16 марта: не выноси мусор, с ним счастье свое отдашь

Православные христиане вспоминают о великомученике Евтропии. В народном календаре в честь святого прозвали и день - Евтропиев.

В старину в это время люди боялись ходить в одиночку в лес, а еще - отказывать в милостыне. Считалось, что это может сулить скорую погибель. Хорошей приметой было в этот день обойти поле крест-накрест, верили, что так солнце быстрее растопит снег и защитит мир от зла и болезней. В центре символического креста ставили скрещенные ивовые ветки.

Резали кресты из липы, орешника, эти обереги раскладывали в доме и хозяйственных постройках. А рядом с подковой над входной дверью вешали испеченный из теста крестик.

Запрещено было в этот день выносить любой мусор из дома, потому что таким образом человек может передать другим свои счастье и достаток.

Не выходили после захода солнца из дома. Считалось, что в темное время суток по земле бродит нечистая сила, которая может наслать на человека горести и печали.

После заката нельзя давать хлеб, соль и деньги в долг, поскольку это грозило нищетой.

Если гром гремит - будет тепло до конца месяца. Снег растаял у корней деревьев - весна ожидается ранней.

Вороны купаются в снегу - пшеница уродится.

Коты начали гулять - к потеплению.