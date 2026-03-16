Последний или крайний: как суеверия портят русский язык

Ошибаются все — и в устной, и в письменной речи, и это не всегда связано с неграмотностью. Иногда люди оговариваются или спешат, иногда сознательно коверкают слова ради шутки, как когда-то в эпоху «олбанского» интернет-языка. Но есть и другие случаи — когда искажения входят в моду и начинают использоваться всерьез, хотя многим они кажутся неестественными, пишет .

Одна из самых заметных модных ошибок — лишний предлог «в»: «он умеет в аналитику», «ты не можешь в переговоры», «я не умею в разговоры». По сути, это замена обычных конструкций вроде «разбирается в аналитике» или «умеешь вести переговоры». Предполагают, что выражение возникло либо по аналогии с «играть в…», либо под влиянием английского, но звучит оно чаще всего искусственно.

Другая распространённая привычка — заменять слово «последний» словом «крайний»: «крайний раз», «крайний месяц», «крайний подъезд». Изначально так говорили представители опасных профессий из суеверия, однако выражение вышло за пределы этой среды. При этом «последний» означает просто «следующий за предыдущими», тогда как «крайний» — находящийся с краю, на границе, за которой уже ничего нет.

В итоге попытка говорить «правильнее» или «солиднее» нередко делает речь лишь более странной. Чаще всего самые точные слова — самые простые.

Русский язык — как старый чердак: там есть все. Вы можете найти и слова, которые никогда не слышали, но точно хотели использовать, и замену привычным ругательствам.