«Американский Гагарин»: что не так было с полетом Алана Шепарда

В мае 1961 года, через месяц после триумфального полета Юрия Гагарина, Америка наконец отправила человека в космос. Алан Шепард, первый астронавт США, провел на суборбитальной траектории четверть часа и приводнился в Атлантике. Страна ликовала. Но коллеги Шепарда по «отряду первых» не скрывали сарказма: по их мнению, это был не космический полет, а «прыжок блохи». Почему же достижение Шепарда вызывало улыбки, а самого астронавта на родине встречали как триумфатора?

Летчик от Бога

Алан Шепард грезил небом с детства. Когда Чарльз Линдберг в 1927 году в одиночку пересек Атлантику, маленький Алан был настолько впечатлен, что организовал собственный авиамодельный клуб. На Рождество он просил у родителей не игрушки, а самый настоящий полет на самолете «Дуглас».

В разгар Второй мировой войны Шепард без труда поступил в военно-морскую академию, но из-за военного времени прошел не полный четырехгодичный курс, а ускоренный годичный. После войны он окончил летную школу и быстро заслужил репутацию бесстрашного и технически одаренного пилота. Как пишет биограф Нил Томпсон в книге «Зажги эту свечу. Жизнь Алана Шепарда», Шепард испытывал системы дозаправки в воздухе, облетывал новейшие палубные истребители, включая первый сверхзвуковой F4D Skyray. Именно такие люди понадобились НАСА, когда в 1958 году США вступили в космическую гонку.

Первый отряд: «Меркурий-7»

Советский Союз уже запустил «Спутник», и Америка лихорадочно искала ответ. Президент Эйзенхауэр создал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), а в его рамках — программу «Меркурий». Цель: вывести человека на орбиту.

Из 110 лучших военных летчиков отобрали семерых. Они вошли в историю как «Меркурий-7» — первый отряд астронавтов США. Среди них был и Алан Шепард. Уже тогда он выделялся амбициозностью и жестким характером. Позже коллеги вспоминали: Шепард твердо решил стать первым.

Гонка с русскими: невыполнимая задача

В апреле 1961 года Юрий Гагарин совершил один виток вокруг Земли. Для Америки это был удар. Шепарда готовили к полету, но ракета «Редстоун» (модифицированная баллистическая) могла обеспечить лишь суборбитальную траекторию. То есть, грубо говоря, забросить капсулу с пилотом вверх, как камень из рогатки, но не вывести на орбиту.

Эксперты сравнивали это с поездкой на тихоходном седане (50 км/ч) и спортивном болиде (200 км/ч). Для суборбитального прыжка нужна скорость около 950 м/с, для орбитального — почти 7780 м/с. Разница колоссальная. Ракета «Редстоун» была проще, легче и дешевле, но и возможности ее были ограничены.

5 мая 1961 года Шепард занял место в капсуле «Меркурий-3», названной им «Freedom 7». Полет длился 15 минут 22 секунды. Максимальная высота — 186 км. Капсула упала в океан в 486 км от места старта. Шепард стал национальным героем, его именем назвали школы, а президент Кеннеди вручил награду.

Ирония коллег: «Нужная вещь»

Но коллеги-астронавты (те самые шестеро из «Меркурия-7») встретили триумф Шепарда с усмешкой. Самая известная фраза принадлежит Гасу Гриссому:

«Если бы мы знали, что полет на "Редстоуне" будет считаться космическим, мы бы заставили Шепарда грызть провода, лишь бы не лететь первым».

Другой астронавт, Дик Слейтон, язвил:

«Мы называли это не полетом в космос, а суборбитальным прыжком. Шепард просто подпрыгнул и упал».

Их сарказм был понятен: все они готовились к орбитальным миссиям, к настоящей космической работе. Полет Шепарда воспринимался как пиар-ход, как попытка доказать, что Америка тоже «может», пусть и не так эффектно, как русские. Сам Шепард, человек с огромным самомнением, болезненно переживал эти насмешки. Позже, став начальником отделения астронавтов, он составлял для молодых пилотов программы подготовки, где, по слухам, особенно жестко относился к тем, кто сомневался в величии его полета.

Возвращение на Луну

Шепард доказал, что он не просто «прыгун». Из-за проблем с внутренним ухом (болезнь Меньера) его отстранили от полетов, но он нашел способ вылечиться и вернулся в строй. В 1971 году, в возрасте 47 лет, он командовал миссией «Аполлон-14» и стал пятым человеком, ступившим на Луну. Там он, кстати, устроил небольшую выставку достижений земного спорта: достал сложенную шестиглавую клюшку для гольфа и ударил по двум мячам. Один, по его словам, улетел «на мили и мили».

Алан Шепард удостоен множества наград, включая медаль НАСА «За выдающиеся заслуги». Его имя выбито в Зале славы астронавтов в Космическом центре Кеннеди. Он остался в истории как первый американец в космосе. Пусть этот полет длился всего 15 минут и был всего лишь «прыжком», но без него неизвестно, как долго Америка еще ждала бы своего часа.