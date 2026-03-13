Затерянный мир: почему до центра России добраться сложнее, чем до Антарктиды

Глухой угол плато Путорана. Вода, которую можно пить прямо из озера, рыба, не видевшая крючка, и звери, с любопытством разглядывающие редких туристов. Здесь, за полярным кругом, находится точка, которая есть в любом атласе, но добраться до нее сложнее, чем до Антарктиды. Это географический центр России — озеро с пугающим названием Виви.

Затерянный мир с тысячью водопадов

Плато Путорана — одно из самых труднодоступных мест на планете. Базальтовый исполин на севере Восточной Сибири почти не тронут человеком. Ущелья, каньоны, равнины и тысячи озер — за это его называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». Именно здесь находится самый высокий водопад Евразии — Тальниковый. Его высота — 482 метра, он выше Ниагары, но увидеть его могут лишь единицы.

Плато сравнивают с живым организмом. И не зря. Оно медленно, но верно поднимается — на 1,5–2 сантиметра в год. Для геологии это бешеная скорость. Создается впечатление, что земля здесь дышит. Ученые теряются в догадках, чем это кончится. Три основных сценария рисуют мрачную картину:

Проснется новый супервулкан.

Сильнейшие землетрясения разорвут плоскогорье на части.

Образуется гигантский разлом, в который хлынет море Лаптевых.

Любой из вариантов изменит карту планеты. Но пока природа лишь дразнит ученых загадками. Каждую зиму, в конце декабря — начале января, здесь происходит необъяснимое: из земли вырывается огромная светящаяся спираль. Концентрические круги уходят в небо, вращаются, светятся 15 минут — и бесследно исчезают. Метеорологи лишь разводят руками.

«Сумасшедшее» озеро, которое растет

В самом сердце этого загадочного плато лежит озеро Виви. Оно уникально уже тем, что в него впадает 133 реки и ручья, а вытекает только одна — река Виви. По запасам пресной воды этот водоем уступает в России только Байкалу.

Длина озера — почти 80 километров, ширина — не больше пяти. Но с глубиной все сложно. Гидрологи до сих пор спорят: по разным данным, она достигает 800 метров. И, что самое тревожное, озеро продолжает углубляться. Под воду уходят целые участки леса — на дне и у берегов находят затопленные деревья.

Название Виви в переводе с эвенкийского означает «сумасшедший», «опасный». Местные знали, что стихия здесь непредсказуема. Но именно это «сумасшедшее» озеро в 90-х годах получило статус, сделавший его знаменитым.

Куда указывает пуп Земли?

Вопрос, где находится центр страны, волновал ученых еще в имперские времена. В 1906 году великий химик Дмитрий Менделеев, увлекшись географией, опубликовал труд «К познанию России». С помощью сложных формул он вычислил, что центр Российской империи находится в междуречье Оби и Енисея, на реке Таз.

Однако официальная пропаганда выбрала другой ориентир. В 1913 году, к 300-летию дома Романовых, в Новосибирске (тогда — Ново-Николаевске) построили часовню Святого Николая и торжественно объявили ее географическим центром империи. Наукой там и не пахло — чистый символизм.

В советское время взялись за дело всерьез. В 1970-х доктор технических наук Петр Бакут вывел формулу и нашел центр СССР в истоке реки Покольки (приток Таза). А когда Союз распался, границы изменились. Бакут вновь взялся за расчеты. Его формула, подтвержденная Федеральной службой геодезии и картографии, дала новый результат: центр России — на юго-восточном берегу озера Виви в Эвенкии (Красноярский край).

В 1992 году на пустынном берегу установили скромный памятный знак, а позже поставили деревянную часовню Сергия Радонежского. Сюда почти не добираются туристы, сюда сложно заказать вертолет, но каждый, кто сюда попадает, чувствует себя причастным к чему-то великому. Ведь это и есть та самая точка, которая уравновешивает огромную страну.

После Крыма центр сместился

В 2014 году, после возвращения Крыма, границы России вновь изменились. Ученые пересчитали координаты: центр «съехал» на несколько десятков метров южнее. Но по-прежнему находится там же — на берегах загадочного и «сумасшедшего» озера Виви, в краю тысячи водопадов, где земля дышит, а по ночам в небо уходят светящиеся спирали.