Почему никто не знал настоящую фамилию Георгия Жукова

Он вошел в историю как Георгий Константинович Жуков — Маршал Победы, человек, взявший Берлин и принимавший капитуляцию нацистской Германии. Но если копнуть глубже, окажется, что сама фамилия «Жуков» появилась в роду лишь в середине XIX века и досталась отцу полководца от женщины, которая не была ему даже родной матерью. А происхождение деда маршала до сих пор остается загадкой, породившей слухи о греческих корнях.

Подкидыш с запиской: как Константин стал Жуковым

История отца Георгия Константиновича — Константина Артемьевича — началась в московском сиротском приюте. Примерно в 1841–1844 годах (точная дата неизвестна) туда подбросили младенца. При ребенке нашли записку: «Сына моего зовите Константином».

Мальчику было около трех месяцев. Вскоре его забрала из приюта бездетная вдова Анна Жукова, жившая в деревне Черная Грязь Калужской губернии. За воспитание приемыша она получала от казны три рубля в месяц.

Сам Георгий Жуков в мемуарах «Воспоминания и размышления» оправдывал неизвестную мать, оставившую ребенка. Он считал, что женщину вынудило на это «безвыходное тяжелое положение». Тот факт, что она указала имя, говорил о том, что ей не было все равно.

Так Константин получил фамилию от приемной матери. Отчество же — загадка.

Артемьевич, Андреевич или Иванович: запутанное отчество

Историки до сих пор спорят, как именно величали отца маршала. В разных источниках встречаются три варианта:

Константин Артемьевич — это отчество фигурирует в мемуарах самого Жукова и большинстве биографий.

Константин Андреевич — такая версия приводится в книге Виктора Устинова «Жуков. Портрет великого полководца».

Константин Иванович — Лев Исаков в книге «Русская война: дилемма Кутузова-Сталина» утверждает, что в приюте подкидышам, не помнящим родства, часто давали отчество Иванович.

Откуда взялось отчество Артемьевич, неизвестно даже приблизительно. Возможно, его дали уже в семье приемной матери или оно связано с ее отчеством. Жан Лопез и Лаша Отхмезури, авторы фундаментальной биографии «Жуков», прямо называют это отчество загадкой даже для самого отца маршала.

Грек, которого не было: слухи о происхождении

Тайна происхождения отца породила устойчивую легенду. Сам Георгий Константинович, по воспоминаниям современников, любил повторять, что его дед, возможно, был греком.

Анна Давыдовна Миркина, редактор Агентства печати «Новости», участвовавшая в подготовке мемуаров Жукова, рассказывала: в 1960-х годах маршал часто говорил с ней об этих слухах.

«Он любил повторять, что, в конце концов, его отец, возможно, был греком; при этом она не знает, шутил он или нет», — пишут Лопез и Отхмезури.

В округе действительно ходили разговоры, что отцом подкидыша был проезжий «гречанин». Однако никаких документальных подтверждений этой версии не существует. Россия вообще имеет долгую традицию сочинять знатные или экзотические родословные своим выдающимся людям — точно так же приписывали благородное происхождение Сталину, объявляя его то сыном Пржевальского, то даже императора Александра III.

Сирота, сапожник, вдовец: жизнь Константина Жукова

Анна Жукова, приемная мать, умерла, когда Константину было около восьми лет. Мальчик отправился в село Угодский Завод и стал учеником сапожника. Овладев ремеслом, он в 12 лет уехал в Москву, где устроился к известному немецкому мастеру Вейсу.

В 1870 году Константин женился на крестьянке Анне Ивановой из своей родной деревни Стрелковки. У них родилось двое сыновей — Григорий и Василий. Василий умер в младенчестве. В 1892 году Константин овдовел.

В том же году он женился во второй раз — снова на уроженке Стрелковки, Устинье Артемьевне Пилихиной. Ей было 29 лет, ему около 50. Устинья к тому моменту уже была вдовой (первый муж умер от туберкулеза) и имела сына Ивана от первого брака.

20 марта 1894 года у пары родилась дочь Мария. А 1 декабря 1896 года (19 ноября по старому стилю) — сын Георгий. Позже, в 1899 году, родился еще один сын, Алексей, но он прожил всего полтора года.

Характер и судьба: добрый с равными, непримиримый с начальством

Современники описывали Константина Артемьевича как человека худощавого, с небольшой бородкой и волосами, подстриженными «в кружок». Он отличался живостью и подвижностью, был сутуловат.

Односельчане его уважали. Виктор Устинов в книге о Жукове пишет, что Константин был добрым, отзывчивым, честным и справедливым человеком. С равными он вел себя мягко, даже безвольно, но с начальством был непримирим.

Сапожное ремесло в деревне особого дохода не давало. Константин больше занимался крестьянским трудом. При этом он был человеком способным: самостоятельно освоил грамоту и научился играть на гармонике и балалайке.

Семья Жуковых жила скромно, но не в нищете. Изба имела одну комнату, сарай, корову и лошадь — по тем временам это считалось достатком, ведь в начале XX века лошадь была лишь у каждого третьего крестьянина.

«Высылка» из Москвы: миф о революционере

В мемуарах Георгий Жуков писал, что его отцу запретили проживать в Москве за участие в рабочих забастовках 1905 года. Якобы полиция выслала его из столицы.

Современные историки, изучив архивы, не нашли этому подтверждений. Ни в полицейских документах, ни в судебных материалах следов «высылки» Константина Жукова не обнаружено.

Вероятно, Константин Артемьевич вернулся в деревню по финансовым причинам. Он ежемесячно высылал семье 2-3 рубля, но жена, остававшаяся в Стрелковке, была недовольна таким положением. К тому же Жуков-старший злоупотреблял спиртным, и Устинья не могла контролировать его расходы на расстоянии.

После возвращения в деревню в 1906 году Константин Артемьевич больше никуда не выезжал. Он умер в 1921 году и похоронен в Стрелковке.

История отца маршала — это история о том, как крестьянский мальчик-подкидыш, сам того не ведая, стал родоначальником фамилии, которую узнает весь мир. Константин Жуков так и не узнал, кто были его настоящие родители. Не узнал он и того, кем станет его сын.

Остается только гадать, что чувствовал этот добрый и уважаемый в деревне человек, глядя на маленького Георгия. Думал ли он о своих корнях? Передалась ли сыну та самая «греческая кровь», о которой ходили слухи? Или это просто красивая легенда, которую маршал полюбил повторять в старости? Документы молчат. А значит, у этой истории есть право остаться загадкой.