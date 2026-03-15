Как называли нашу страну до того, как она стала Россией

«Россия» — имя, которое сегодня кажется незыблемым и единственно возможным. Но исторические карты и хроники хранят десятки других названий, под которыми наши земли были известны соседям. Одни звучат поэтично, другие — пугающе, третьи заставляют задуматься о родстве с викингами и персами. Вспоминаем главные имена нашей страны, которые она носила до того, как стать Россией.

Гиперборея: страна за северным ветром

Древние греки верили, что далеко на севере, за холодными ветрами (Бореем), живёт счастливый народ — гиперборейцы. Их земля — рай на земле, где солнце светит круглый год, а люди не знают болезней и конфликтов. Историк Диодор Сицилийский писал: «Даже смерть приходит к гипербореям как избавление от пресыщения жизнью, и они, испытав все наслаждения, бросаются в море».

Многие исследователи (от средневековых монахов до современных учёных) пытались локализовать Гиперборею именно на Русском Севере. Сторонники этой версии указывают на мегалитические сооружения Кольского полуострова и архаичные культы поморов. На средневековых картах Гренландия и Скандинавия часто соседствовали с загадочной Гипербореей. Верить ли в то, что наши предки — те самые баловни богов, — вопрос личных предпочтений. Но легенда остаётся красивой точкой отсчёта.

Сарматия: наследники воинов

Когда скифы ушли в историю, их место в причерноморских степях заняли сарматы. Воинственные кочевники, женщины которых (знаменитые амазонки) сражались наравне с мужчинами, создали культуру, доминировавшую в Восточной Европе несколько веков. Границы Сарматии простирались от Чёрного моря до Урала.

Именно сарматов многие историки (включая Михаила Ломоносова) считали прямыми предками славян, споря с норманнистами. Позже, уже в XVI–XVII веках, польская шляхта создала целую идеологию «сарматизма» — миф о том, что благородные польские роды происходят от отважных сарматских воинов, покоривших местное население. Так кочевники превратились в аристократов.

Тартария: ад на карте

Это имя продержалось на западноевропейских карпах дольше всех — вплоть до XIX века. «Тартария» покрывала огромные пространства от Урала до Тихого океана. Для европейского уха название звучало зловеще: оно напрямую отсылало к Тартару — глубинной бездне древнегреческого ада, куда Зевс низверг титанов.

Почему географы связали Россию с преисподней? Отчасти из-за созвучия с татарами (наследниками Золотой Орды), отчасти под влиянием астрологов, считавших, что эти земли находятся под влиянием зловещей планеты Сатурн. Любопытно, что Нострадамус в своих «Центуриях» предрекал Тартару в конце времён чуть ли не золотой век. Но до XIX века для обычного европейца «Тартария» звучала как «страна чертей».

Гардарики: страна городов

Так называли Русь скандинавские викинги. В исландских сагах слово «Гардарики» (Garðaríki) означает «царство городов». Для людей, приплывших из фьордов, где каждая усадьба считалась достижением, густонаселённая равнина с цепочкой укреплённых поселений (Ладога, Новгород, Киев) казалась настоящей цивилизацией.

Викинги, повидавшие полмира, не удостоили таким именем ни Францию, ни Англию. Это лишний раз напоминает, что уровень урбанизации Древней Руси был для своего времени высок. Скандинавы приезжали сюда торговать, наниматься на службу и… давать стране имя.

Великая Швеция: Свитьод Большая

Снорри Стурлуссон, знаменитый исландский скальд XIII века, автор сборника саг «Круг Земной», называл европейскую часть России Великой Швецией (Свитьод Большая, или Холодная). По его словам, она простиралась «к северу от Чёрного моря» и была огромна: «Некоторые считают, что Великая Свитьод не меньше Великой Серкланд (Страны сарацинов), а некоторые сравнивают её с Великой Блоланд (Африкой)».

Стурлуссон описывал Россию как землю, населённую множеством народов, великанов, карликов и даже «синих людей». С тех пор этнография, конечно, уточнилась, но ощущение необъятности и разнообразия передано точно.

Русский каганат: загадка IX века

Ещё до того, как Рюрик пришёл княжить в Новгород, на юге существовало мощное государственное образование — Русский каганат. О его существовании известно из западных (Бертинские анналы) и восточных источников. Правитель русов носил титул «каган» — так же, как глава Хазарского каганата. Этим он подчёркивал независимость и равенство с могущественным соседом.

Где находился центр каганата — спорят до сих пор. Версии называют Приазовье, Поднепровье и даже район Киева. В 882 году, когда Олег захватил Киев и объединил северные и южные земли, история каганата, вероятно, завершилась, влившись в новую державу — Киевскую Русь.

Ас-Славия и Арсания: три центра по-арабски

Арабские географы X века (аль-Фарси, Ибн-Хаукаль) описывали Русь как три отдельные группы: Куяба (Киев), Славия (Новгород) и Арсания. Со Славией всё относительно ясно — это земля ильменских словен. Столицей её арабы называли город Салау, который историки отождествляют с легендарным Словенском (по преданию, предшественником Новгорода).

А вот Арсания (или Артания) — главная загадка. Источники сообщают: у них свой правитель, иноземцев не пускают, а торгуют свинцом и соболями. Где искать Арсу? Версии разнятся: от Ростова и Белоозера на севере до Тмутаракани на юге. Ясно одно: Русь изначально не была монолитом — она складывалась из разных центров, каждый из которых имел свою специфику.

Московия: столичное имя

С XV века Европа всё чаще называет нашу страну Московией (по имени столицы). Термин прижился в дипломатических документах и на картах, хотя сами русские цари предпочитали титул «всея Руси». Польско-литовские хронисты использовали «Московию», чтобы подчеркнуть: древнее наследие Киева — это «наше», а то, что на северо-востоке, — другое государство.

Существовала и библейская версия: имя производили от Мосоха (Мешеха), внука Ноя. В «Синопсисе» (1674), первом печатном учебнике русской истории, изданном в Киево-Печерской лавре, прямо утверждалось, что «московиты» — потомки библейского прародителя. Некоторые историки шли дальше, разделяя «Московию» (от Мосоха) и «Москву» (от местного финно-угорского божка племени меря). Проверить это сегодня невозможно, но легенда красиво вплетает историю России в библейский контекст.