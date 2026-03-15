Васюганские болота: какие тайны скрывает самая огромная топь в мире

Представьте себе территорию, превышающую по площади Данию или Нидерланды. А теперь вообразите, что эта земля не твердь, а бескрайняя топь, которая дышит, растет и хранит в себе тайны тысячелетий. Васюганские болота — крупнейшая болотная система планеты. Они занимают около 55 тысяч квадратных километров (более 5,5 млн гектаров) и продолжают увеличиваться с каждым годом. Это настоящий «живой организм», влияющий на климат всей планеты и скрывающий следы древних цивилизаций.

Легкие планеты и гигантское водохранилище

Цифры поражают. В торфяных залежах Васюганья законсервировано более миллиарда тонн углерода. Ежегодно болота поглощают до 10 миллионов тонн углекислого газа и выделяют около 4 миллионов тонн кислорода, играя роль гигантского фильтра, сдерживающего парниковый эффект. Запасы чистейшей пресной воды здесь оцениваются в 400 кубических километров — этого хватило бы, чтобы наполнить 800 тысяч озер, разбросанных преимущественно в северной части болот.

Удивительно, но Васюганские болота — совсем молодые по геологическим меркам. Им всего около 10 тысяч лет, причем три четверти нынешней площади образовались за последние 500 лет. Как отмечают гидрологи Л.И. Инишева, К.И. Кобак и Н.Г. Инишева в статье «Современное заболачивание на Васюгане», процесс идет прямо сейчас: болота наступают на сушу со скоростью 800 гектаров в год. Сливаясь из 19 отдельных массивов, они продолжают захватывать новые территории, формируя залежи торфа, новые озера и речные русла.

Тайны древних культур

Для археологов Васюганье — terra incognita. Летом研究工作 невозможны из-за гнуса и трясин, зимой мешают морозы. Но то, что удалось обнаружить, переворачивает представления о заселении Сибири. На берегах рек, окаймляющих болота, найдены следы Устьтартасской, Одиновской и Кротовской культур, датируемых XVI–X веками до нашей эры. Как пишет И.Г. Глушков в книге «Кротовская культура на Иртыше», древние жители строили полуземлянки площадью до 160 квадратных метров, занимались скотоводством, охотой и рыболовством. Они хоронили сородичей головой на северо-восток, снабжая их бронзовыми кинжалами, мраморными булавами, украшениями из кости в виде змей и медведей, изящными серьгами и височными кольцами.

Сенсацией стали «Личины Васюганья» — ритуальные маски, найденные в 1968 году на берегу реки Варен-Игай. Археолог Л.А. Чиндина в статье «Древние личины из Васюганья» датирует их серединой I тысячелетия нашей эры и считает вместилищами душ предков. Эти каменные лики с огромными глазами до сих пор хранят молчание о верованиях исчезнувших народов.

Злые боги и медведи-оборотни

На окраинах болот живут селькупы — самодийский народ, чьи предки пришли из глубин Азии. Они — носители традиций пазырыкской культуры (VI–III века до н.э.), той самой, что оставила знаменитые татуированные мумии на Алтае. Селькупы верят: после смерти человек становится медведем. Поэтому хозяин тайги для них — священный родственник.

Автор XVIII века Г. Новицкий описывал, как самоеды воздавали медвежьей шкуре божественные почести: перед ней плясали, пели и целовали с почтением. Если же убийства избежать не удавалось — вину перекладывали на русских. Медведей-людоедов и вовсе оправдывали: значит, человек сам прогневал духов.

В пантеоне селькупов особое место занимает Шелаб — семикрылый медведь, олицетворение злого начала, способный превращаться в орла с железными перьями или исполинского змея. А в дебрях Васюганья, по преданиям, бродит медведица-людоедка, наведывающаяся в стойбища за человеческой плотью.

Точка невозврата

Но не мифические чудовища угрожают сегодня Васюганью. Главный враг — человек. В 1990-е годы болота стали зоной бесконтрольного браконьерства. Добыча нефти и газа привела к накоплению в торфе тяжелых металлов — свинца, кадмия. Ступени ракет, запускаемых с Байконура, падают прямо в заповедную зону, отравляя почву гептилом — ядовитым ракетным топливом.

Деревни на окраинах вымирают: люди уезжают, брошенные государством. А ведь здесь еще держатся популяции редчайших видов: кроншнепа (исчезнувшего в остальной России), сокола-сапсана, стерха, орлана-белохвоста, скопы. В болотных реках живут выхухоль, выдра, соболь, а в лесах еще можно встретить почти истребленного северного оленя.

В 2017 году, как сообщал ТАСС, был создан Васюганский заповедник площадью 614,8 тысячи гектаров в Томской и Новосибирской областях. Однако уже через год его объединили с заповедником «Кузнецкий Алатау», превратив в филиал. Насколько эффективной окажется такая структура — вопрос открытый. Международный статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО мог бы спасти уникальную экосистему, но пока этого не произошло.

Васюганские болота — не просто географический курьез. Это легкие Северного полушария, машина времени, уносящая нас в эпоху неолита, и священная земля, где духи до сих пор говорят с людьми. Сможем ли мы сохранить это наследие для будущих поколений — зависит от решений, которые принимаются сегодня.