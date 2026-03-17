Побег из ада: как русские рабы захватили турецкий галеас и вернулись домой героями

1642 год. Турция. Галеас Анти-паши Мариоля. 280 рабов на веслах, из них 200 — русские. Казалось, свободы нет и не будет. Но семилетнее терпение, три года подготовки и одна ночь перевернули всё. Русский стрелец Иван Мошкин повел товарищей на бунт, взорвал пороховой склад, зарезал пашу и угнал корабль. Впереди были шторма, испанский плен, встреча с Папой Римским и долгая дорога домой. Где героев ждало… исправление у патриарха и жалование в один рубль.

Торговля живым товаром

В XVII веке через невольничьи рынки Крыма прошло не менее трех миллионов человек. Русские, украинцы, выходцы с Кавказа — их продавали как скот. Молодых мужчин турки отправляли на галеры. Работа гребца была каторгой: цепи, кнут, доски вместо постели. За малейшую провинность — смерть за борт.

На галеасе Анти-паши Мариоля, который летом 1642-го участвовал в осаде Азова, гребло 280 рабов. 200 из них были русскими. Осада провалилась, паша бросил якорь в Мраморном море, пережидая гнев султана. И не знал, что на его корабле зреет заговор.

Человек из Калуги

Иван Семенович Мошкин происходил из калужских стрельцов. Служил на речке Тихая Сосна в Воронежской области. В 1634-м попал в плен к крымским татарам, был продан в Турцию и семь лет греб на турецкой галере. Но не сломался. Три года готовил побег.

Имена его соратников сохранились в челобитной царю и в донесениях римской газеты: Назар Жилин, Тимофей Иванов, Григорий Никитин, Прохор Герасимов, Лукьян Григорьев, Яким Быков. Всего около 30 человек. Помогал им итальянец Сильвестр из Ливорно — формально принявший ислам, но в душе оставшийся христианином.

Ночь длиною в жизнь

Ночь с 9 на 10 ноября 1642 года. Галеас должен был утром сняться с якоря и уйти на зимовку в греческий Нафплион. Часовые задремали. Мошкин начал поджигать фитиль бомбы, заложенной в каюте лучших турецких воинов.

Один часовой проснулся. Что ты делаешь? — спросил.

«Трубку раскурить пытаюсь, не спится», — ответил Мошкин.

Часовой снова уснул. Подоспел Сильвестр с горящей головней и дюжиной сабель.

Взрыв разнес каюту. Погибли 28 лучших янычар. Рабы освободились от цепей. На палубе закипела резня.

Сам Мошкин схватился с Анти-пашой. Вспорол ему живот и выбросил за борт. Дрались саблями, камнями, цепями. К утру на галеасе не осталось ни одного живого турка.

Мошкин получил четыре раны: стрелы в руку и голову, два сабельных удара (один вскользь по голове, второй в живот), сильно обгорел. Но командовал боем до конца.

Потери среди рабов: один убит, двадцать ранены. Остальные готовы были вести корабль куда угодно, лишь бы подальше от Турции.

Добыча и дорога

В трюмах нашли оружие, порох, ювелирные украшения, 200 килограммов серебра, золото, ковры и ткани. Беглецы подняли паруса и, пользуясь попутным ветром, вышли из Мраморного моря, миновали Дарданеллы и взяли курс на Италию.

В Средиземном море встретили турецкую фелюгу. Притворившись турками, пригласили экипаж на борт — и взяли в плен.

На восьмой день шторм переломал весла и вывел из строя руль. Корабль едва добрался до сицилийской Мессины.

Испанские "союзники"

Сицилия тогда принадлежала Испании. Вице-король встретил беглецов ласково, приставил охрану, предложил службу. Одному Мошкину сулили 20 рублей жалованья в месяц — огромные деньги.

Русские отказались. Тогда их просто ограбили, забрав корабль со всем имуществом, и отпустили восвояси.

Двести человек, неся раненых на руках, пешком двинулись через Италию. В Риме Григорию Кирееву вынули из раны наконечник копья. Беглецов принимали как героев. Австрийский император предлагал поместье. Даже польский король, воевавший тогда с Россией, снабдил отряд припасами, дал подводы и одарил Мошкина 10 рублями, остальным — по два.

Родина встретила скромно

На границе русских встретил воевода Иван Федорович Львов и доставил в Москву. Герои написали челобитную царю Михаилу Федоровичу.

Царь был милостив: всех приняли обратно на службу. Мошкину положили жалованье — 1 рубль. Боярским детям, вернувшимся с ним, — по 8 денег, казакам — по 7, крестьянам — по 6 и вольную, как полагалось по Судебнику 1550 года.

Был нюанс: поскольку все побывали на приеме у Папы Римского, перед получением жалованья им требовалось пройти «исправление» у патриарха. В его распоряжение герои и поступили на некоторое время.

Иван Мошкин, семь лет проведший в рабстве, три года готовивший побег, захвативший турецкий корабль и приведший домой 200 человек, получил от благодарной родины рубль и духовную чистку.

Но в историю он вошел не из-за награды. А потому что доказал: даже в аду можно выжить и вернуться. Если не терять веры и терпения. И если рядом есть такие же, как ты.