Приметы и поверья на 16 марта: что нельзя делать в Евтропиев день

16 марта по народному календарю отмечают Евтропиев день. Православная церковь в эту дату чтит память мученика Евтропия, жившего в IIIIV веках. На Руси в этот день было принято обращаться к Солнцу с просьбой, чтобы снег на полях сошёл быстрее, а будущие посевы убереглись от непогоды и вредителей.

Считалось, что в это время в лесу просыпаются медведи, поэтому ходить туда в одиночку было опасно. В Евтропиев день важно было подать милостыню или помочь нуждающимся верили, что добро вернётся втрое. Накануне вечером в воду опускали серебряный предмет, а утром умывались ею: для девушек это сулило красоту, для женщин избавление от морщин и сохранение молодости. День считался удачным для работы, новых начинаний и денежных дел. Чтобы привлечь достаток, пекли сладкий пирог, угощали им всех домашних, а крошки отдавали птицам.

Но были и запреты. Вечером нельзя было давать взаймы соль, деньги или хлеб это грозило бедностью. После обеда не выносили мусор, чтобы не лишиться семейного благополучия. Ссоры, ругань и споры были под запретом верили, что они отнимают удачу. Не стоило сквернословить, жадничать или хвастаться. Беременным женщинам, особенно на поздних сроках, не рекомендовали заходить в храм, чтобы ребёнок не запутался в пуповине. Долго смотреться в зеркало тоже не советовали: считалось, что через отражение в дом могут проникнуть злые духи. А ещё 16 марта старались не делать медицинские процедуры раны, полученные в этот день, заживали тяжело.

Согалсно приметам, синицы щебечут к теплу, солнце ярко светит к дождю, гром резкий к ясной погоде, глухой к ненастью.