что было не так с пиджаком Ленина, который был на вожде в день покушения

Одежда, в которой Владимир Ленин был 30 августа 1918 года, до сих пор хранит в себе больше вопросов, чем ответов. Пиджак и пальто вождя, простреленные в день покушения Фанни Каплан, вот уже больше века будоражат умы историков. Количество отверстий на ткани не сходится с официальными выводами следствия, заставляя исследователей вновь и вновь возвращаться к вопросу: а была ли стрельба на заводе Михельсона на самом деле такой, как мы привыкли о ней думать?

© Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»

Туман над заводом Михельсона

Официальная версия гласит: 30 августа 1918 года эсерка Фанни Каплан тяжело ранила «вождя мирового пролетариата» двумя пулями. В советское время этот факт был незыблем, как аксиома. В авторитетной биографии Ленина 1955 года (издание Института марксизма-ленинизма) утверждалось даже, что пули были отравлены.

Однако позже выяснилось: чем глубже исследователи погружаются в детали, тем больше возникает противоречий. Как отмечает автор книги «Покушения в Кремле» Николай Зенькович, обстоятельства того вечера окутаны плотным туманом. Главный свидетель — водитель Степан Гиль — и тот оставил потомкам две версии событий: одну, данную на допросе в ВЧК, и совсем иную, описанную позже в мемуарах.

Баллистическая арифметика: от двух до четырех

С показаниями Гиля связана и первая странность. Сначала водитель утверждал, что слышал два выстрела. Затем в историю вошел вариант с тремя выстрелами. Именно версия о трех пулях стала официальной.

Но спустя трое суток в газете «Известия ВЦИК» появилась заметка: некий рабочий принес пистолет, который Каплан якобы бросила на месте преступления. В обойме не хватало трех патронов. Казалось бы, пазл сошелся. Вот только до этого в тех же «Известиях» промелькнула другая, куда более пикантная деталь: количество отверстий на пиджаке Ленина не соответствует количеству ранений на его теле.

Главная улика: пиджак с секретом

И тут начинается самое интересное. Историки обратили внимание на вещественное доказательство, хранящееся в архивах — ту самую одежду Ленина. На пиджаке и пальто крестиками отмечены пулевые отверстия. Их... четыре.

Как такое возможно, если Ленин получил два ранения, а следствие и пресса оперировали цифрой «три»? Конспирологи тут же выдвинули теорию, что покушение было инсценировкой, а дыры в одежде проделаны заранее для убедительности.

Однако существует и более прозаичное объяснение, которое, впрочем, запутывает дело еще сильнее. Третья пуля (та самая, что якобы не задела тело) могла ранить женщину по фамилии Попова, разговаривавшую с Лениным перед выстрелами. Но и здесь нестыковка: свидетели на допросах постоянно путали Попову с Каплан, что ставит под сомнение качество расследования.

Четвертая гильза

История становится еще более запутанной, если принять во внимание тот факт, что, согласно архивным документам, на месте преступления были обнаружены не две и даже не три, а четыре гильзы. Об этом пишет в своей книге «Три покушения на Ленина» и Борис Сопельняк. Мало того, сохранилась одежда Владимира Ильича, в которой он был в момент покушения 30 августа 1918 года, пальто и пиджак. Пулевые отверстия на них были отмечены крестами. И таких крестов на одежде четыре. Возникает вопрос: в течение некоторого времени речь шла лишь о двух выстрелах, Ленин также получил два ранения, но почему тогда следователи пришли к выводу о том, что было произведено три выстрела, а найденных гильз оказалось четыре?