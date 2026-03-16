Убыхи: куда исчез самый воинственный народ Кавказа

Среди множества загадок Кавказа история убыхов стоит особняком. Этот народ не просто проиграл войну или был ассимилирован — он исчез. Растворился в чужих землях, оставив после себя лишь пепелища и вопросы. Почему воинственные племена Черноморского побережья выбрали изгнание вместо мира с Россией?

Львы Черноморья

В XIX веке убыхи занимали благословенные земли между реками Шахэ и Хоста — там, где сегодня раскинулся Большой Сочи. Они не строили городов и не знали письменности, но создали одну из самых эффективных военных организаций на Западном Кавказе.

Основой жизни убыхов было садоводство и рыбная ловля. Однако подлинный расцвет приносила меновая торговля с Турцией. Главным товаром, который убыхи предлагали османам, были пленники, захваченные в набегах на соседей и казачьи станицы. В обмен они получали металлы, оружие и продовольствие.

К середине века среди убыхов распространился мюридизм — воинственное течение ислама, принесенное эмиссарами имама Шамиля. Религия стала знаменем сопротивления.

Кровь у стен Навагинского форта

Кульминацией противостояния стала битва за Навагинское укрепление в устье реки Сочи. Русские построили форт в 1836 году на землях убыхов, заложив неправильный четырехугольник с гарнизоном в 300 солдат и 8 офицеров. Четыре года горцы терпели присутствие незваных гостей, но в 1840-м терпение лопнуло.

Ночью 28 сентября отряд убыхов пошел на штурм. Используя крючья и лестницы, они ворвались внутрь укрепления. Завязался жесточайший рукопашный бой. Погибли начальник форта капитан Подгурский и поручик Яковлев, но гарнизон выстоял — горцев выбили.

Через месяц на помощь осажденным пробился отряд генерала Анрепа, три дня прорывавшийся через заслоны. Эта неудача, вместе с провалом штурма Абинского укрепления, заставила убыхов временно отступить. Но до самого окончания Кавказской войны они не оставляли попыток набегов на русские коммуникации.

Отчаянный выбор

1864 год поставил горцев перед выбором: переселение на равнину, в подданство России, или эмиграция в Турцию. И то, и другое казалось катастрофой.

Начальник штаба Кавказской армии Карцов откровенно писал:

"Стесненные в узкой прибрежной полосе, горцы будут поставлены в отчаянное положение. Немногие согласятся покинуть родину. А потому необходимо открыть им выход: переселение в Турцию".

Для убыхов равнина означала конец привычного мира — никаких набегов, никакой работорговли, никакой вольницы. Вместо этого — налоги, соседство с казаками и крестьянами, которые после отмены крепостного права жаждали кавказской земли, и постоянные слухи о воинской повинности.

Добавляла масла в огонь и геополитика. Россия после Крымской войны потеряла право держать флот на Черном море. Побережье оставалось уязвимым для западных держав, десятилетиями разыгрывавших "черкесскую карту". Уход горцев решал эту проблему радикально.

Исход

Убыхи приняли решение с поразительной быстротой. В конце апреля 1864 года они официально принесли покорность, а через три недели на землях между Шахэ и Хоста не осталось почти никого. Десятки тысяч людей погрузились на турецкие суда.

Переселение обернулось трагедией. Голод, болезни в прибрежных лагерях, произвол турецких чиновников и моряков, продававших убыхских женщин в рабство — такова была цена выбора.

Точное число ушедших историки оценивают от 50 до 70 тысяч человек. Они рассеялись по Передней Азии — от Сирии до Мраморного моря и Балкан. Постепенно утратили язык, обычаи, память.

В России остались лишь отдельные семьи.

Эпилог

Убыхи не оставили после себя ни книг, ни летописей. Всё, что мы знаем о них, записано русскими офицерами и иностранными путешественниками. Народ, который веками владел черноморским побережьем, исчез за несколько недель.

Их потомки до сих пор живут в Турции, Сирии, Иордании, но уже не говорят на языке предков. Последний носитель убыхского языка умер в Турции в 1990-х годах.

Осталась только память о людях, которые предпочли неизвестность подданству.