Самая опасная «ночная ведьма»: почему немцы так боялись Веру Тихомирову

В историю Великой Отечественной войны 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк вошел под неофициальным названием «Дунькин полк» — шутливое прозвище, за которым стояла суровая правда: полностью женское подразделение наводило ужас на врага. Немцы называли летчиц «ночными ведьмами». Одной из самых результативных среди них была Вера Тихомирова. За два с половиной года она совершила 900 боевых вылетов, из них более 500 — ночью. Её тихоходный биплан У-2 (По-2) ни разу не был сбит, а тонны сброшенных бомб уничтожали переправы, склады и живую силу противника.

От ткацкого станка до штурвала

Вера Тихомирова родилась в Шуе. До того как сесть за штурвал самолета, она успела поработать ткачихой. Но небо манило сильнее: в 1936 году она с отличием окончила Батайскую летную школу гражданского воздушного флота и стала летчиком-инструктором. К началу войны 23-летняя Вера учила курсантов летать — сначала в Одессе, потом в Старобельске, а затем в глубокой эвакуации, в Омской области.

Как вспоминала сама Тихомирова, аэродром под Омском строили с нуля — вручную, в лютые сибирские морозы. Работа нашлась всем: и будущим летчикам, и инструкторам, и техникам. А через несколько месяцев пришел вызов: формировался женский авиаполк. Пройдя переподготовку, Вера Тихомирова в 1942 году была зачислена в легендарный 46-й.

«Железный Густав» беззащитный и смертоносный

Полком командовала Евдокия Бершанская — единственная женщина, награжденная орденом Суворова. Под ее началом собрались девушки, которым предстояло воевать на тихоходных бипланах У-2 (позже их переименовали в По-2 в честь конструктора Поликарпова). Эти самолеты из фанеры и перкаля не имели вооружения, не могли развить скорость и были легкой мишенью для немецких истребителей. Но у них было преимущество — они могли взлетать и садиться где угодно, летать на предельно малых высотах и бесшумно подкрадываться к врагу.

Немцы прозвали эти машины «железными Густавами» и боялись их больше, чем тяжелых бомбардировщиков. У-2 ускользали от лучей прожекторов, гасили мотор и планировали вниз, чтобы сбросить свой небольшой груз — 100–150 кг бомб. Но точность попаданий была такова, что несколько фугасок, зажигательных или осколочных бомб наносили противнику серьезный урон.

400 вылетов за пять месяцев

Вера Тихомирова начала с разведки и спецзаданий. За пять месяцев 1942 года она совершила 400 вылетов — налаживала связь, доставляла грузы, корректировала огонь. В сентябре того же года ее наградили орденом Красного Знамени.

Особо доверяли ей командующие. Более 30 вылетов Тихомирова совершила с генералом Николаем Науменко, командармом ВВС, для которого она фактически стала личным пилотом. Это были опасные полеты в тыл врага и на передовую, требовавшие высочайшего мастерства.

Ночная охота

Осенью 1942 года Тихомировой поручили ночные боевые вылеты. К тому моменту у нее за плечами было уже 300 вылетов, и она идеально знала машину. Воевала летчица в эскадрилье Марины Чечневой (будущего Героя Советского Союза) на Северном Кавказе и в Крыму.

Вопреки запрету вести дневники, Вера Тихомирова вела тетрадь. Туда она записывала короткие итоги: «Наши бомбы взорвали склад с боеприпасами», «Попали в колонну машин». Холодные строки скрывали смертельный риск каждого вылета.

Наградные листы сохранили сухие цифры статистики. К октябрю 1943 года у Тихомировой числилось 180 успешных ночных боевых вылетов. Она сбросила 19,9 тонны авиабомб. В результате ее бомбардировок возникло 34 очага пожара и 26 сильных взрывов. Каждый результат подтверждался другими экипажами — такова была система контроля.

Особо отмечались удары по переправе в селе Славянском (март 1943-го), по скоплению живой силы в поселке Луначарском (июль 1943-го), по укреплениям в Дубинке (август 1943-го). Тихомирова бомбила станицу Старотитаровскую, Кучугуры, Синюю Балку, поселок Веселый. Ее бомбы уничтожали пехоту, технику, укрепрайоны.

Командир и наставник

К весне 1944 года Вера Тихомирова стала заместителем командира эскадрильи. На ее счету было уже 256 боевых вылетов. Но она не только воевала сама — продолжала учить молодых летчиц, передавать им опыт ночных полетов и бомбометания. За боевые заслуги и умелое командование ее представили к ордену Александра Невского.

После освобождения Крыма полк перебросили в Белоруссию, затем в Польшу. Но осенью 1944 года Вера Тихомирова тяжело заболела. Госпиталь, а затем — демобилизация. На фронт она больше не вернулась, хотя война еще продолжалась.

Мирное небо

После Победы Тихомирова не рассталась с авиацией. Некоторое время преподавала в Московском авиационном институте, а в 1949 году вернулась в военно-воздушные силы. Она пилотировала транспортные Ли-2 и Ту-14, в середине 50-х пересела на пассажирский Ил-14. Уволилась в запас в звании майора, имея квалификацию «военный летчик 1-го класса».

К орденам военного времени (Красное Знамя, Отечественная война II степени, медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией») добавились награды мирных лет: орден Красной Звезды (1954) и еще один орден Отечественной войны II степени к 40-летию Победы (1985).

Вера Тихомирова прожила долгую жизнь. Она умерла в Москве в 2007 году, оставив после себя уникальную летную книжку с 900 записями о боевых вылетах — подвиг, который и сегодня поражает воображение. Её У-2 ни разу не сбили. Она просто делала свое дело — приближала Победу.