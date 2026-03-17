Дефолт 1957 года: как Хрущев украл у своих граждан 260 млрд рублей

В 1957 году Советский Союз совершил финансовое действие, которое сегодня назвали бы циничным дефолтом, а тогда обозвали «инициативой снизу». Никита Хрущёв объявил трудящимся, что их кровные, вложенные в облигации, государство возвращать не будет. По крайней мере, в ближайшие четверть века. Это стало финалом долгой истории о том, как власть строила светлое будущее на деньги населения.

«Заколдованный круг» по-хрущёвски

К 1957 году страна жила в парадигме «займового налога». С 1922 года вышло 60 выпусков облигаций. Подписка на них была делом добровольно-принудительным: отнимали буквально последнее, но люди терпели, надеясь, что когда-нибудь эти бумажки превратятся обратно в рубли.

Но случилась математика. Госдолг перед населением достиг астрономической суммы в 260 миллиардов рублей. Выплаты росли как снежный ком. В Кремле прикинули: если ничего не менять, через десять лет казне придется отдавать народу столько, что бюджет треснет по швам. Решение созрело простое: объявить дефолт, но красиво.

8 апреля 1957 года в Горьком Хрущёв вышел к сельским труженикам не с указом, а с «советом». Он живописал «заколдованный круг», из которого надо выходить, и предложил с 1958 года займы больше не выпускать. Зал ожидания взорвался аплодисментами, но тут же последовал удар:

*«Но мы не можем осуществить это мероприятие, если одновременно не прекратим оплату выигрышей и погашений по ранее выплаченным займам. Поэтому мы предложили бы выплату по займам отложить на 20-25 лет».*

Логика была железобетонной: истинный советский человек живет не для кармана, а для «подъема экономики всей страны». Сэкономленные миллиарды Хрущёв пообещал пустить на жилье, школы и больницы. Кто же против?

Народный гнев в эпоху «оттепели»

В течение недели по стране прокатилась волна митингов. Пресса, как по нотам, разыграла симфонию народной поддержки. Газеты пестрели заголовками о сознательных гражданах. Например, помощник мастера с Черновицкого чулочного комбината товарищ Голендей вещал с трибуны:

«Пусть знает весь мир, что мы с полным сознанием своего долга соглашаемся... Это позволит нашему народу успешнее решить целый ряд общегосударственных задач».

Но «оттепель» давала о себе знать: люди уже не так боялись роптать. Художница Любовь Шапорина оставила в дневнике леденящую душу запись о своей знакомой Ольге Андреевне. Та скопила облигаций на 15 тысяч рублей — колоссальные по тем временам деньги.

«Она ежегодно получала займов на полторы ставки. Следовательно, полтора месяца в году работала бесплатно», — подсчитала Шапорина, констатируя, что труд женщины просто выбросили в навоз.

Дошло до открытого неповиновения. Рабочие уральского завода «Металлокровать» приняли собственное «постановление»: подписку не производить, а погашение требовать ежегодно. Но эти демарши были гласом вопиющего в пустыне. 19 апреля 1957 года дефолт оформили официальным постановлением Совмина и ЦК.

Обещание на четверть века и финальный трюк с деньгами

Хрущёв пообещал, что через 20-25 лет правительство исправно начнет платить, выделяя по 13 миллиардов в год. Правда, без всяких процентов. Просто «спасибо, что подождали».

Слово сдержали, но с подвохом. В 1974 году на XXIV съезде КПСС решили начать погашение досрочно. Люди пошли в сберкассы и получили свои кровные обратно. Вот только рубль 1974 года и рубль 1946-го — это две большие разницы. Добавьте сюда деноминацию 1961 года и тотальный дефицит начала 80-х, когда деньги превратились в пыль, а ценность имел только товар.

К 1990-му государство формально расплатилось с держателями дореформенных облигаций. Но назвать это возвратом долга язык не поворачивается. Скорее, это была финальная точка в истории о том, как доверие миллионов людей было принесено в жертву «общегосударственным задачам».