Каким было первое биологическое оружие

Долгое время считалось, что биологическое оружие — изобретение XX века, порождённое развитием микробиологии и химии. Но история знает множество примеров, когда люди пытались уничтожать друг друга с помощью смертоносных даров природы задолго до того, как узнали о существовании микробов.

Глиняные горшки со змеями: тактика Ганнибала

Одним из первых документально зафиксированных случаев применения биологического оружия можно считать эпизод из жизни легендарного карфагенского полководца Ганнибала. Римский историк Корнелий Непот, живший в I веке до н. э., оставил любопытное свидетельство о морской битве между Ганнибалом и пергамским царём Эвменом.

В разгар сражения, когда эскадры сошлись в решающей схватке, воины Ганнибала начали забрасывать вражеские корабли глиняными горшками. Противник поначалу воспринял это с насмешкой — пока из разбитых сосудов не выползли ядовитые змеи. Паника охватила экипажи, строй нарушился, и пергамская армия обратилась в бегство.

Чума на оба дома: осада Кафы

Самый известный эпизод средневековой биологической войны связан с осадой генуэзской крепости Кафа (современная Феодосия) в 1346 году. Золотоордынский хан Джанибек столкнулся с серьёзной проблемой: среди его войск свирепствовала чума, ежедневно уносящая десятки жизней. Но хан нашёл способ обратить болезнь в оружие.

По свидетельству итальянского нотариуса Габриэля де Мусси, находившегося в осаждённой Кафе, татары начали забрасывать трупы умерших от чумы за крепостные стены с помощью катапульт. Генуэзцы, пытаясь спастись, сбрасывали тела обратно, но было поздно — зараза проникла в город.

Когда осаждённые на кораблях бежали в Европу, вместе с ними в средиземноморские порты прибыла и «Чёрная смерть». Эпидемия чумы, охватившая континент в последующие годы, унесла жизни миллионов европейцев. Ирония судьбы: сам де Мусси, описавший эту историю, скорее всего, тоже стал жертвой болезни, которую помог завезти.

«Ночь печали» и споры об оспе

В истории завоевания Мексики есть эпизод, который до сих пор вызывает споры среди историков. Летом 1520 года войска Эрнана Кортеса потерпели сокрушительное поражение от ацтеков в так называемую «Ночь печали». Испанцы были вынуждены бежать из столицы империи Теночтитлан, понеся огромные потери.

Существует версия, что ацтеки впоследствии вымерли от эпидемии оспы, якобы переданной им через заражённые дары от испанцев. Однако свидетельства очевидца событий, Берналя Диаса дель Кастильо, рисуют иную картину. Он утверждал, что решающую роль в гибели индейцев сыграли всё же военные действия конкистадоров, а не биологическое оружие. Тем не менее, оспа действительно стала главным союзником европейцев в Америке, уничтожив целые цивилизации, не имевшие иммунитета к этой болезни.

Заражённые одеяла генерала Амхерста

Пожалуй, самый задокументированный случай преднамеренного применения биологического оружия произошёл в Северной Америке во второй половине XVIII века. Британский генерал Джеффри Амхерст, чьим именем позже назвали город и университет в Массачусетсе, руководил подавлением восстания индейцев-делаваров.

В 1763 году, когда среди британских солдат вспыхнула эпидемия оспы, Амхерст приказал своему подчинённому капитану Эквайеру передать индейцам заражённые одеяла и носовые платки из госпиталя. В письме он прямо писал: «Не можете ли вы попытаться заразить индейцев оспой, используя одеяла? Мы должны использовать любой способ, чтобы уменьшить их число».

Замысел удался: среди индейцев вспыхнула эпидемия, унёсшая тысячи жизней. Этот эпизод вошёл в учебники как одно из первых документально подтверждённых применений биологического оружия в Новое время. Сотрудники Массачусетского университета имени Амхерста, комментируя эту историю, ссылаются на работы историка Элизабет Фенн, которая подтверждает причастность генерала к этой акции.

Опоздавший запрет

Лишь в 1925 году международное сообщество пришло к осознанию необходимости запретить варварские методы ведения войны. Женевская конвенция официально запретила использование биологического оружия. СССР ратифицировал протокол в 1928 году, выдвинув при этом два условия: обязательство соблюдать запрет только в отношении стран, также его подписавших, и право применять биологическое оружие в ответ на агрессию.

Но за столетия до этого запрета человечество успело накопить богатый опыт уничтожения себе подобных с помощью змей, трупов и заражённых одеял. Опыт, который заставляет задуматься о том, насколько далеко мы ушли от своих предков.