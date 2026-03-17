ДНК «Принцессы Укока»: чем алтайская мумия удивила генетиков

В 1993 году на высокогорном плато Укок археологи сделали сенсационное открытие. В древнем кургане, скованном вечной мерзлотой, они нашли мумию женщины, пролежавшую во льду более двух с половиной тысяч лет. Идеальная сохранность, роскошное убранство, загадочные татуировки — всё это мгновенно сделало "принцессу" мировой знаменитостью. Алтайцы объявили её своей священной прародительницей. Но генетика, как это часто бывает, разрушила красивую легенду.

Плато, где не кричат

Укок — особенное место. Оно расположено там, где сходятся границы России, Китая, Монголии и Казахстана. Для алтайцев это сакральный центр, "место силы", где обитают духи. Здесь нельзя громко говорить, ругаться и даже думать о плохом — можно оскорбить хранителей. Здесь же, по преданиям, находятся врата в небеса.

Плато усеяно древними курганами, стелами и петроглифами. Скифы, пазырыкцы, гунны — все оставили здесь свой след. Но главное открытие ждало археологов в могильнике Ак-Алаха-3.

Находка во льду

Курган, который начала раскапывать группа Натальи Полосьмак, выглядел полуразрушенным. В 1960-х военные брали отсюда грунт для укреплений во время пограничного конфликта с Китаем. Но под верхним слоем археологов ждал сюрприз: линза вечной мерзлоты законсервировала древнее захоронение с невероятной тщательностью.

Внутри обнаружили лиственничный сруб, заполненный льдом. Когда лёд растаяли, открылась картина погребального пира: шесть коней в богатой сбруе, с сёдлами, замороженные куски мяса, золотые украшения, сосуды. А в центре — длинная колода с двускатной крышей, украшенная кожаными аппликациями оленей.

В колоде лежала мумия. Женщина 25–30 лет, погребённая 2500 лет назад.

Кто ты, принцесса?

Девушка была одета в белую шёлковую рубашку, шерстяную юбку цвета бордо, войлочные носки и меховую шубу. Голову украшал сложный парик из конских и человеческих волос, войлока и шерсти, с деревянными фигурками птиц и золотой фольгой. Тело укрывали покрывалом с растительным орнаментом.

Но главным сокровищем стали татуировки. Четыре изображения покрывали руки и фаланги пальцев. Мифический олень с клювом хищника и рогами в виде грифонов, священный козерог, снежный барс, баран — всё это характерные рисунки пазырыкской культуры.

Археолог Вячеслав Молодин, изучив находку, сделал вывод: девушка принадлежала к зажиточному среднему классу своего времени. Но алтайские шаманы думали иначе.

Ак-Кадын — Белая Госпожа

Для коренного населения Алтая мумия стала не просто археологической находкой. В ней увидели "Белую Госпожу" — хранительницу врат в подземный мир, стоящую на страже между людьми и злыми духами. Её назвали Ак-Кадын (добрая, искренняя) и связали с богатыркой Очи-Балой из народного эпоса.

Шаманы указывали на необычные детали: могила находилась отдельно от других захоронений (пазырыкцы хоронили семейными кланами), а тело перед погребением подверглось сложной процедуре бальзамирования. Из него удалили внутренности и мышцы, набили травами, обработали ртутным раствором. На всё это ушло около трёх месяцев.

Ясное дело: такая женщина не могла быть простой смертной. Она — прародительница алтайцев.

Европеоид под вопросом

В 1995 году антропологи сделали реконструкцию облика "принцессы" по черепу. Результат поверг в шок: перед исследователями предстала девушка с массивной челюстью и типично европеоидными чертами лица, близкими к финно-угорскому типу.

Алтайцы отказались верить. Они требовали генетической экспертизы. И дождались.

Анализ ДНК подтвердил: мумия принадлежала женщине европеоидной расы. Ни к современным алтайцам, ни к пазырыкцам (которые по митохондриальной ДНК ближе к кетам и селькупам) она не имела никакого отношения.

"Принцесса Укока" оказалась пришлой. Или, если угодно, "белой госпожой" в буквальном смысле.

Ирония судьбы: углублённое исследование показало, что молодая женщина умерла от рака молочной железы четвёртой степени. Болезнь не щадит ни простых смертных, ни принцесс, ни европеоидов, ни алтайцев.

Возвращение и споры

После раскопок мумию увезли в Новосибирск, в Институт археологии и этнографии СО РАН. Алтайцы требовали вернуть святыню. В 2012 году их услышали: для "принцессы" построили специальный зал в Национальном музее Горно-Алтайска, с саркофагом и климат-контролем.

Но часть общества осталась недовольна. Активисты настаивают на перезахоронении мумии там, где её нашли. Они уверены: природные катаклизмы, обрушившиеся на Алтай в последние годы (землетрясения, наводнения, град), — прямое следствие того, что покой потревожили.

Научное сообщество парирует: мумия — уникальный объект, её изучение даёт бесценную информацию о древних культурах.

Сегодня любой желающий может увидеть "принцессу Укока" в музее Горно-Алтайска. Она лежит в своём саркофаге, молчаливая и загадочная, с татуированными руками и сложной причёской.

А споры вокруг неё не утихают. Для науки она — пазырыкская женщина с европеоидными чертами, умершая от рака. Для алтайцев — Ак-Кадын, хранительница врат. Для всех остальных — красивая легенда о том, как генетика разрушает мифы.

И только горные духи, населяющие плато Укок, знают правду. Но они, как и положено духам, хранят молчание.