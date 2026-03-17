Как Берия остановил «ежовщину», но спас ГУЛАГ

В исторической памяти Лаврентий Берия часто значится как человек, который пришел и навел порядок, остановив кровавый молох «ежовщины». Это правда, но только половина правды. Масштабы репрессий действительно сократились, но произошла их глубокая трансформация: хаотичный и всепожирающий террор сменился отлаженным механизмом, где у каждого ареста была не только политическая, но и экономическая цель.

Ликвидация «кровавого карлика»

К весне 1938 года даже Сталину стало ясно: Николай Ежов, чье усердие граничило с безумием, перегрел систему. Но вождь действовал по своему обыкновению — не рубил сплеча, а постепенно затягивал удавку. Началось все с почетной ссылки: в апреле Ежова назначили наркомом водного транспорта, оставив за ним и пост главы НКВД. Тот, судя по всему, опасности не чуял. Сигнал прозвучал лишь после бегства в Японию начальника Дальневосточного УНКВД Генриха Люшкова, который испугался, что его вот-вот заберут.

В августе 1938 года в НКВД появился новый первый зам — Лаврентий Берия. За ним с Кавказа потянулась своя команда. В течение трех месяцев аппарат центрального ведомства был зачищен от людей Ежова. Их место заняли выдвиженцы Берии. Сам Ежов в ноябре подал в отставку с поста наркома (формально до весны 1939-го он еще оставался «водником»).

Арестовали «кровавого карлика» 10 апреля 1939 года. Процесс над ним длился почти два года: машина, которую Ежов разогнал до предела, методично перемалывала своего создателя. В феврале 1940-го его расстреляли.

Социалистическая законность как бренд

Главной задачей Берии было не просто снять Ежова, а погасить пожарище неконтролируемого террора. Уже в ноябре 1938 года вышло постановление, которое открыто критиковало НКВД за «извращенное понимание функций» и утрату навыков нормальной следственной работы. Проще говоря, Ежову и его команде вменили в вину не жестокость, а низкое качество работы.

Берия начал наводить порядок. Из тюрем потекли ручьи освобожденных, чья вина была недоказана. Тысячи людей вышли на свободу. Были разогнаны печально знаменитые «тройки», которые за минуты штамповали смертные приговоры без адвокатов и обвиняемых. Дела передавались в суды, от следователей потребовали соблюдать процессуальные нормы. Лаврентий Павлович стремительно зарабатывал репутацию спасителя и гаранта «социалистической законности».

И цифры, казалось бы, это подтверждают: за два года «ежовщины» (1937–1938) — почти 700 тысяч смертных приговоров. За 15 лет бериевского правления (1939–1953) — чуть более 54 тысяч. Разница колоссальная.

Статистика лукавит

Но эти цифры требуют важных оговорок. В статистику Берии, как правило, не входят «спецоперации», проведенные по прямому указанию партии и правительства. Например, расстрел 22 тысяч польских офицеров в Катыни весной 1940-го. Или массовые казни политзаключенных в западных областях СССР летом 1941-го, когда тюрьмы было решено не эвакуировать, а просто разгрузить перед приходом немцев. Если добавить эти «исключения», общее число казненных при Берии все равно не дотягивает до ежовских показателей, но картина перестает быть идиллической.

ГУЛАГ как народно-хозяйственный комплекс

Главный же парадокс «бериевской оттепели» заключался в другом. Тюрьмы и лагеря продолжали исправно заполняться. Сначала туда пошли «националисты» с присоединенных территорий Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики. Затем — «прогульщики» и «дезорганизаторы производства», попавшие под раздачу из-за ужесточения трудового законодательства. Людей сажали на 2–4 месяца за опоздание на работу или выпуск бракованной продукции.

Более того, НКВД был не просто карательным, но и хозяйственным ведомством. Заключенные строили заводы, рубили лес, добывали руду, ловили рыбу. В 1940-м на долю наркомата приходилось 13 % всех капитальных вложений в стране. Почти два миллиона зэков были ценнейшим ресурсом, и терять его никто не собирался. Именно при Берии, который совмещал руководство НКВД с кураторством атомного проекта, система лагерей достигла пика своей экономической эффективности.

Итоги: отсеять, а не отпустить

Вердикт историков таков: Берия действительно прекратил вакханалию, расстрелял садистов-следователей и освободил многих невиновных. Но он не остановил репрессии — он их систематизировал. У террора появился четкий адресный характер и, что важнее, экономическое обоснование.

Сталин не собирался пересматривать приговоры по «контрреволюции», поэтому количество политзаключенных оставалось стабильным. «Бериевская оттепель» коснулась в основном тех, кто попал под жернова случайно. Для остальных же система просто сменила вывеску с «Ежов» на «Берия», ничуть не потеряв в эффективности.