Проклятие Рюриковичей: почему русские князья умирали раньше своих крестьян

Они жили в хоромах, ели лучшую пищу, не знали тяжелого труда. Казалось бы, сама судьба должна была даровать им долгие годы. Но династия, правившая Русью более семи веков, угасала на удивление быстро. Князья и цари из рода Рюриковичей редко перешагивали пятидесятилетний рубеж, а многие уходили в расцвете сил — в 40–45 лет. Что это: случайность, отрава или фамильная болезнь, передававшаяся из поколения в поколение?

Сорок лет — предел мечтаний

Историк Валерий Курганов, автор книги «Рюриковичи. Исторические портреты», обратил внимание на странную закономерность. Александр Невский умер в 43 года, его сын Дмитрий — в 44, братья тоже не дотянули до полвека: Андрей в 43, Ярослав в 42, Василий всего в 35. «Обстоятельства смерти Александра не исключают версии отравления, — пишет Курганов. — Но с другой стороны, близкие родственники тоже не отличались долголетием. Факты говорят о возможных причинах естественного, генетического характера».

Эта гипотеза находит подтверждение в современных исследованиях. Генетика, а не только козни врагов и эпидемии, могла стать главным врагом династии.

Болезнь Пертеса: хромота великих князей

Украинские ученые, изучавшие останки князей в киевском Софийском соборе, сделали неожиданное открытие. Креститель Руси Владимир Великий, его сын Ярослав Мудрый и потомок Ярослав Осмомысл страдали одной и той же наследственной патологией — болезнью Пертеса. Это остеохондропатия головки бедренной кости, которая обычно проявляется у мальчиков в детстве и вызывает хромоту.

О том, что Ярослав Мудрый прихрамывал, знали и раньше — летописи упоминают, что в детстве князь даже не мог ходить, а потом «чудесно исцелился». Но теперь появилось научное подтверждение: рентгенолог Дмитрий Рохлин еще в 1940 году докладывал о «множественных деформациях и патологических изменениях в костях правой нижней конечности» Ярослава.

Более того, через междинастические браки болезнь Пертеса передалась венгерским и польским королям — дальним родственникам Рюриковичей. Так генетический недуг шагнул за пределы Руси.

Сердце, почки и тайна внезапной смерти

Но не только суставы подводили княжеский род. Летописи пестрят описаниями симптомов, которые современные врачи без труда диагностировали бы как сердечную и почечную недостаточность.

Даниил Александрович Московский, сын Александра Невского, умер в 42 года. Перед смертью у него отказали ноги, появились отеки и слабость. Князь вел благочестивый образ жизни, не злоупотреблял алкоголем — так что причина, скорее всего, в болезни. Отеки указывают на почки, общая слабость — на сердце.

Дмитрий Донской прожил еще меньше — всего 39 лет, но успел прославиться Куликовской битвой. Современники отмечали, что в гневе кровь приливала к лицу князя — классический признак гипертонии. Во время сражения он внезапно потерял сознание, долго приходил в себя, а при малейшем усилии на лбу выступала испарина. Кардиологи сказали бы, что Донской перенес инфаркт прямо на поле боя. В последние годы жизни он стал грузным, тяжело дышал, отекал — всё те же сердце и почки.

Та же картина наблюдалась у многих Рюриковичей: ранняя смерть, отеки, одышка, слабость. Похоже, фамильной проблемой были не только суставы, но и сосуды.

Рак или воспаление? Загадка Василия III

В XVI веке свидетельства становятся подробнее. Отец Ивана Грозного, Василий III, умер в 54 года — по тем временам почти старик. Но история его болезни напоминает детектив.

25 сентября 1533 года на внутренней стороне бедра князя появилась маленькая багровая опухоль, «с булавочную головку». Она росла, начались боли, жар. Придворные врачи лечили как умели: припарки с медом, печеным луком, пшеничной мукой — тщетно. Опухоль прорвалась, и 6 ноября из раны вместе с гноем вышел осколок кости длиной в несколько сантиметров, похожий на стержень.

Лекарь Ян Малый пытался спасти государя своими мазями, но становилось только хуже. Летопись рисует страшную картину: умирающий князь прощается с женой Еленой Глинской, но от дикой боли не может говорить, лишь отсылает ее. Елену уводят силой.

Что это было? Одни историки говорят о периостите — воспалении надкостницы, вызванном инфекцией. Другие подозревают рак: метастазы могли разрушить кость, и осколок вышел наружу вместе с гноем. В пользу онкологии говорит и то, что подобные симптомы встречались у других Рюриковичей.

Иван Грозный: костные наросты и странная смерть

Сын Василия, знаменитый Иван IV, тоже оставил после себя загадки. Когда вскрыли его гробницу, ученые обнаружили на скелете множество остеофитов — костных наростов на суставах, подвздошных костях и позвоночнике.

Исследователь Николай Непомнящий в книге «100 великих загадок русской истории» отмечает: причины остеофитов разнообразны — от возрастного артроза до эндокринных нарушений и злокачественных опухолей. И добавляет любопытную деталь: перед смертью Иван IV сильно распух и отяжелел — настолько, что не вместился в заранее приготовленный гроб. Опять отеки, знакомые по другим князьям.

Умер Грозный в 54 года, как и отец. Играя в шахматы, он внезапно упал замертво. Инсульт? Инфаркт? Разрыв аневризмы? Мы никогда не узнаем точно.

Выводы

Картина получается тревожная: многие Рюриковичи страдали от наследственных заболеваний суставов, сердечно-сосудистой системы, почек, возможно, от онкологии. В те времена эти болезни не лечили, а генетика неумолимо передавала их из поколения в поколение.

Династия Рюриковичей, подобно Габсбургам, несла в себе родовое проклятие — только не внешнее уродство, а внутренние недуги, которые подтачивали здоровье и укорачивали жизнь. Может быть, именно поэтому так часто умирали молодые князья, оставляя престол малолетним наследникам и погружая страну в усобицы?

Историки спорят, но факт остается фактом: Рюриковичи не были образцом здоровья. И это, возможно, одна из причин, почему династия, правившая Русью семь веков, в конце концов пресеклась.